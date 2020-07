Pourquoi Dark Souls & # 039; La mécanique de combat est devenue si populaire

FromSoftware’s Âmes sombres a gagné beaucoup de sa popularité de ses séquences de combat uniques, amusantes et notoirement difficiles qui prennent plus de chance à maîtriser. Ce RPG d’action à la troisième personne a suscité des éloges pour les mécanismes de combat brutaux et les combats de boss impitoyables, qui fonctionnent tous en tandem pour créer un jeu difficile mais gratifiant. Quiconque joue régulièrement à Dark Souls sait qu’il faut de l’habileté, pas de la chance, pour surmonter les défis qu’il présente.

Dark Souls est initialement sorti en 2011 en tant que successeur spirituel de Demon’s Souls. Le jeu suit l’histoire d’un personnage mort-vivant maudit de parcourir à nouveau le royaume de Lordran alors qu’il part en pèlerinage pour découvrir le sort de leur espèce. Grâce à sa conception de niveau complexe et à une narration environnementale spectaculaire, les joueurs commenceraient lentement à découvrir la vérité en battant de redoutables ennemis. Dark Souls a été acclamé par la critique pour son utilisation des mécanismes d’exploration et de combat pour créer un jeu bien conçu et impitoyable.

Dark Souls est connu pour être absolument brutal envers les nouveaux arrivants. Le jeu fournit peu d’instructions sur la façon de jouer et lance le protagoniste directement dans la mêlée. Les joueurs doivent comprendre rapidement que leurs actions ont du poids, et un mauvais mouvement pourrait signifier la défaite. Cette mécanique de base est cruciale pour le succès des systèmes de combat des jeux. Chaque attaque, blocage, parade, etc. doit être soigneusement chronométré et exécuté, et les joueurs ne peuvent pas s’attendre à la victoire simplement en écrasant les boutons. Comme le jeu manque de combos excessifs, les joueurs sont obligés d’apprendre quelles actions ils peuvent faire et quelles sont leurs limites avec différentes armes, généralement par essais et erreurs. Savoir quand ne pas attaquer devient tout aussi important que prendre l’offensive. Cet équilibre délicat oblige les individus à planifier soigneusement leurs mouvements, ce qui rend la réalisation réussie d’un ensemble de mouvements extrêmement satisfaisante.

Cependant, un système de combat ne pouvait exister sans quelque chose contre lequel se battre. Dark Souls est connu pour son fantastique assortiment de designs ennemis et boss qui sont chacun l’hôte de leur propre assortiment d’attaques et de comportements. Chaque ennemi se sent comme une menace légitime plutôt qu’un sac de boxe insensé pour les joueurs à traverser. Les ennemis n’attendent pas simplement que le joueur arrive dans leur champ de vision avant de devenir hostiles, et des groupes d’ennemis attaqueront en même temps plutôt que de se relayer. Cela oblige les joueurs à apprendre les modèles de comportement de chaque ennemi et boss. Le résultat est une expérience très concentrée qui nécessite un engagement constant des joueurs si l’on cherche le succès.

L’environnement est également crucial pour les systèmes de combat de Dark Souls. Les combats en plein air nécessitent des stratégies de combat différentes de celles des combats dans un couloir. S’il y a deux ennemis qui tirent sur le joueur depuis un rebord qu’ils ne peuvent pas atteindre pendant qu’un squelette se charge également, les joueurs doivent s’adapter pour trouver un moyen d’utiliser l’environnement pour se cacher des explosions de feu tout en évitant les combats de mêlée à plus courte distance. Une abondance de fluctuations environnementales conduit à des rencontres de combat beaucoup plus excitantes, et garde Dark Souls attrayant pour les joueurs nouveaux et anciens.

Bien que Âmes sombres est connu pour être extrêmement difficile, la difficulté elle-même est due en partie à la mécanique de combat FromSoftware intégrée. Les joueurs doivent faire attention et apprendre le jeu au fur et à mesure plutôt que de simples attaques de spam, une stratégie qui n’aboutira qu’à un échec. Cet engagement supplémentaire conduit à un système de combat très complexe qui, bien que difficile à utiliser au début, conduit à l’une des mécaniques les plus réputées jamais vues dans le genre action / RPG.

