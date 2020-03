Pourquoi BT Sport et Sky devraient rembourser les abonnés du football suspendu

Parcourez vos chaînes BT Sports ou votre planificateur Sky Sports ce week-end et vous seriez pardonné de penser que c’est 2014 – avec les annulations de coronavirus affectant tout sauf une poignée de matchs de football hors ligue au Royaume-Uni, les principaux diffuseurs ont creusé profondément dans leur des archives pour des rediffusions et des remplissages nostalgiques normalement réservés à la télévision de jour.

C’est, bien sûr, parfaitement compréhensible. Pas plus tard que le mercredi 11 mars, BT Sport avait un calendrier chargé de football de la Ligue des champions, y compris la diffusion en direct d’un match à Liverpool où il était considéré comme parfaitement sûr pour plus de 50000 personnes de partout dans le pays et à l’étranger d’être emballées étroitement dans un ballon de football stade.

Les annulations de coronavirus sont alors venues à une vitesse inégalée et, bien sûr, il y a des choses bien plus importantes que le football à s’inquiéter. Et pourtant, l’une de ces choses pour les millions d’abonnés de BT Sport et Sky qui font maintenant face à une incertitude professionnelle ou à des coûts domestiques plus élevés est leur solde bancaire.

Oui, les radiodiffuseurs sont couverts par les termes et conditions de leurs contrats, mais une situation sans précédent exige une réponse équivalente – qui, jusqu’à présent, ne semble pas probable. Voici pourquoi, du point de vue d’un fan de football, la perspective de continuer à payer cette lourde prime mensuelle ne correspond tout simplement pas …

(Crédit d’image: BT Sports)

Le grand gel

Qui aurait pensé que le nouveau visage de Mikel Arteta serait l’homme pour mettre à genoux le mastodonte de Premier League?

Quelques heures à peine après que le gouvernement britannique eut annoncé que les événements sportifs se dérouleraient normalement – malgré les mesures croissantes prises par d’autres pays du monde pour empêcher la propagation du coronavirus – il a été annoncé que l’ancien milieu de terrain d’Everton et actuel entraîneur-chef d’Arsenal avait testé positif pour Covid-19.

Sans football, les abonnements à la télévision ne représenteraient qu’une fraction de ce qu’ils coûtent actuellement.

Le match des Gunners contre Brighton & Hove Albion samedi après-midi a été reporté, et après que Callum Hudson-Odoi de Chelsea ait rejoint l’Espagnol sur la liste des infectés le lendemain matin, la décision a été prise de suspendre l’intégralité de la Premier League (et tous les autres matches professionnels). jusqu’au 3 avril au moins. De nombreux matches en Ecosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ont également été annulés.

Normalement, il faut beaucoup pour empêcher un match de haut niveau. Le match de Manchester United contre Bournemouth en 2015 a été retardé de deux jours après la découverte d’un colis suspect à Old Trafford, et Liverpool vs Newcastle a été reporté lorsque tout le pays a perdu son proverbial suite au décès de la princesse Diana en 1997.

Mais il faut remonter au «Big Freeze» de 1963, lorsque la Grande-Bretagne a enregistré le mois le plus froid du 20e siècle, pour trouver des jeux reportés en grand nombre et pour une durée réelle. Cette année-là, une égalité en FA Cup entre Sheffield United et Bolton Wanderers n’a été jouée que trois mois après sa date initialement prévue, mais nous n’avons pas vu une suspension généralisée comme celle-ci depuis la Seconde Guerre mondiale.

Un avant-goût du programme Sky Sports de ce week-end. (Crédit d’image: Apple)

Tumbleweed cher

Bien sûr, le jeu est très différent de ce qu’il était à l’époque. Aujourd’hui, la télévision appelle les coups de feu, déplaçant cinq matchs de Premier League par week-end de journée typique pour remplir ses horaires: généralement deux le samedi, deux le dimanche et un le lundi soir.

Cela ne fait que 7,5 heures si vous prenez chacun pour durer 90 minutes, mais ajoutez toutes les analyses de préambule et d’après-match et cela représente une proportion importante de la programmation, sans parler des heures et des heures de jeux de l’EFL, en Allemagne. Bundesliga et autres ligues étrangères qui sont également télévisées.

Les diffuseurs ne peuvent-ils pas justifier le fait de facturer 42 £ par mois pour le golf, la ligue de rugby et la WWE?

Les suspensions ont laissé des trous béants dans les horaires de week-end des chaînes, avec des épisodes consécutifs des années de Premier League de Sky où les matchs avec Aston Villa, Chelsea, Wolves et West Ham devraient être. Les fans payant une part importante de leurs frais d’abonnement mensuels pour accéder aux chaînes sportives (actuellement 42 £ par mois pour Sky Sports et BT Sport), ne devraient-ils pas s’attendre à être remboursés pour tous les jeux qui ne sont pas sur?

Sans football, les abonnements à la télévision ne représenteraient qu’une fraction de ce qu’ils coûtent actuellement. Les droits de retransmettre des matchs de Premier League en direct à la télévision entre 2019 et 2022 ont été vendus pour plus de 4,4 milliards de livres sterling en février 2018 et ces coûts sont répercutés sur le spectateur.

Sky Sports, en particulier, a doublé au cours des matchs de Premier League ces dernières années, abandonnant ses droits à la Liga espagnole et à l’Eredivisie néerlandaise, car les coûts liés à la diffusion de l’élite anglaise se sont envolés. Alors que BT Sport montre moins de matchs de Premier League que Sky, la suspension de la Ligue des champions et de la Ligue Europa va ronger ses offres la semaine prochaine et peut-être au-delà.

Les diffuseurs ne peuvent certainement pas justifier de facturer 42 £ par mois pour le golf, la ligue de rugby et la WWE, en particulier lorsque la lutte n’est même pas un vrai sport?

(Crédit d’image: Sky Sports)

La réponse à ce jour

Ni Sky ni BT Sport ne se sont engagés à rembourser les frais d’abonnement – et lorsque nous avons demandé s’il était prévu de le faire, les deux diffuseurs ont fait des annonces presque identiques.

Le directeur général de Sky Sports, Rob Webster, a déclaré: «Nous reconnaissons que la situation évolue rapidement et nous travaillons rapidement pour nous assurer de continuer à livrer pour tous nos clients. Un certain nombre d’événements sportifs ont été reportés, mais pas annulés, nous espérons donc pouvoir les montrer lorsqu’ils seront reprogrammés. »

Une déclaration similaire de BT Sport se lit comme suit: «Nous nous excusons auprès des clients des changements apportés au calendrier de BT Sport ce mois-ci en raison de l’impact de Covid-19. La situation évolue rapidement et nous travaillons avec les ligues pour continuer à diffuser du sport en direct dans la mesure du possible et à diffuser des matchs lorsqu’ils seront reprogrammés au cours des prochains mois. »

Dans l’état actuel des choses, cependant, une reprise des matchs au début du mois prochain semble au mieux improbable. Le virus ne devrait pas atteindre son apogée au Royaume-Uni avant mai ou juin, le Guardian affirme que les «administrateurs supérieurs» du jeu s’attendent à ce que la perturbation dure beaucoup plus longtemps, tandis qu’un cadre d’un club de Premier League pense qu’il y a une chance réaliste que l’actuel la saison ne sera jamais terminée. Pas de chance, fans de Liverpool, l’attente continue.

Un geste sportif

Il est presque certainement encore trop tôt pour le dire, et la santé des personnes concernées devrait être la première priorité de tout le monde ici, mais que ce soit les sociétés de télévision ou la Premier League elle-même qui crache de l’argent, les abonnés méritent d’être remboursés pour tout ce qu’ils finiront passer à côté.

Bien sûr, ceux qui bénéficient d’un abonnement mensuel sans contrat peuvent simplement annuler, ou peut-être simplement passer en temps opportun à un abonnement de divertissement Now TV. Mais les abonnés devraient être indemnisés – après tout, c’est leur argent qui a permis à la Premier League de devenir la force conquérante qu’elle est aujourd’hui. Oh, et un peu d’aide financière pour les équipes de la ligue inférieure qui dépendent presque entièrement des reçus de la porte pour survivre ne serait pas mal non plus.

Bien que le fan de fauteuil ne soit guère le plus supporté des supporters de football, une étude réalisée en 2019 par eToro a révélé que le fan moyen de match dépense 40% de plus en abonnements à la télévision maintenant qu’il y a cinq ans. Considérant que les sociétés de télévision semblent souvent insensibles en incommodant les supporters et en leur coûtant des dépenses inutiles avec des coups d’envoi maladroits, n’est-il pas temps de ressentir le pincement aussi?