Pourquoi Emily Blunt n’a pas été choisie comme veuve noire | .

Emily Blunt a été le premier choix de Marvel Studios pour jouer Veuve noire dans l’univers cinématographique Marvel, mais voici pourquoi elle n’a finalement pas obtenu le rôle. Depuis ses débuts en tant que Natasha Romanoff dans Iron Man 2, Scarlett Johansson est devenue l’une des plus grandes stars de cinéma de la planète. Elle a joué dans sept films MCU, avec sa huitième et dernière apparition dans un film solo tant attendu – que les fans doivent maintenant attendre encore plus longtemps pour voir.

Avant de rejoindre le MCU, le profil de Johansson a commencé à augmenter après avoir apparu dans des films tels que Lost in Translation, The Island et The Prestige, mais cela n’a pas fait d’elle le favori pour Black Widow. Lorsque Marvel Studios jouait le rôle au départ, ils ont regardé de nombreuses actrices montantes différentes pour affronter le héros. Le meilleur choix pour le studio était Emily Blunt, qui n’était qu’à quelques années de son apparition dans The Devil Wears Prada. Elle serait en pourparlers pour jouer à Black Widow au début de 2009, mais a été remplacée par Johansson quelques mois plus tard. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Lorsque Blunt a initialement signé pour apparaître dans The Devil Wears Prada, son contrat avec Fox comprenait une option que le studio pourrait exercer pour la mettre dans l’un de leurs autres projets à venir. Fox a attendu quelques années pour utiliser cette option, car ils voulaient que Blunt joue en face de Jack Black dans Gulliver’s Travels. Cette décision est venue alors que Blunt était également en négociations pour jouer à Black Widow dans Iron Man 2 et a créé un conflit d’horaire pour l’actrice. Bien que Blunt et son équipe aient essayé de le faire fonctionner, il est devenu impossible pour elle d’être dans les deux films et les voyages de Gulliver ont prévalu en raison de son accord préexistant. Avec Blunt n’étant plus en lice, Marvel s’est de nouveau tourné vers Johansson (comme elle avait initialement testé le rôle pour le rôle) et l’a amenée à bord du MCU.

Manquer le rôle de Black Widow s’est avéré être une occasion manquée pour Blunt. Les voyages de Gulliver ne lui ont rendu aucun service car ils ont été critiqués de façon critique et n’ont rapporté que 237 millions de dollars dans le monde sur un budget de 112 millions de dollars. Même si Iron Man 2 est généralement considéré comme l’un des pires films du MCU, il a quand même reçu des critiques principalement positives et a rapporté plus de 630 millions de dollars dans le monde. En conséquence, Blunt n’a pas pu rejoindre ce qui allait devenir la plus grande franchise de films de tous les temps – même si elle est toujours liée aux films et personnages MCU à venir.

La bonne nouvelle pour Blunt est qu’elle a réussi à secouer le MCU et à se faire une carrière de toute façon. Elle a joué dans Looper de Rian Johnson pour avoir un avant-goût des films de science-fiction / action, puis a joué avec Tom Cruise dans Edge of Tomorrow – et le fera à nouveau si la suite se produit. Blunt a également aidé à lancer des franchises avec Sicario et A Quiet Place, et pourrait le faire à nouveau avec Jungle Cruise et Mary Poppins Returns. Donc, même si Blunt a raté un rôle de changement de carrière en raison de contrats de studio, elle a réussi à construire une carrière impressionnante et Johansson s’est avéré être un parfait Veuve noire dans le MCU.

