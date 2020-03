Pourquoi Baldur’s Gate 3 s’est débarrassé de l’ancien système de combat

Le système de combat classique qui définissait les jeux originaux de Baldur’s Gate a été remplacé par un style au tour par tour dans Baldur’s Gate III. Le développeur Larian Studios travaille d’arrache-pied sur Baldur’s Gate III, la dernière entrée de la série Dungeons & Dragons depuis longtemps en sommeil. Après avoir fait ses preuves sur les jeux Divinity: Original Sin acclamés par la critique, Larian est prêt à affronter la franchise prééminente du genre: Baldur’s Gate.

Les jeux Baldur’s Gate originaux, développés par BioWare, utilisaient un système de combat en temps réel qui pouvait être suspendu à tout moment; une version 3D évoluée de ce système fournirait la base du jeu ultérieur de BioWare, Star Wars: Knights of the Old Republic. Pour Baldur’s Gate III, cependant, le combat n’est plus en temps réel, mais au tour par tour, en écho à des jeux comme Divinity: Original Sin et même XCOM ou Final Fantasy Tactics, au moins dans une certaine mesure.

Dans une franchise aussi appréciée que Baldur’s Gate, tous les changements vont être accueillis avec un certain scepticisme, mais le développeur Larian Studios est convaincu que son approche est la bonne façon de gérer un renouveau de Baldur’s Gate. Sur la base de la réaction de la communauté des joueurs à ce qui a été montré à PAX East et à huis clos dans les jours précédant la convention, ils semblent avoir fait le bon choix en abandonnant le moteur Infinity à l’ancienne.

Dans la récente interview de . avec le concepteur de combat BGIII Matt Holland, le sujet du système de combat redémarré de Baldur’s Gate III est inévitablement soulevé. Le développeur a expliqué l’approche au tour par tour du studio:

Beaucoup de choses ont changé au cours des 20 dernières années depuis Baldur’s Gate II, uniquement en termes de technologie et d’avancées dans le jeu, mais également à l’intérieur du jeu de règles D&D lui-même. Les jeux originaux fonctionnaient sur le jeu de règles Advanced D&D, et nous sommes maintenant à la cinquième édition. Nous voulons travailler avec le jeu de règles de la cinquième édition, donc le tour par tour était plus logique sur ce front. Et nos deux derniers jeux ont également utilisé des combats au tour par tour, il était donc logique que nous introduisions cela dans Baldur’s Gate.

Baldur’s Gate III est un nouveau jeu, et certains choix difficiles devaient être faits pour mettre à jour la franchise, surtout après que 20 ans se soient écoulés depuis la dernière entrée principale de la série. Selon Holland, les règles D&D d’aujourd’hui se prêtent plus facilement à une approche au tour par tour. Baldur’s Gate III est autant une suite à Divinity: Original Sin II qu’à Baldur’s Gate II. Heureusement, ce changement de gameplay ne devrait pas faire du jeu une expérience de RPG hardcore pour les fans de longue date du genre:

Évidemment, nous voulons que les anciens joueurs hardcore qui reviennent puissent s’asseoir et profiter de ce jeu. Mais nous voulons également que les nouveaux venus chez D&D puissent toujours vivre une très bonne expérience.

Quiconque a joué à Divinity: Original Sin II sait que Larian est sans doute le meilleur dans le domaine de la création d’expériences RPG immersives en fonction du choix du joueur, de la construction des personnages, du gameplay systémique et des mécanismes de jeu complexes. Avec Baldur’s Gate III, le studio exploite son pedigree dans le domaine de la Divinité pour créer une expérience Baldur’s Gate unique qui peut répondre aux nouveaux arrivants et aux vétérans des deux séries. Le système de combat peut être différent cette fois-ci, mais c’est toujours indéniablement une aventure Dungeons & Dragons.

