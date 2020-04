Pourquoi Facebook a-t-il payé autant pour une entreprise en Inde?

Ce matin, nous nous sommes réveillés avec l’annonce que Facebook avait investi 5,7 milliards de dollars dans Jio, le plus grand opérateur en Inde. Ce n’est qu’une part de 9,99% du total des actionnaires de la société, mais cela en fait le plus gros actionnaire à ce jour.

À première vue, L’investissement de Facebook dans le conglomérat est parfaitement logique. L’Inde est l’un des pays les plus importants pour les intérêts futurs de Zuckerberg.

En plus d’avoir 350 millions d’utilisateurs en Inde pour Facebook uniquement, la réalité est que son autre entreprise, WhatsApp, est la reine de la messagerie dans le pays. En fait, c’est la région qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs au monde. Un total de 400 millions. Même la croissance d’autres plateformes de mode, telles que Tik Tok, n’a pas diminué la force de Facebook en Inde.

Avec ces chiffres, l’intérêt de Facebook pour établir des systèmes de connexion Internet atteint des dimensions beaucoup plus grandes. Depuis 2016, le réseau social a montré son intérêt à soutenir les réseaux de connexion gratuite pour les régions dans le cadre du projet Free Basic. Toujours dans l’œil de la controverse, ce mouvement a été compris par beaucoup comme un moyen d’attirer de nouveaux utilisateurs sur leur réseau par le biais d’un acte caritatif.

Mis à part la controverse, Zuckerberg a déjà des utilisateurs indiens dans sa poche, et maintenant ses intérêts pointent un peu plus haut. Lors de la dernière campagne électorale aux États-Unis, les médias du monde entier ont joué avec la possibilité que Zuckerberg lui-même il préparait déjà son chemin vers la course électorale des futures élections; Un changement dans sa stratégie de communication, auparavant des portes vers l’intérieur, a transformé un personnage qui était ravi de rencontrer des politiciens et des personnalités, en plus de créer sa propre association caritative. Ce n’était pas fou, un autre homme d’affaires bien connu, Donald Trump, avait atteint son objectif des mois auparavant.

Le temps nous dira si Zuckerberg se positionnera jamais à la Maison Blanche – le monde n’a pas encore oublié les controverses liées aux fuites et à l’achat de fausses publicités sur Facebook – mais sa stratégie d’être proche des politiciens du monde est toujours très active . En plus des personnages puissants de Facebook en Inde, sa relation avec Jio va encore plus loin dans les affaires.

Jio appartient à Mukesh Ambani, l’homme le plus riche du pays et l’un des plus proches alliés du Premier ministre indien Narendra Modi.

L’opérateur appartient au conglomérat d’entreprises Reliance Industries ayant des intérêts commerciaux dans les secteurs de l’énergie, du commerce, du textile ou de la pétrochimie. Malgré le fait que Jio soit sa plus grande entreprise, avec 388 millions de clients dans le pays, la puissance du groupe va encore plus loin. Contrôler les prix de l’industrie des télécommunications, toujours à la baisse avec des offres agressives qui obligent ses concurrents à revoir toutes ses métriques, comme l’explique Techcrunch. Le pari de Facebook est également un soutien à l’arrivée de ByteDance (Tik Tok) en provenance de Chine – un concurrent puissant qui veut approuver le deuxième plus grand marché Internet au monde. Il va sans dire que pour Jio, c’est aussi un intérêt d’une grande importance: Facebook, avec Google, contrôle le marché indien numérique.

Cet investissement marque également "l'engagement envers l'Inde" et une nouvelle façon de créer "de nouvelles façons pour les entreprises et les particuliers de fonctionner plus efficacement", ont-ils expliqué dans un communiqué. Mais c'est aussi une approche des grandes puissances de l'Inde.

En fait, le réseau social et toutes ses filiales (y compris l’investissement dans Meesho et Unacademy) ont été étroitement surveillés par le gouvernement Modi. Une approche supposerait un assouplissement de l’examen de la société nord-américaine et une entrée sur l’agenda politique de Modi qui, entre autres, vise à créer «l’Inde numérique»: un système qui permet d’augmenter les affaires dans le pays grâce à des réseaux axés sur les petites et moyennes entreprises. Un secteur dans lequel WhatsApp a longtemps voulu entrer, mais y résiste toujours en raison du manque de permis nécessaires en Inde.

