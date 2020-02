Avant que Jason Voorhees n’acquière son masque de hockey de marque, il a sabré les victimes en 1981 Vendredi 13 Partie 2 tout en portant un sac de jute. Jason, comme Ghostface dans Scream prend très au sérieux, n’est bien sûr pas le tueur dans le film original du vendredi 13. C’était sa mère aimante Pamela, jouée par Betsy Palmer. Elle a tué ces adolescents parce qu’elle pensait que son fils s’était noyé, mais clairement, elle avait tort. Vendredi 13, partie 2, un adulte Jason est sorti de l’ombre pour venger la mort de sa mère et faire regretter une nouvelle fois aux adolescents d’avoir visité Crystal Lake.

Lorsque les gens pensent à Jason, la plupart le voient immédiatement portant un masque de hockey, et cela a du sens, car c’est sa tenue de visage préférée depuis le vendredi 13 juillet 1982, partie 3 (ou 3D). Il l’a célèbre pris des effets du farceur ennuyeux Shelley après l’avoir tué, et l’a conservé depuis, sauf quelques incidents de démasquage. Pourtant, pour le premier meurtre d’adulte de Jason, le garçon de la maman imposante portait à la place un sac de jute sur la tête.

Rétrospectivement, c’est un peu ridicule, mais au moment de la création de la partie 2 du vendredi 13, le look de sac s’appuyait sur des inspirations récentes très spécifiques de la culture pop. Étant donné à quel point le réalisateur original Sean S. Cunningham déteste le masque de hockey, il préférerait probablement que Jason revienne au sac sur la tête.

Pourquoi Jason porte un sac de jute (pas un masque) le vendredi 13, partie 2

Jason Voorhees – joué pendant la majorité du temps de course du vendredi 13e partie 2 par Steve Dash – ressemble à une sorte de montagnard. Il porte une salopette en jean avec une chemise à carreaux en dessous, un jean gris standard, des bottes de travail noires et bien sûr le sac de jute, avec un seul trou pour les yeux découpé et une corde nouée autour du cou pour maintenir le sac en place. Cela ressemble à quelque chose que Jason a fait lui-même, ce qui est logique, car il ne peut pas exactement aller dans un grand magasin et choisir quelque chose. Ses cheveux sont également longs et hirsutes, ce qui conduit à une erreur de continuité amusante et évidente lorsque Jason est soudain chauve au début de la partie 3.

Il s’avère que l’ensemble de sacs de jute pour Jason a été inspiré par deux films alors récents. Le premier était The Elephant Man des années 1980, qui racontait la véritable histoire de Joseph Merrick, atteint d’une maladie génétique rare appelée Syndrome de Proteus qui a provoqué une prolifération de ses traits et un aspect anormal. En raison de son état, Merrick portait un sac de jute lorsqu’il était en public, et comme cela a été révélé lorsque Jason apparaît démasqué vers la fin de Vendredi 13 Partie 2, ses traits faciaux pareillement défigurés gagneraient probablement des halètements similaires s’ils étaient affichés en plein air. Le deuxième film qui a inspiré le sac de toile de jute de Jason était The Town That Dreaded Sundown de 1976. Beaucoup plus obscur aujourd’hui que vendredi 13, le tueur de ce film – basé sur un vrai meurtrier – porte également un sac au-dessus de sa tête, mais avec deux trous pour les yeux découpés.

