Pourquoi GPT est meilleur que MBR, surtout si vous utilisez Linux

La transition du BIOS à l’UEFI a apporté un autre changement technologique: l’utilisation de GPT (Table de partition GUID) comme table de partition par défaut au lieu de MBR (Master Boot Record). Sur la base des aspects les plus fondamentaux, la deuxième transition a été forcée car le GPT fait partie de la norme UEFI, bien que MBR n’ait pas été en mesure de satisfaire tous les besoins de stockage depuis des années.

L’utilisation du MBR ou du GPT dépend de l’heure d’achat de l’ordinateur, mais surtout du firmware. Les ordinateurs BIOS sont enclins (dans presque 100% des cas) à utiliser la table de partition MBR, tandis que tous les ordinateurs UEFI utilisent GPT.

MBR et GPT au niveau de la partition

Le format de la table détermine le nombre maximum de partitions pouvant être obtenues. Ici, vous devez être particulièrement prudent avec Windows, qui impose un certain nombre de limitations sur l’endroit et la manière dont il doit être installé pour démarrer correctement. Par conséquent, son installation est recommandée en premier si vous souhaitez effectuer un double démarrage avec Linux, ce qui fait que le système Microsoft occupe toujours les deux premières partitions du premier disque. De son côté, Linux offre ici beaucoup plus de flexibilité, quel que soit l’ordre dans lequel les partitions sont créées et montées.

En ce qui concerne les différences entre MBR et GPT, les utilisateurs finaux sont confrontés à la chose la plus importante: le nombre maximal de partitions prises en charge par chacune. MBR ne prend en charge que jusqu’à 4 partitions principales, bien que pour ignorer cette limitation, vous pouvez créer une partition étendue Avec des partitions logiques. Dit plus pratique, l’utilisateur peut créer 3 partitions principales plus une partition étendue avec des partitions logiques à l’intérieur. Évidemment, vous pouvez également créer deux partitions principales pour Windows et étendre la troisième pour y traiter des partitions logiques, qui peuvent être celles de Linux.

GPT est beaucoup plus puissant à cet égard en permettant de créer jusqu’à 128 partitions principales sur un seul disque (disque dur ou SSD), ce qui est plus que suffisant pour tout type d’utilisation actuelle et future.

Mais non seulement le nombre de partitions et leur format influencent l’utilisation de la table de partition, mais aussi le système d’exploitation qui peut être utilisé. Par exemple, macOS et Windows pour x86 nécessitent un firmware EFI pour démarrer à partir de GPT, une limitation qui n’affecte pas Linux, bien que pour ce dernier, il soit nécessaire d’effectuer une étape simple dans le processus de partitionnement pour fonctionner correctement.

MBR et GPT au niveau de la capacité

Bien que les SSD aient repoussé la capacité maximale des ordinateurs, en particulier des ordinateurs portables, il n’est actuellement pas si rare de voir des disques durs de 2 To ou plus. Bien que les disques durs puissent devenir des goulots d’étranglement assez gênants dans les ordinateurs d’aujourd’hui, ils sont toujours, au moins pour les utilisateurs finaux, une meilleure option pour avoir beaucoup de capacité, d’autant plus qu’ils sont moins cher

La capacité est un autre avantage du GPT sur MBR, car le second ne dispose que de 32 bits pour représenter les secteurs logiques. Cela signifie que Au début, il est uniquement capable de prendre en charge des disques jusqu’à 2 To de stockage tout en GPT prend en charge 64 bits ici pour couvrir les disques jusqu’à 9,4 zettaoctets (environ 9,4 milliards de gigaoctets), trop pour tout contexte actuel.

MBR et GPT avant les erreurs

MBR stocke toutes les données de partition et de démarrage en un seul endroit. Dans le cas où cet endroit finirait par être corrompu, la situation entraînerait de graves problèmes et de grandes aversions, ce que l’utilisateur détectera lorsqu’il verra que le système d’exploitation ne démarre pas. Bien que la récupération du MBR soit possible, il n’est pas certain qu’elle réussisse.

GPT stocke plusieurs copies du démarrage dans plusieurs partitions, au début et à la fin des en-têtes de table, donc si une partition est corrompue, elle peut compter sur une autre pour récupérer. De plus, il dispose d’un code de détection d’erreur qui évalue la table de partition au démarrage. En cas de détection d’erreurs, GPT tentera de se réparer.

Compatibilité MBR et GPT

L’utilisation de l’un ou de l’autre dépend du type de micrologiciel utilisé par la carte et le système d’exploitation. Par exemple, Windows ne prend en charge que GPT depuis UEFI, tandis que Linux peut utiliser GPT dans le BIOS en échange de remplir une condition.

Ce sont les versions de Windows et la table de partition requise pour chaque situation:

Windows Vista, 7, 8, 8.1 et 10 64 bits nécessitent une carte mère UEFI pour démarrer à partir d’un disque avec table de partition GPT.

Windows 8, 8.1 et 10 32 bits nécessitent une carte mère UEFI pour démarrer à partir d’un disque avec table de partition GPT.

Windows 7 32 bits ne peut pas démarrer s’il est installé sur une table de partition GPT.

Cependant, tous les systèmes Windows mentionnés peuvent lire et écrire sur un disque GPT utilisé pour stocker des données.

En ce qui concerne Linux, et en prenant Ubuntu À titre de référence, si vous souhaitez utiliser GPT sur BIOS, vous devez d’abord créer une partition de 1 ou 2 mégaoctets de type biosgrub, qui adopte le format FAT32. La seule chose que l’utilisateur doit faire est de créer la partition en premier lieu, qui est de type primaire, qui occupe 1 ou 2 mégaoctets et sélectionnez “Boot BIOS Reserved Area” comme type.

Dans UEFI, vous devez également créer une première partition d’environ 100 mégaoctets, bien que vous ayez sélectionné «EFI System Partition» comme type de partition dans l’installation Ubuntu. Dans d’autres distributions, comme Fedora, il peut être nécessaire de le monter dans «/ boot / efi».

Comment afficher la table de partition utilisée sur le disque

La vérification de la table de partition sur un disque est très simple sous Windows et Linux. Dans le système Microsoft, vous devez ouvrir le “Gestionnaire de disques”, faites un clic droit sur le disque que vous souhaitez vérifier dans le cadre inférieur (“Disque 0” dans l’exemple que nous exposons), cliquez sur Propriétés et allez dans l’onglet “Volumes” dans la fenêtre qui apparaît.

Pour sa part, sous Linux, vous pouvez utiliser le célèbre partitionneur graphique GParted. Après avoir sélectionné le disque que vous souhaitez vérifier (dans notre cas, / dev / nme0n1), vous devez aller dans le menu “Affichage” et cliquer sur “Informations sur le périphérique”.

Comment convertir une table de partition MBR en GPT sans perdre de données

Ce n’est pas une situation qui se produit fréquemment, bien qu’il puisse y avoir des gens qui ont remplacé une carte BIOS par un autre UEFI sans changer le boîtier ou les disques montés dessus. Ici vous pouvez utiliser MBR2GPT sous Windows et «gdisk» sous Linux pour effectuer le processus de conversion sans perdre de données. Malgré tout, avant de lancer ce type d’action, nous recommandons fortement la réalisation préalable de sauvegardes, car toute erreur dans le processus peut entraîner la perte des données.