Pourquoi Frozen 2 n’est pas encore disponible sur Disney + UK | .

La sortie de Disney + au Royaume-Uni n’a pas Congelé 2 streaming sur le service malgré sa mise à disposition au début des États-Unis. Disney a annoncé début mars que Frozen 2 serait disponible en streaming sur Disney + dès le 15 mars aux États-Unis, trois mois avant la date prévue et quelques semaines seulement après sa sortie numérique. D’autres pays ont dû attendre deux jours supplémentaires. Cependant, les utilisateurs de Disney + au Royaume-Uni ne pourront pas diffuser le film avant juillet.

Frozen 2 est devenu le film d’animation le plus rentable lors de sa sortie en novembre 2019. Dans le prolongement du succès de 2013, Frozen, la suite a été ramenée à la distribution originale pour explorer davantage les origines des pouvoirs de glace d’Elsa. Bien que certains aient estimé que Frozen 2 n’était pas à la hauteur de l’original, cela s’est avéré être un autre succès pour Disney dans une année forte pour la société. Disney a augmenté sa bonne volonté parmi les fans en annonçant qu’il sortirait Frozen 2 sur Disney + mois plus tôt que prévu. La libération anticipée visait à aider les familles et les individus coincés dans l’isolement pendant la pandémie actuelle de coronavirus. Cependant, les utilisateurs britanniques n’ont pas encore le film disponible.

Selon Empire, les fans britanniques qui essaient de regarder Frozen 2 sur Disney + verront le message suivant: “En raison des accords existants, ce titre sera disponible le 17 juillet 2020.” La principale raison en est que Frozen 2 n’était pas prévu à l’origine pour une diffusion en continu jusqu’en juillet de toute façon, et il est possible que les accords conclus par Disney au Royaume-Uni soient moins malléables que ceux des États-Unis. Dans ce cas particulier, ces accords pourraient avoir plus à voir avec les plateformes de vidéo à la demande sur lesquelles Frozen 2 est actuellement disponible au Royaume-Uni.

Disney + vient juste d’être lancé au Royaume-Uni, et un film aussi attendu que Frozen 2 pourrait fournir beaucoup d’argent aux entreprises britanniques de vidéo à la demande, y compris Amazon et iTunes – qui ont toutes deux Frozen 2 pour la location ou l’achat numérique. Il est probable que ces sociétés ont obtenu les droits britanniques pour le film jusqu’à cet été, alors qu’il devait être diffusé dans le monde entier.

Le lancement retardé de Disney + au Royaume-Uni aurait également pu jouer un rôle plus important. Le public américain a été en mesure de diffuser tout, des films d’animation Disney classiques à The Mandalorian, en passant par une grande partie de l’univers cinématographique Marvel depuis des mois maintenant. Au Royaume-Uni, cependant, les gens commencent à peine à fouiller dans le catalogue Disney +. Il est logique que la société respire avant de sortir un grand titre comme Frozen 2. Disney est une centrale au box-office, ce qui signifie qu’il peut rouler sur le dos de ses autres nouvelles versions pendant un certain temps.

La sortie anticipée de Frozen 2 et d’autres films sur Disney + a excité beaucoup de fans, et cela a aidé les semaines d’isolement à se sentir un peu plus gérables. Malheureusement, les fans britanniques devront attendre l’été pour le même régal. Ce n’est pas si mal: Disney + a une liste impressionnante de séries scénarisées, d’émissions de téléréalité et de superproductions classiques pour ravir le public britannique. C’est beaucoup de médias à traverser avant cet été, et cela pourrait faire la sortie éventuelle de Congelé 2 encore plus doux.

