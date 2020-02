Pourquoi la bibliothèque musicale iCloud m’empêche de passer d’Apple Music à Spotify

Au fil des ans, j’ai essayé d’utiliser Spotify au lieu d’Apple Music. Les deux plateformes offrent aux utilisateurs un accès à des millions de chansons et offrent une multitude d’options de personnalisation. La seule chose qui m’a toujours fait revenir et rester avec Apple Music est la bibliothèque musicale iCloud. La bibliothèque musicale iCloud est une fonctionnalité qui vous permet de télécharger votre propre musique et de la diffuser directement à côté de votre contenu Apple Music. C’est une fonctionnalité que j’utilise fréquemment, et c’est quelque chose que Spotify ne peut pas égaler

Comment j’utilise la bibliothèque musicale iCloud

Je sais que beaucoup d’entre vous pensent peut-être, il y a des dizaines de millions de chansons dans Apple Music, que pourriez-vous avoir besoin d’ajouter? Par exemple, je suis membre du programme Insider Membership de NEEDTOBREATHE, j’obtiens une piste live gratuite chaque mois. Je suis membre de ce programme depuis des années, donc je travaille sur le volume sept en 2020. Si j’utilisais Spotify, je devrais synchroniser manuellement ces pistes via un câble USB-C vers Lightning. Avec la bibliothèque musicale iCloud, une fois que j’ajoute à Apple Music sur Mac, il se synchronise sur tous mes appareils comme pouvant être diffusé ou téléchargé. J’ai ajouté des centaines de pistes à ma bibliothèque Apple Music qui ne sont pas disponibles pour la diffusion. Si l’un de mes groupes préférés vend un album live sur leur site Web, je l’achète toujours comme un moyen de le soutenir car je choisis de diffuser la plupart de la musique que je consomme maintenant.

Quand les artistes ne diffusent pas

Un exemple parfait de l’utilité de la bibliothèque musicale iCloud est lorsque les artistes maintiennent de nouveaux albums hors des plateformes de streaming pendant quelques semaines / mois après la sortie. Des exemples récents sont l’album Reputation de Taylor Swift et l’album Adele 25. Ces deux albums étaient massivement populaires, mais aucun n’était disponible sur Spotify ou Apple Music pendant des mois. Les utilisateurs d’Apple Music pouvaient l’acheter sur iTunes ou Amazon MP3, l’ajouter à la bibliothèque musicale iCloud, et il apparaîtrait avec leurs albums existants. Les utilisateurs de Spotify n’ont pas eu de chance de l’importer dans leur bibliothèque Spotify sur mobile (vous pouvez importer de la musique sur le bureau). La bibliothèque musicale iCloud est également bénéfique lorsque les artistes sortent des éditions spéciales avec des détaillants avec des chansons bonus.

Pourquoi Spotify ne propose-t-il pas de casier cloud?

Il est probablement coûteux d’exploiter un service de casier musical dans le cloud, car même Amazon a interrompu son service. Lorsqu’une entreprise propose une chanson à diffuser, elle ne doit stocker qu’une seule copie de cette chanson. Lorsque les clients peuvent télécharger leur musique, ils doivent potentiellement enregistrer des milliers de copies.

Apple considère que cette fonctionnalité en vaut le coût. Si vous voulez voir la différence de fichier, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une chanson et aller à Obtenir des informations> Fichier pour voir à quoi ressemble une chanson téléchargée par rapport à une musique Apple.

Récapitulation de la bibliothèque musicale iCloud

Même si je voulais quitter Apple Music et passer à Spotify pour des fonctionnalités comme Release Radar ou Discover Weekly, la bibliothèque musicale iCloud m’empêcherait d’appuyer sur la gâchette. J’adore la façon dont je peux acheter des morceaux live directement d’un groupe ou convertir un concert live en MP3, et le faire vivre juste à côté des chansons que j’ai ajoutées d’Apple Music.

Si vous utilisez Apple Music, la bibliothèque musicale iCloud est-elle essentielle pour vous? Je serais ravi d’en savoir plus sur vos cas d’utilisation dans les commentaires ci-dessous.

