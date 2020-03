Pourquoi Geoffrey aurait dû dire à Varya ses antécédents criminels

Les fans regardent Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours se demandent pourquoi Geoffrey n’a pas révélé son passé mouvementé à son amour étranger, Varya. Comme les fans le savent maintenant, Geoffrey a un passé criminel assez long. Le gentleman du sud a attendu jusqu’à la toute dernière minute pour divulguer les secrets de son passé, ce qui pourrait finir par être une rupture pour son nouvel amour serbe.

90 Day Fiancé: Before the 90 Days est une série qui précède l’émission à succès de TLC 90 Day Fiancé. Avant tout le drame des visas et le délai de 90 jours pour le mariage, Avant les 90 jours documente les couples qui se rencontrent pour la première fois en personne alors qu’ils voyagent loin pour rencontrer leurs amours en ligne. Geoffrey travaille en tant que propriétaire et possède plusieurs propriétés tandis que Varya est un animateur de radio qui a déménagé de Sibérie dans la grande ville de Moscou. Ils se sont rencontrés à l’origine via un site de rencontres international une fois que le garçon du pays a créé un profil.

Lors de la première avant-première du dernier épisode de 90 Day Fiancé, Geoffrey a dévoilé aux caméras qu’il n’avait pas été totalement honnête avec sa beauté russe. La plus récente star de la réalité a expliqué qu’il se considérait comme un mauvais garçon en grandissant et qu’il avait des ennuis pour vendre de la drogue quand il était plus jeune parce que sa famille était pauvre. Le père de trois enfants a affirmé que la paternité l’avait changé pour le mieux et il espère que Varya pourra embrasser l’homme qu’il est devenu, pas l’homme qu’il était. Le natif de Nashville n’a pas encore parlé à sa future fiancée de ses autres accusations graves, notamment l’enlèvement aggravé, les voies de fait, l’interférence avec un appel d’urgence et le vandalisme. L’ex de Geoffrey avait une ordonnance d’interdiction à son encontre qui avait été prorogée deux fois pendant que sa troisième épouse déposait des papiers pour obtenir la garde complète de leur enfant.

Les fans ont été présentés à un côté plus gentil de Geoffrey dans les deux premiers épisodes alors que les caméras le regardent alors qu’il tombait en panne suite à la perte de son quatrième fils, Kazhem. Le père endeuillé a expliqué qu’il avait le cœur brisé et ne pensait pas qu’il pourrait retrouver l’amour. Avant que l’émission ne soit diffusée, les fans avaient lu sur le passé de Geoffrey et étaient inquiets, il pourrait bientôt agir, ne pouvant pas maintenir le stress d’une relation à longue distance.

À la fin de l’aperçu, Geoffrey a été vu être déposé à l’aéroport par ses deux fils aînés, Pax et Dakota, qui espèrent que leur père n’est pas joué par la jeune femme. Varya a été montrée en train de dire à ses amis que c’était un bonus qu’elle soit tombée amoureuse d’un homme américain, ce qui a amené les téléspectateurs à se demander si la Russe avait déjà un plan en tête une fois qu’elle avait reçu une carte verte. Geoffrey doit revenir au tribunal le 26 mars 2020 et certains fans ont décidé de boycotter la série car ils ne sont pas d’accord avec TLC pour avoir permis de continuer son histoire.

Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours diffusé le dimanche à 20 h HNE sur TLC.

