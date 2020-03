Pourquoi 2009 a été une si belle année pour les films d’horreur

Les films ont tendance à être un sac mixte au cours d’une année donnée, mais il y a plus de dix ans, Films d’horreur de 2009 a apporté quelques titres forts, ce qui a fait que les années 2000 ont connu une bonne note.

En 2020, jusqu’à présent, il y a eu quelques sorties à faible revenu, et la fin de 2019 était à peu près la même manière, produisant des titres mal reçus qui tentaient de capitaliser sur les grandes franchises d’horreur, telles que Black Christmas, mais en deçà. Les premiers mois de 2020 ont apporté un remake de The Grudge, une version moderne du tour de vis d’Henry James avec The Turning, un film monstre Lovecraftian avec Underwater et une adaptation centrée sur les femmes d’un conte de fées Grimm avec Gretel & Hansel . Blumhouse a également vu un autre slasher pour adolescents, Fantasy Island, couler au fond du tas. Bien que Underwater et Gretel & Hansel aient été mieux reçus que les autres, beaucoup s’attendent à ce que Leigh Whannell, qui a travaillé aux côtés de James Wan sur les films Saw avant d’ouvrir la voie, sauvera la journée avec son redémarrage du monstre universel classique, The Invisible Man .

Tous les films à paraître en 2009 n’étaient pas un chef-d’œuvre, mais dans une année donnée – en particulier dans le courant dominant – l’horreur a tendance à voir une douzaine de vedettes sur une bonne année. L’horreur indépendante a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, ajoutant à ces totaux, et la qualité du genre a augmenté au-delà de la résurrection des mêmes sept ou huit franchises d’horreur à l’infini. Pourtant, en 2009, il existe une grande variété d’échantillons: des remakes, des continuations de franchises, l’aube d’un sous-genre qui ne cesse de s’améliorer et des classiques cultes rapidement établis de la scène indépendante.

Pourquoi 2009 a été une grande année pour les films d’horreur

Bien qu’il s’agisse d’un retour en arrière il y a onze ans, 2009 a placé la barre très haut avec son choix de ramener une icône de l’horreur, Jason Voorhees, avec le remake du vendredi 13 février. Bien que le remake n’ait pas été un succès final, de nombreux fans ont pensé qu’il apportait un angle unique à l’histoire classique en créant un Jason plus survivant qui était formidable, bien qu’il ait eu une tournure étrange en ce qui concerne son modus operandi. Mars a apporté un autre remake, cette fois de Last House on the Left de Wes Craven, qui a initialement valu au réalisateur une place sur la liste notoire des “méchants vidéo” de la Grande-Bretagne. Sam Raimi, de The Evil Dead fame, a développé l’horreur et la comédie avec Drag Me To Hell, que beaucoup espéraient obtenir une suite, mais probablement pas.

Les classiques cultes et les nouvelles franchises ont vu le jour à la mi-2009 avec le premier The Human Centipede de Tom Six, qui a fait horreur à un public avide. Un autre titre d’horreur plus extrême, Antichrist de Lars Von Trier est venu peu après. Moins dérangeant, mais certainement mémorable car il a déclenché toute une franchise de slash indie, The Collector, sortie en juillet 2009 – le mot d’un troisième film a été annoncé en 2019. Orphan, qui mettait en vedette Vera Farmiga de The Conjuring’s, a été un autre hit de dormeur et a récemment annoncé obtenir un prequel pour son méchant, intitulé Esther du réalisateur de Brahms: The Boy 2.

D’autres grandes franchises d’horreur, notamment Saw et Final Destination, ont vu de nouveaux versements en 2009, qui ont revigoré leurs fans particuliers. Mais l’essentiel du charme de 2009 s’est produit avec des tubes plus petits et dormants qui sont devenus plus populaires ces dernières années, tels que Splice de Vincenzo Natali et Jennifer’s Body de Karyn Kusama, avec Megan Fox et Amanda Seyfried. Probablement les plus grands succès de l’horreur de 2009 étaient Paranormal Activity, qui a lancé une énorme franchise à petit budget et a contribué à faire de Blumhouse un nom familier et le premier film de Zombieland. Ce dernier a finalement obtenu une suite une décennie plus tard. Vraiment, Films d’horreur de 2009 livré quelque chose pour tous les fans, et était un point lumineux pour les fans de genre.

