Pourquoi Doom Eternal intègre des scénarios de plate-forme

Le troisième niveau de Doom Eternal, la base gelée de Cultist, démarre avec une petite séquence de plate-forme, et si vous avez suivi le jeu, cela pourrait ne pas être trop surprenant. Vous savez probablement qu’à côté d’un combat chaotique avec des démons coriaces, vous ferez bien plus que de vous précipiter au prochain combat. Dans notre aperçu pratique de Doom Eternal de trois heures, nous avons pu constater à quel point la plateforme et la traversée ont changé les choses. Quant à savoir pourquoi cela a été tellement souligné dans Eternal, nous avons demandé au directeur du jeu Hugo Martin à ce sujet.

Martin a préfacé: “Une critique de DOOM 2016 est que c’était un peu comme les skate parcs et les combats d’arène; les couloirs de l’arène suivante, se battre, les couloirs de l’arène suivante, se battre. Et les combats d’arène étaient super.” Il a ensuite poursuivi: “Mais entre les arènes de combat, nous devions vraiment nous assurer que nous pouvons engager le joueur autant avec les espaces à l’extérieur des arènes que nous le pouvions à l’intérieur … et étendre la portée des niveaux bit.”

Vous disposez d’outils qui coïncident avec cette philosophie de conception, tels que la capacité de double tiret, le swing sur des barres de singe et l’escalade de mur sur des surfaces spécifiques. Les niveaux semblent et se sentent plus grands, et présentent des moyens plus complexes de se rendre du point A au point B. Cela rend également la recherche de secrets et de contenu caché un peu plus complexe.

D’après notre expérience, les éléments de plate-forme prennent certainement un certain temps pour s’y habituer, en particulier étant un FPS. Mais Martin a déclaré que cela devait faire partie de la montée en puissance d’Eternal pour vous aider à maîtriser les différents aspects de Doom Eternal: “Ce sont tous des puzzles de traversée basés sur les compétences. Ce qui serait difficile au début du jeu devient le deuxième la nature à la fin du jeu. “

Le troisième niveau de Doom Eternal, Cultist Base, démarre avec un peu de plate-forme.

La plateforme et la traversée ne sont pas seulement isolées entre les scénarios de combat. Doom Eternal met également l’accent sur ces éléments avec des arènes de combat plus spacieuses, vous donnant plus d’espace pour naviguer dans ces combats et rechercher des micros indispensables. Vous pouvez à la fois créer de l’espace ou réduire l’écart entre les démons en fonction de la situation, et même réussir des tirs de gloire aérienne – le crochet du Super Shotgun ajoute aux nombreuses façons dont vous vous déplacerez également au combat.

Nous avons couvert le prochain jeu d’id Software sous toutes sortes d’angles, alors assurez-vous de consulter notre aperçu détaillé de Doom Eternal, de regarder notre discussion détaillée de l’expérience Doom Eternal ou de lire les modifications apportées aux paramètres de difficulté. Vous pouvez également consulter d’autres histoires ci-dessous.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: le combat de Doom Eternal est un chaos absolu, et c’est génial

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.