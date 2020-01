pourquoi il sera beaucoup moins cher que son prédécesseur

Le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait être remarquablement moins cher que le premier terminal pliable commercialisé par la marque, selon des informations récentes. Grâce à un recueil de décisions, la technologie sud-coréenne pourrait faire connaître ces nouveaux concepts au public.

Aux portes du CES 2020, Samsung a annoncé le week-end dernier son prochain grand événement, qui aura lieu en février. On s’attend à voir la nouvelle gamme Galaxy S20 présentée, comme le veut la tradition, mais aussi le nouveau smartphone pliable de l’entreprise, baptisé provisoirement Galaxy Fold 2.

Celui-ci, qui a déjà été vu plusieurs fois et a été vu récemment sur des images filtrées, adopterait une nouvelle format plus compact et convivial pour le public, pour le familier, étant ce “type de coque”, soutenant ainsi le nouveau Motorola Razr. Mais ce ne serait pas la seule clé pour contextualiser le succès que Samsung poursuit avec ledit terminal.

Fonctionnalités les plus contenues

Comme l’a rapporté l’informateur populaire Ishan Agarwal, la firme J’aurais décidé de le faire sans incorporer le Snapdragon 865, dernier processeur Qualcomm, dans cet appareil, optant pour sa version précédente, le Snapdragon 855. Ce modèle, équipé en bonne partie des terminaux haut de gamme de l’année dernière, permettrait à Samsung d’obtenir une économie considérable, repoussée plus tard dans le Client final, sans sacrifier une grande puissance.

En outre, le terminal devrait avoir un caméra intérieure de seulement 10 mégapixels et d’un double extérieur, réduisant également le quintuple pari que le Galaxy Fold original pourrait être trouvé. Ceci, ajouté à l’absence d’un grand écran extérieur ou aux travaux de compactage précités du terminal se traduirait par un prix inférieur à la génération précédente de plusieurs centaines d’euros.

Plus précisément, et selon des sources locales, le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait atteindre le marché pour un prix d’environ 770 euros ou 16 200 pesos. Une différence plus qu’évidente par rapport à 2 020 € ou 47 999 $ du terminal pliant actuel de la marque.

