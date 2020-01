Pourquoi Christopher Walken danse dans ses films … beaucoup

Il y a une raison pour laquelle Christopher Walken danse autant dans ses films. L’acteur primé aux Oscars ne s’intègre pas seulement dans une multitude de genres en ce qui concerne sa filmographie de 60 ans, il se fait un devoir d’intégrer la danse dans presque tous les rôles qu’il a jamais joués.

Christopher Walken a commencé sa carrière en tant qu’acteur de long métrage dans Moi et mon frère de Robert Frank en 1969. Huit ans plus tard, il a fait irruption dans le courant dominant en face de Woody Allen et Diane Keaton dans Annie Hall, puis a poursuivi ce rôle de soutien un an plus tard avec sa performance oscarisée dans The Deer Hunter de Michael Cimino. De là, Walken était un nom familier, mettant en vedette tout, de la zone morte au retour de Batman en passant par Pulp Fiction. Mais la carrière de Walken n’a pas ses racines strictement dans le théâtre. Son expérience est dans le théâtre. Plus précisément, son expérience est dans la danse.

Dans une interview avec EW, Walken a parlé de son amour de la danse, de la façon dont il a commencé sa carrière à l’âge de 7 ans en tant qu’interprète de théâtre musical et de la façon dont il a même étudié les claquettes en tant que jeune garçon. Il a joué aux côtés de Liza Minelli off-Broadway, était un danseur de sauvegarde pour un chanteur de cabaret, et a été choisi pour jouer le rôle principal dans West Side Story. Ce n’est que lorsqu’il a commencé à décrocher des rôles qui ne nécessitaient pas cette capacité particulière que la trajectoire de carrière de Walken a changé. Pourtant, cela ne veut pas dire qu’il était prêt à abandonner complètement la danse.

En raison de son amour de la danse, Walken a mis un point d’honneur à intégrer la danse dans tous ses rôles. Là où des films comme Hairspray et le clip de Spike Jonze pour “Weapon of Choice” de Fatboy Slim exigeaient que Walken montre ses talents de danseur, il n’en va pas de même pour ses performances dans des films comme True Romance et Catch Me if You Can. Pourtant, il a travaillé avec ce qu’il avait. Bien qu’il y ait quelques exceptions, Walken a expliqué qu’il “ferait un petit pas” chaque fois qu’il était à l’écran. C’est devenu une sorte de carte de visite de coupe de tapis, peu importe la subtilité de ses mouvements.

De nos jours, Walken est un peu moins enclin à le faire, depuis que «les gens ont commencé à en parler». Une fois que cela s’est produit, il a pensé qu’il pourrait en faire trop, alors il s’est arrêté. Cela dit, les performances à l’écran sont en direct pour toujours, et que les fans soient à la recherche de quelque chose de plus subtil (voir: Cliquez) ou quelque chose d’un peu plus prononcé (voir: Pennies from Heaven), il ne manque pas que M. Walken descende . Il a clairement indiqué pendant plus d’une demi-décennie dans l’industrie du divertissement qu’il avait de la fièvre et que la seule prescription était plus de danser.

Source: EW, smashtvrecords