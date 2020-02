Pourquoi devriez-vous vous soucier des films avec des fréquences d’images élevées en 2020?

Quand il a été suggéré pour la première fois que The Hobbit: Un voyage inattendu de 2012 pourrait sortir dans un format de 48 images par seconde dans les cinémas plutôt que les 24 images par seconde traditionnelles auxquelles nous sommes habitués, il y a eu un contrecoup. Les fréquences d’images élevées sont célébrées dans les jeux, mais dans les films et les émissions de télévision, c’est le genre de chose que nous associons aux téléviseurs de nos parents lorsqu’ils ont gâché les paramètres – mais c’est un effet d’interpolation, plutôt qu’un film réellement présenté à une fréquence d’images élevée.

Qu’est-ce que la fréquence d’images élevée (HFR)?

(Crédit d’image: LG)

La fréquence d’images élevée, ou HFR, fait référence à une fréquence d’images supérieure à 25 ips pour les films et à 30 ips pour toutes les autres sorties. Le contenu HFR offre plus de clarté visuelle en capturant plus de données dans le processus de tournage, qui peuvent ensuite être affichées sur certains téléviseurs – comme les écrans OLED de LG avec le processeur Alpha a9 – qui peuvent afficher un contenu natif de 120 images par seconde sans interpolation de mouvement.

Alors, comment combattez-vous cette stigmatisation? Cela prendra du temps et, honnêtement, plus de films sortiront à des fréquences d’images plus élevées que ce que nous voyons actuellement. Le dernier à l’avoir essayé était le film de Will Smith, réalisé par Ang Lee, Gemini Man, sorti en salles l’année dernière.

Vous le connaissez probablement comme le film d’action où le jeune Will Smith combat aujourd’hui Will Smith. Smith joue l’ancien Henry Brogan et ‘Junior’, un assassin cloné envoyé après l’original. La version Junior est une création CG créée par la société d’effets Weta Digital, basée sur le mo-cap de Smith lui-même, et comportant une peau semi-procédurale modélisée pour un réalisme à un niveau microscopique.

Tourné en 4K, 3D et 120 images par seconde (bien que la plupart des écrans de cinéma le montrent en 60 images par seconde), le film a attiré des avis positifs sur la technologie derrière le film, bien que les critiques aient été généralement négatives. Un critique a décrit le HFR comme rendant “des acteurs, des objets et même l’air en quelque sorte fragiles et étranges et faux”.

Nous avons discuté avec le superviseur technique du film Ben Gervais, qui a travaillé avec le réalisateur Lee sur ce film, sur la façon dont des taux d’images plus élevés peuvent offrir des améliorations à l’expérience de visionnement. “Typiquement, pas seulement dans le genre d’action mais dans les films en général, c’est une expérience voyeuriste à la troisième personne, et [Ang] voulait vraiment que l’expérience cinématographique soit beaucoup plus intime “, dit Gervais.

“Ce que nous avons constaté, c’est que plus vous donnez de détails à un spectateur, plus ses yeux l’aiment. Plus ils oublient que c’est un écran de cinéma normal, et plus ils sont attirés par l’histoire.”

Ben Gervais, superviseur technique

“Par conséquent, l’une des choses que nous avons explorées est la fréquence d’images élevée, et ce que nous avons constaté, c’est que plus vous donnez de détails à un spectateur, plus ses yeux l’aiment. Plus oublie que c’est un écran de cinéma normal, et plus ils sont attirés par l’histoire. ” Bien que ce ne soit pas ce à quoi le public est habitué, cela ne peut pas nuire au fait que certains cinéastes veulent défier la tradition, alors que tous les autres films qu’ils voient sont diffusés en 24 images par seconde.

“Cela devient beaucoup plus un type d’expérience à la première personne, qui à son tour donne [Ang] plus d’outils pour raconter une histoire, faire en sorte qu’un spectateur se sente impliqué dans ce qui se passe, à la fois dans l’action et le drame, et pour vraiment vous donner ce sentiment d’immédiateté. Que quelque chose se passe en ce moment opposé à ce que vous soyez juste un observateur passif. “

(Crédit d’image: Paramount Pictures / Skydance)

Combattre la tradition

«L’intimité», comme le dit Gervais, est sans doute l’un des avantages de présenter un film à une fréquence d’images plus élevée. Mais qu’y a-t-il d’autre pour le spectateur, pour qu’il vaille la peine de remettre en question leurs notions traditionnelles de ce à quoi les films sont censés ressembler?

“En plus de l’intimité, il y a de l’excitation dans les scènes d’action que nous avons. Il y a certainement ce niveau d’excitation que vous pouvez y atteindre que vous n’obtenez pas de la même manière dans un film d’action régulier.”

Gervais dit que cela signifie que les techniques de réalisation de films typiques comme le ralenti ont une fonction différente lorsque vous montrez un film à 60 ou 120 images par seconde – il n’y a donc pas beaucoup de plans au ralenti dans Gemini Man. “Il y a quelques plans au ralenti, mais la différence fondamentale est la raison pour laquelle vous utilisez généralement le ralenti [in an action movie] c’est parce que vous voulez que le public voie quelque chose qu’il ne pourrait pas voir à 24 images, parce que c’est juste trop flou. Nous n’avons pas ce problème, car vous voyez tout. Les gens peuvent toujours voir les choses en temps réel, et cela aura en fait le même effet. ”

“La raison pour laquelle vous utilisez habituellement le ralenti est parce que vous voulez que le public voie quelque chose qu’il ne pourrait pas voir à 24 images, parce que c’est juste trop flou. Nous n’avons pas ce problème, parce que vous voyez tout. Les gens peuvent toujours voir les choses en temps réel, et cela aura en fait le même effet. “

Ben Gervais

“Le ralenti devient essentiellement un outil différent pour nous. Il devient en fait un outil pour prolonger un moment – et c’est pour cela qu’Ang l’utilise dans Gemini Man. Au lieu de montrer les détails du public qu’ils auraient autrement manqué, parce qu’ils détail quand même, c’est vraiment [because] Ang aime le moment où les visages d’Henry et de Junior se font face alors qu’ils se débattent dans les catacombes. Il veut que ce plan dure plus longtemps, c’est pourquoi nous le tournons au ralenti, plutôt que juste pour que les gens puissent voir ce qui se passe. ”

Nous ne serions pas nécessairement d’accord pour dire que le ralenti n’est utilisé que dans les films d’action traditionnels à cause du flou – il s’agit sûrement autant de prolonger le moment ou d’avoir l’air cool dans ces cas également. Mais il est intéressant de noter que la clarté visuelle est un avantage des fréquences d’images plus élevées.

Nous demandons à Gervais ce qu’il faudra au public pour accepter l’idée de présenter les films de cette façon. “Il y a certainement un ajustement d’audience qui doit se produire en termes de dépassement de la sensation, mais il y a aussi un ajustement du côté du cinéaste pour s’adapter à un nouvel outil. Et quelque part, ils se rencontrent au milieu, et c’est où le sweet spot va être.

(Crédit d’image: Paramount Pictures)

“Je pense que nous avons certainement vu une progression des films The Hobbit au dernier film d’Ang avant cela, Long Halftime Walk de Billy Lynn. [With] Gemini Man, nous avons certainement eu une meilleure réception parmi certains segments de la population à quoi ressemble la fréquence d’images élevée, en particulier avec un public plus jeune, en particulier la foule des moins de 30 ans qui a passé beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo et à essayer des choses comme la VR. Ils ont un peu plus d’esprit ouvert sur ce que cette technologie peut signifier. “

Gervais suggère que l’intérêt pour le format différencie également en fonction de l’histoire locale avec le cinéma.

“Aussi dans les marchés en développement, comme la Chine et des endroits comme ça, nous voyons qu’ils ont un peu moins – je n’appellerais pas ça des bagages – mais ils ont moins d’histoire avec le cinéma, et donc ils sont un peu plus ouvert à jouer avec des conventions et des choses comme ça. Donc avec le temps, je pense que nous le verrons de plus en plus. “

Le format 4K, 3D et 120fps de Gemini Man a également permis à l’équipe des effets de créer plus facilement le codirectionnel intégral du film. “À 24 ​​images en 2D, vous pouvez souvent faire quelque chose comme ça, mais le problème est qu’il semble un peu faux et les gens parlent un peu de la vallée étrange et des choses comme ça. Mais le problème est, quand vous êtes à le 2K 24fps, 2D, vous ne pouvez pas mettre le doigt sur le problème. Vous savez que c’est faux, mais vous ne savez pas pourquoi c’est faux – à cause du flou de mouvement, à cause de la basse résolution.

“Donc, le 120 et le 3D et le 4K ont réellement aidé l’équipe des effets visuels parce que chaque image était plus nette. Ils pouvaient le comparer à toutes les anciennes références qu’ils ont de Will. Ils ont tiré des tonnes de références des apparitions dans la presse, les vieux films de Will. , Fresh Prince, vous l’appelez. Donc, ils auraient ces références pour à peu près tous les regards que le jeune Will donnerait, puis ils pourraient regarder et [go]’Oh, quand il commence à froncer les sourcils, le coin de sa lèvre fait cette chose qu’il ne devrait pas faire!’ Des choses comme ça. Cela leur a donc été très utile. “

“Il y a une certaine méfiance parce qu’il y a du recul de la part de certaines personnes … Mais ce n’est vraiment qu’un cinéaste utilisant un outil différent.”

Ben Gervais

Nous demandons si la perception de fréquences d’images plus élevées à Hollywood a changé depuis la sortie de Gemini Man. “Je pense qu’il y en a. Il y a aussi un peu de recul. Je pense que ce que les gens commencent à voir, c’est que cela peut être un outil légitime. Il y a certainement une certaine méfiance, car il y a un recul de certaines personnes. J’aime dire que les critiques en particulier ont un respect farouche pour l’histoire du cinéma …[laughs]. Et cela se manifeste peut-être par des personnes un peu défensives. Mais ce n’est vraiment qu’un cinéaste utilisant un outil différent.

“Ang essaie vraiment de dire, avec le cinéma numérique à cette époque, que nous avons cette centaine d’années de glorieuse histoire du cinéma à base de celluloïdes, et nous avons fait du grand art à cette époque. Et Ang a fait une partie de ce grand Mais jusqu’ici, il s’agissait vraiment d’appareil photo numérique pour reproduire simplement le cinéma celluloïd et toutes les restrictions qui en découlaient. [One] de ces restrictions que cette technologie nous a imposées était de 24 images, et c’était la vitesse dont nous avions besoin pour faire fonctionner une bande sonore. Voilà donc ce que nous avons utilisé. Ce n’était pas une décision créative, que 24 valait mieux que 25 ou 23. C’était juste le nombre de personnes sur lesquelles s’établir. “

Gemini Man est disponible dès maintenant sur Digital et sur 4K Ultra HD, Blu-ray & DVD le 17 février, chez Paramount Home Entertainment.

