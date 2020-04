Pourquoi Crysis Remastered est nécessaire, même si l’original est toujours aussi beau

Crysis est à l’origine revenu sur le marché le 13 novembre 2007, environ un an après que le fameux PC Windows Vista ait tourmenté les PC du monde entier. Le jeu est toujours magnifique après toutes ces années, réussissant à ressembler à cette génération de consoles. Mais il doit encore être remasterisé. Mal. Heureusement, Crysis Remastered est en route.

Pour tous ceux qui ne le savent pas, Crysis était essentiellement le successeur spirituel du Far Cry original, après qu’Ubisoft ait acheté les droits de la franchise. Lorsque Crysis est sorti, il était connu pour être extrêmement difficile à gérer. Mais le jeu n’était pas seulement exigeant pour le plaisir. Le jeu est meilleur que tout ce qui est sorti en même temps – Crysis est sorti environ deux mois après Halo 3 sur Xbox 360.

À ce jour, chaque fois que j’obtiens une nouvelle carte graphique pour mon usage personnel, je passe par les trois jeux Crysis juste pour voir à quel point le GPU est meilleur que le précédent – en plus d’autres poids lourds graphiques comme les séries Metro et Witcher.

Cependant, au cours des cinq dernières années, ou essentiellement depuis que Windows 10 est arrivé sur le marché, cela est devenu beaucoup plus difficile à faire, car Crysis ne joue pas bien avec un système d’exploitation 64 bits.

Dites-moi que cela ne ressemble pas au moins à un jeu de la génération actuelle (Crédit d’image: EA; Crytek)

Saut d’obstacles OS

Quand j’ai vu pour la première fois que Crysis Remastered avait été essentiellement confirmé par un site Web divulgué (avant d’être officiellement annoncé une heure plus tard), j’ai immédiatement sauté et installé le jeu original sur mon PC.

J’ai réalisé que, bien, cela ne fonctionne pas dès le départ. Pour commencer, le jeu installe le client GameSpy – un service qui s’est éteint en 2013 – qui se bloque immédiatement à chaque fois qu’il essaie de se lancer parce que … bien sûr qu’il le fait. Le jeu nécessite que les fichiers soient là, cependant, il est donc inutile de supprimer le client mort.

Parce que j’ai une mauvaise mémoire – j’ai parcouru tout ce processus il y a quelques années – je pensais que la résolution du bureau de mon moniteur Ultrawide faisait planter Crysis chaque fois que j’essayais de le lancer – car cela a causé des problèmes avec d’autres titres. J’ai la chance d’avoir accès à une tonne de matériel, alors je viens de passer à mon banc de test, qui est attaché à un moniteur 4K 16: 9 pour voir si cela résoudrait les choses.

Ce ne fut pas le cas. Jeux PC!

J’ai ensuite essayé de définir les options de lancement dans Steam pour faire fonctionner le jeu en mode DirectX 9, plutôt que le DirectX 10. par défaut. Cela n’a pas fonctionné non plus. En allant sur les forums ensuite, j’ai vu certaines personnes suggérer d’essayer le mode de compatibilité pour Windows XP et Vista, et ni l’un ni l’autre n’a fonctionné.

Enfin, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui m’a guidé à travers un processus incroyablement compliqué qui impliquait le téléchargement de Crysis Warhead – le court titre dérivé lancé en 2008 – et le déplacement de dossiers entre les deux. Cela a finalement réussi. En quelque sorte.

Cela a lancé le jeu, mais après la cinématique d’introduction ridicule, j’ai été accueilli avec un écran noir qui ne disparaîtrait pas. J’ai dû appuyer sur la touche «~» pour ouvrir la console de contrôle et taper «con_restricted 0», appuyez sur Entrée, puis tapez «map island» et appuyez à nouveau sur Entrée. Cela a finalement rendu le jeu chargé et m’a permis de jouer.

Et, après un processus qui m’a pris environ une heure et demie à passer, je suis enfin capable de jouer à Crysis. Et même après tout cela, l’exécution du jeu sur du matériel moderne reste une expérience de buggy, avec des problèmes visuels dans toutes les cinématiques et le jeu se brisant à quelques points de contrôle.

Je suis assez content de pouvoir recommencer à jouer à ce joyau de jeu. Mais quiconque a été pris dans le battage médiatique autour de la Crysis originale et voulait sauter dessus – surtout s’il ne jouait pas à beaucoup de jeux PC il y a 15 ans – ne sera probablement pas disposé à sauter à travers tous ces cerceaux.

Même des explosions brisent des morceaux de l’environnement, envoyant des éclats d’obus partout (Crédit d’image: EA; Crytek)

Crysis est toujours magnifique et un plaisir à jouer

Une fois toutes les configurations et les bugs triés, on m’a rappelé à quel point j’adore Crysis. Non seulement il résiste visuellement, ce qu’il fait absolument, mais le gameplay ne semble pas daté de 13 ans après sa date de lancement initiale.

La façon dont vous êtes en mesure de basculer de façon transparente entre les modes de combinaison pour s’adapter à différentes solutions, la façon dont vous pouvez personnaliser vos armes à la volée – ce jeu sans doute ancien semble en quelque sorte plus moderne que Far Cry 5.

Crysis est toujours aussi génial à jouer que je n’ai pas abandonné après la cinquième fois où il s’est écrasé à un point de contrôle. J’ai juste relancé le jeu et absorbé cette nostalgie au plus profond de la soirée.

Cela étant dit, il y a quelques mises en garde. Ne pensez pas que, simplement parce que ce jeu a 13 ans, il est soudainement facile à exécuter. En raison des plantages constants, je n’ai pas pu faire fonctionner correctement mon logiciel de référence, mais j’observais environ 60 à 70 ips en 4K avec des paramètres maximaux – sur un RTX 2080 Ti, et c’est avec une utilisation complète du GPU.

Pour mettre cela en perspective, Doom Eternal obtient 104 images par seconde sur la même carte graphique avec des paramètres équivalents – et ce jeu est sorti dans les rues il y a à peine un mois.

Je ne sais pas combien plus difficile Crysis Remastered va frapper les cartes graphiques. Mais avec des fonctionnalités telles que le lancer de rayons basé sur un logiciel, la profondeur de champ de pointe et d’autres paramètres graphiques assez exigeants, ne vous attendez pas à ce que Crysis Remastered devienne moins exigeant.

Le travail fantôme ce bien n’aurait pas dû être possible il y a 13 ans – et ce n’était pas le cas avec cette génération de matériel (Crédit d’image: EA; Crytek)

Pourquoi Crysis Remastered est si important

Crysis ne s’est jamais particulièrement bien vendu, ce qui est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles nous n’avons pas entendu parler de la franchise depuis près de sept ans. Cependant, Crysis, et des jeux comme celui-ci, ont un objectif précieux – pousser la technologie de jeu plus loin.

Nous avons vu récemment quelques jeux qui ont poussé la technologie tout aussi dur au cours de la dernière année, à savoir Metro Exodus et Control, qui ressemblent déjà tous les deux à des jeux de prochaine génération sur PC. Crysis Remastered pourrait voir Crytek récupérer son titre de studio derrière les jeux les plus étonnants du marché.

Au-delà de cela – Crysis est un excellent jeu et meilleur que l’une ou l’autre des suites. Peu de gens ont pu se lancer dans le jeu à sa sortie en raison des exigences matérielles restrictives. Cependant, je dois admettre que j’ai ri quand j’ai vu le logo Intel Core 2 Duo apparaître sur l’écran d’introduction – nous avons parcouru un long chemin.

Crysis Remastered qui sortira sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch va ouvrir ce classique à des milliers de personnes qui n’ont jamais pu jouer au jeu elles-mêmes.

Donc, pour ma part, je suis impatient de voir ce jeu arriver dans quelques mois. Si rien d’autre, au moins, je n’aurai pas à passer une heure de mon temps précieux à essayer de faire fonctionner le jeu sur un système d’exploitation moderne. Même sans que les cloches et les sifflets graphiques brillants soient ajoutés au jeu, pouvoir lancer la nouvelle version en appuyant simplement sur le bouton “jouer” dans Origin serait une énorme amélioration.

Maintenant, je dois juste attendre.