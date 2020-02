Pourquoi cette entreprise d’investissement utilise une stratégie de fonds co-dirigée par des hommes et des femmes – .

Directeurs généraux du WestRiver Group, de gauche à droite: Scott Maw, Lisa Stone, Erik Anderson, Richelle Parham, George Montgomery, Laurel Buckner, Anthony Bontrager et Deepa Prasad. (Photo de groupe WestRiver)

La société d’investissement basée à Seattle, WestRiver Group (WRG), déploie une stratégie de fonds unique qui, espère-t-elle, changera le paradigme de la diversité et du leadership.

La société de capital-risque et de capitaux propres a récemment embauché un groupe de vétérans de la technologie et des dirigeants d’entreprise pour gérer quatre nouveaux fonds. La société a délibérément désigné un homme et une femme pour codiriger chaque fonds.

L’idée est venue d’Erik Anderson, qui a cofondé WRG il y a 18 ans lorsqu’elle a fait ses premiers investissements dans des sociétés telles que DocuSign et Topgolf. L’entreprise a pris de l’expansion depuis et possède maintenant 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

“Diverses équipes prennent de meilleures décisions et devraient obtenir de meilleurs résultats”, a déclaré Anderson dans une interview au siège de Seattle, au centre-ville de la société. “C’est ce que dit la recherche.”

En effet, il existe des études qui montrent comment les entreprises avec une plus grande diversité gagnent de meilleurs rendements.

“Ce n’était pas une idée philanthropique”, a déclaré Anderson.

Le plus grand objectif du WRG est d’attirer des équipes diversifiées en tant qu’investissements potentiels – pas seulement le sexe, mais avec l’ethnicité et les expériences de vie en général.

Anderson, PDG de WRG qui est également président de Topgolf Entertainment Group, a été partiellement inspiré en regardant sa mère faire preuve de solides qualités de leadership tout en grandissant à Spokane, Wash.

Il sait qu’il existe d’autres sociétés et fonds d’investissement axés sur la diversité, mais il espère avoir un impact plus important compte tenu de la portée et du capital de WRG. L’entreprise investit dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l’énergie et de l’expérience, à la fois dans le Pacifique Nord-Ouest et dans le monde.

“Nous pouvons faire évoluer cela”, a noté Anderson.

Anderson a recruté plusieurs chefs d’entreprise expérimentés aux parcours professionnels variés pour aider à codiriger quatre fonds:

Fonds d’expérience, dirigé par Scott Maw et Richelle Parham. Maw a été vice-présidente exécutive et directrice financière de Starbucks de 2014 à 2018. Parham était auparavant cadre chez Visa et eBay, où elle était directrice marketing.

Pacific Northwest Fund, dirigé par Anthony Bontrager et Laurel Buckner. Bontrager était PDG de Soda Media et président de Viewpath. Buckner était un avocat général pour SonicWall et plus récemment un directeur général chez ATN Ventures.

Fonds de soins de santé, dirigé par George Montgomery et Deepa Prasad. Montgomery est un vétérinaire de longue date de l’industrie des soins de santé et co-fondateur de Coherus Biosciences. Prasad est un ancien banquier d’investissement qui était tout récemment chef de cabinet chez Blue Shield of California.

Fonds d’opportunité, dirigée par Anderson et Lisa Stone, ancienne cadre chez Ellevest et co-fondatrice de BlogHer.

WRG a levé 150 millions de dollars pour son fonds Pacific Northwest, comme . l’a rapporté en septembre. Il a refusé de fournir des détails sur les autres montants du fonds.

Parham, membre du conseil d’administration de Best Buy et LabCorp, a déclaré qu’elle était convaincue de rejoindre WRG après sa première conversation avec Anderson.

«Les gens comprennent ça», a-t-elle dit. “Ils comprennent qu’il y a eu un vide et que ce vide n’a pas vraiment de sens.”

Ce vide est démontré dans la composition globale du secteur de l’investissement. Selon AllRaise, seulement 11% des décideurs des sociétés de capital-risque basées aux États-Unis sont des femmes. Le financement total de VC pour les équipes fondatrices exclusivement féminines a atteint un record de 3,3 milliards de dollars l’an dernier, mais ce n’était que 2,8% du capital total alloué.

Une étude de RateMyInvestor et DiversityVC a révélé que 1,8% des fondateurs soutenus par des entreprises sont latinos tandis que 1% sont noirs.

Maw a déclaré qu’il était en «mode de retraite» alors que sa carrière Starbucks se terminait. Mais il a été attiré par le WRG en raison de sa mission.

«Nous savons que lorsque nous élargissons le point de vue des membres de notre équipe et de leurs antécédents et de leur formation et d’où ils viennent, nous obtenons de meilleures décisions», a déclaré Maw, membre du conseil d’administration de Chipotle et Avista. «Nous le croyons très profondément – non pas d’une manière numérique ésotérique, mais d’une manière réellement opérationnelle.»

Richelle a ajouté: “Cela ressemble à ce que l’avenir doit être.”

WRG dispose d’un large portefeuille d’investissements qui comprend des sociétés telles que Singularity University et Topgolf – qui viennent d’atterrir dans la région de Seattle – ainsi que des startups de la région de Seattle telles que Igneous, Pro.com, Wicket Labs, Madrona Venture Labs, The Riveter et plus. Il emploie 25 personnes.