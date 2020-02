Pourquoi ce geek de Seattle a finalement abandonné et a acheté une voiture quatre ans après avoir été «full Uber» – .

Un véhicule car2go à Seattle avant l’annonce de la disparition de l’option de partage. (Photo . / Kurt Schlosser)

Il y a quatre ans, Ben Gilbert était un symbole des options de transport en expansion rapide de Seattle. L’investisseur et entrepreneur en technologie avait abandonné sa voiture à l’époque, optant pour le «full Uber» et embrassant les nouveaux services de covoiturage et de covoiturage.

Maintenant, Gilbert, co-fondateur de Pioneer Square Labs, est le propriétaire d’une nouvelle voiture d’occasion, et en reprenant le volant, il est à nouveau un symbole, cette fois de l’incertitude qui peut survenir en s’appuyant sur des startups expérimentales pour des services vitaux comme obtenir d’un endroit à l’autre.

Ben Gilbert, co-fondateur de Pioneer Square Labs et co-animateur du podcast Acquis.

Dans une mini tempête de tweets cette semaine, Gilbert a partagé une mise à jour d’une pièce de 4 ans qu’il a écrite pour . intitulée “Comment j’ai abandonné ma voiture et suis allé complètement Uber.” Dans cette histoire de 2016, Gilbert a détaillé comment il a pu sauver de l’argent en se débarrassant de sa Honda Civic tout en comptant sur d’autres modes de transport.

À l’époque, Gilbert a cité les «choses magiques» qui ont rendu le travail sans voiture, dont la moindre n’était pas la «phase de lune de miel» du tour de grêle à l’époque, car Uber et Lyft offraient des incitations folles pour amener les clients à intégrer leurs services. dans leur vie quotidienne.

Mais en changeant son style de vie en 2020, Gilbert a cité l’arrêt de ReachNow, la sortie de car2go des États-Unis et plus encore alors qu’il se remettait dans la possession d’une voiture, et un Honda CR-V 2008.

Mise à jour: après quatre ans et demi, j’ai acheté une voiture. Facteurs:

– L’énergie d’activation requise pour faire des randonnées + voyages est élevée avec les voitures de location; J’ai fait moins

– ReachNow fermé

– Car2Go quitte les États-Unis

– Uber / Lyft * semble * être devenu plus cher (et continuera) https://t.co/GyT28n3MiD

– Ben Gilbert (@gilbert) 29 janvier 2020

Décortiquons chacun d’eux:

1) Il existe une «taxe» naturelle pour louer l’accès à un bien par rapport à le posséder. Dans ce cas, cette taxe a été payée à la fois par une augmentation du coût marginal d’un voyage, mais aussi par une «taxe de mécontentement» avec le frottement supplémentaire de l’accès à la voiture de location.

– Ben Gilbert (@gilbert) 29 janvier 2020

2 & 3) Ces services ont été subventionnés par leurs sociétés mères pendant une décennie et n’ont pas pu faire fonctionner l’économie. Vous pourriez dire “double le prix!” Je suppose que l’élasticité-prix était élevée et qu’ils ne créeraient pas la demande nécessaire pour le coût fixe de la flotte à un prix plus élevé.

– Ben Gilbert (@gilbert) 29 janvier 2020

4) Les investisseurs ont notoirement subventionné les sociétés de covoiturage pendant des années pour maintenir l’intérêt des consommateurs. Uber et Lyft sont désormais publics, ont moins accès au capital et n’ont pas d’autre choix que d’obtenir leur économie unitaire pour atteindre la rentabilité.

– Ben Gilbert (@gilbert) 29 janvier 2020

D’autres choses qui ont rendu l’économie plus favorable cette fois-ci:

1. J’ai un bon ’08 CRV AWD – pas beaucoup d’amortissement ????????

2. J’habite dans une zone avec stationnement dans la rue

3. Je me suis inscrit à @metromile, donc les primes sont au kilomètre, idéales pour combien je conduis (toujours pas beaucoup)

– Ben Gilbert (@gilbert) 29 janvier 2020

Dans un échange de courriels avec . vendredi, Gilbert a déclaré qu’il était toujours optimiste quant à l’avenir du covoiturage, bien qu’il pense que les prix continueront d’augmenter et que les attentes des consommateurs ont été “mal définies” à ce jour.

“Dans ce qui a été perçu comme une opportunité d’accaparement des terres, les dollars des investisseurs ont afflué vers ces sociétés pour essayer de parvenir à une domination mondiale ou nationale”, a déclaré Gilbert. «En réalité, il y a moins d’effets sur les réseaux trans-géographiques (et donc moins d’opportunité de« gagnant tout saisir ») que ne le pensaient les investisseurs. Cela signifie que les entreprises ont dû rivaliser de manière agressive pour des parts de marché pendant plus longtemps, et le «pot d’or» de gagner sur ces marchés sera plus petit et moins durable que tout le monde l’espérait. »

Gilbert estime qu’en fin de compte, cela signifie que les consommateurs devront payer plus, donc le trajet en hélicoptère sera une pièce du puzzle de leurs habitudes de transport – pas le moyen quasi exclusif de se déplacer comme il l’avait espéré des années il y a quand il a abandonné sa voiture.

D’autres ont soutenu la logique de Gilbert et se sont fait l’écho de ce que nous avons entendu des fans de l’autopartage lorsque les nouvelles de car2go ont éclaté:

Suivi avec vous à 100% sur ce point. Autrefois une famille car2go + ride-grêle, l’ère d’or du partage de voitures massivement subventionné touche à sa fin.

– James Reggio ???????????? ️‍ ???? (@jamesreggio) 29 janvier 2020

Cette! Le côté rationnel de moi savait que le calcul des coûts était moins cher à louer. Mais, j’ai fini par renoncer à de courts trajets car je comparerais le coût avec d’autres choses que je pourrais faire * ce * week-end. Résultat global maximal local, mais pire. Les humains sont irrationnels, il s’avère ???? ‍♀️ https://t.co/h0DAlhOBcP

– Krithika Muthukumar (@krithix) 29 janvier 2020

Bien qu’il ait appelé 2020 un pas en arrière pour l’innovation dans les transports – du moins à Seattle – Gilbert pense toujours que le système dans son ensemble fonctionne. Les idées folles des fondateurs et des équipes de startups travaillant sur des problèmes et des investisseurs prenant des risques sur le financement ont conduit à de meilleures options dans l’ensemble.

«Les propriétaires d’entreprise ont beaucoup appris sur les solutions qui peuvent réussir, et les consommateurs bénéficient de celles qui se sont consolidées ou ont survécu», a déclaré Gilbert. «Sans la volonté de prendre des risques, nous n’aurions pas deux sociétés à Uber et Lyft qui survivent (j’espère!) Et incorporent tous les apprentissages de l’industrie. Nous n’aurions pas non plus les expériences en cours de Getaround, Turo et d’autres qui fournissent un service précieux (mais pas parfait) aux consommateurs. »

Et tout n’est pas perdu à Seattle – Gilbert a dit qu’il était très excité par l’expansion du train léger sur rail dans la région, qualifiant cela de grand pas en avant. Mais sans voiture et avec un désir de sortir de la ville, Gilbert a atteint un récent point de rupture dans le transport.

“J’étais prêt pour une randonnée et j’ai vérifié Getaround et Turo pour réaliser que toutes les voitures étaient à une demi-heure de marche de chez moi”, a-t-il déclaré. “Cela signifierait Ubering à l’une de ces voitures juste pour commencer ma location, et j’ai fini par perdre de l’élan et mettre le voyage en sac.”

Maintenant, en tant que propriétaire de voiture renouvelé, il souligne un excellent après-midi à Discovery Park il y a quelques week-ends qui, selon lui, aurait probablement été passé dans sa maison.

“Certainement une victoire”, a déclaré Gilbert.