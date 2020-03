Pourquoi Coronavirus pourrait être une excellente nouvelle pour Netflix – .

Il ne fait aucun doute que la propagation du coronavirus nuit à l’économie mondiale. Que ce soit la fabrication de biens en Chine, le tourisme en Italie ou les salons commerciaux qui sont un élément essentiel de la commercialisation des produits, ils sont tous touchés par l’épidémie de COVID-19. Le repli de Wall Street cette semaine en est la preuve, car les investisseurs paniquent.

Mais le coronavirus n’est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde, et les analystes ont déjà identifié les entreprises qui pourraient prospérer pendant une saison grippale prolongée: c’est le streaming vidéo, le type de divertissement disponible pour tous, n’importe où, Netflix étant l’une des sociétés censées restent rentables pendant la flambée.

Les actions Netflix ont augmenté de 0,8% cette semaine, ce qui n’est pas beaucoup, mais c’est beaucoup mieux que presque tout le monde. C’est un signe que les investisseurs pensent que toute entreprise Internet qui peut fournir des divertissements à domicile se débrouillera bien pendant l’épidémie, en particulier avec les personnes mises en quarantaine dans le monde entier.

Mis à part Netflix, la liste comprend les rapports Facebook, Amazon, Peleton et même Slack, Variety.

“Nous avons essayé d’identifier quels produits / services / entreprises pourraient potentiellement bénéficier dans un monde d’individus mis en quarantaine”, a déclaré jeudi à CNBC l’analyste de MKM Partners JC O’Hara dans une note. “Que feraient les gens s’ils étaient coincés à l’intérieur toute la journée?”

“Si la contagion s’est répandue à l’échelle internationale mais sans panique, plus de gens sont susceptibles de rechercher des options de divertissement à domicile telles que des sociétés comme Comcast et AT&T, et des émissions de télévision et des films en streaming de Netflix, Disney Plus, Comcast’s Peacock, AT&T’s HBO Max,” et d’autres », ont déclaré les analystes de Moody’s Investors Services dans une note de recherche.

Les derniers chiffres indiquent que plus de 83 000 cas ont été confirmés dans le monde, avec un bilan de près de 3 000 morts. Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, quelque 36 000 patients se sont rétablis.

Il ne fait aucun doute que si vous devez rester à la maison toute la journée, vous pouvez tout aussi bien vous gâter vos émissions préférées et vous divertir avec les services en ligne. Sans oublier que les services Internet vous aideront à rester au top de l’actualité et à communiquer avec votre famille, vos amis et les autorités. Il y a quelques semaines, le gouvernement japonais a donné 2 000 iPhones à des passagers coincés sur un bateau de croisière où quelque 200 infections ont été confirmées. L’administration voulait que ces personnes puissent demander de l’aide à tout moment via une application préchargée, pas en streaming Netflix. Mais l’iPhone diffusera des émissions à partir de n’importe quel service tant qu’une bonne connexion Internet est disponible.

Mais que se passe-t-il lorsque trop de gens doivent rester à la maison et ne peuvent pas aller travailler pour les sociétés Internet qui divertissent tout le monde? J’espère que nous n’aurons jamais à le découvrir.

Source de l’image: Sascha Steinbach / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.