Pourquoi cet investisseur technologique pense qu’une récession pourrait réellement aider la région de Seattle – .

Dans l’ordre habituel: le PDG de Convoy, Dan Lewis, le PDG de Redfin, Glenn Kelman, le PDG de The Riveter, Amy Nelson, le PDG de Code.org, Hadi Partovi, et Karen Weise du New York Times. (Photo de Jake Hanson)

Les récessions n’aident généralement pas les entreprises et les villes. Mais Seattle pourrait se démarquer des autres zones métropolitaines si l’activité économique plonge dans un proche avenir.

C’est la prise surprenante du vétéran de l’industrie technologique Hadi Partovi, PDG de l’éducation à but non lucratif Code.org et d’un investisseur de longue date qui a fait des paris précoces sur des sociétés telles que Facebook, Dropbox, Airbnb et Uber.

S’exprimant lors d’un événement du New York Times à Seattle cette semaine sur l’écosystème de démarrage de la région, Partovi a déclaré qu’une récession «aiderait cette région de plusieurs manières».

Le PDG de Code.org, Hadi Partovi. (Photo Code.org)

Sa logique: les récessions nuisent à toutes les entreprises, mais celles qui sont les plus touchées sont celles qui ont des modèles économiques non rentables ou des bilans chancelants.

Seattle, en revanche, abrite deux des quatre sociétés les plus importantes au monde: Microsoft, qui dispose d’environ 134 milliards de dollars en espèces et en investissements à court terme; et Amazon, avec environ 55 milliards de dollars en espèces et en titres négociables.

“Dans un environnement de récession, Amazon serait bien en avance sur ses concurrents à la fin de cette récession”, a déclaré Partovi, un ancien directeur de Microsoft et fondateur d’iLike. «À l’avant, personne n’en veut. Mais trois ans plus tard, qui a survécu le mieux? »

Les pourparlers sur une récession potentielle se poursuivent depuis des mois, mais ont récemment augmenté avec l’épidémie de coronavirus. Le Dow Jones a perdu 1191 points jeudi – sa plus forte baisse de points dans l’histoire – et le S&P a enregistré sa pire journée depuis 2011.

Vladimir Dashkeev, professeur d’économie à l’Université de Seattle, s’est dit sceptique quant aux déclarations concernant les effets positifs à court terme d’une récession.

«Il est très peu probable qu’Amazon ou Microsoft déclarent des faillites à mesure qu’une crise se développe», a-t-il déclaré à .. “Pourtant, il est aussi peu probable qu’ils traversent la crise sans aucune perte et même en améliorant leurs positions.”

Microsoft a déclaré cette semaine qu’il manquerait des prévisions de revenus trimestriels pour un segment d’activité de base qui comprend Windows en raison de l’épidémie de coronavirus.

Pour Amazon, la crise menace le marché tiers de l’entreprise, qui représente plus de la moitié de ses revenus. Et l’approche «inventaire allégé» d’Amazon pourrait rendre le géant de la vente au détail plus vulnérable à une pénurie de chaîne d’approvisionnement par rapport à ses concurrents, a rapporté le New York Times.

Au-delà des sociétés publiques bien financées, l’économie de la technologie de Seattle pourrait également s’en tirer mieux que d’autres villes en récession en raison de son influence sur les entreprises. Les startups qui vendent à d’autres entreprises – également appelées entreprises B2B – représentent plus de la moitié du . 200, notre classement des meilleures entreprises technologiques privées du Pacifique Nord-Ouest. Ils peuvent survivre plus longtemps que les startups qui dépendent davantage des consommateurs individuels.

Partovi a déclaré que la start-up de Seattle Convoy, qui facilite les transactions entre les entreprises de camionnage et les expéditeurs, sortirait d’une récession en position de force.

«L’avantage du marché de Convoy est l’efficacité qu’il peut apporter au camionnage», a déclaré Partovi, un investisseur et membre du conseil d’administration de Convoy. “Donc, dans un monde où tout se resserre, quand tout le monde a besoin d’économiser de l’argent, il recherchera la manière la plus efficace et la plus efficace de faire les choses.”

Mais Dashkeev a déclaré qu’il ne serait pas facile de naviguer pour une entreprise telle que Convoy dans le pire des cas pour la grande économie.

“Les perspectives de croissance changent radicalement au cas où une récession mondiale arriverait et que les gens reviendraient à la baisse”, a-t-il déclaré. “Ensuite, Convoy devra résoudre le problème de ce qu’il faut transporter par camion, plutôt que de la façon de faire valoir qu’ils le font plus efficacement que leurs concurrents.”

Regardez l’événement complet ci-dessus avec Partovi, le PDG de Convoy Dan Lewis, le PDG de Redfin Glenn Kelman, le PDG de Riveter Amy Nelson et Karen Weise du New York Times.