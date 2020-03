Pourquoi la mise en réseau cloud est essentielle pour les entreprises axées sur Apple

Apple @ Work vous est présenté par Jamf, le standard d’Apple dans l’entreprise. En savoir plus sur Jamf.com/..

Au cours des dernières semaines, j’ai examiné comment les organisations avant-gardistes axées sur Apple devraient déplacer leurs opérations globales vers des solutions «cloud» ou des logiciels en tant que service. Au cours des semaines précédentes, nous avons examiné le courrier électronique, l’hébergement Web, la sécurité du réseau, etc. Cette semaine, je vais voir comment la mise en réseau cloud a révolutionné la manière dont les services informatiques doivent gérer leur infrastructure principale. Je discuterai également de la mise en réseau cloud, de la gestion des appareils et de la sécurité des terminaux.

Mise en réseau cloud

J’utilise la mise en réseau cloud depuis 2012, et je ne peux pas imaginer y retourner. La gestion de plusieurs campus a été un jeu d’enfant car ils fonctionnent tous sous une même politique de réseau. Plutôt que d’avoir à gérer vos commutateurs et points d’accès à partir d’interfaces Web individuelles, la mise en réseau cloud vous permet de tout faire à partir d’une seule interface, où que vous soyez. Extreme Networks est un fournisseur fantastique pour les réseaux cloud. Ils ont un avantage sur l’approche du centre de données, ce qui signifie que vous pouvez gérer l’ensemble de votre réseau à partir d’une seule interface hébergée dans le cloud. Déployer un point d’accès et un petit commutateur est aussi simple que 500 points d’accès et 30 commutateurs. Extreme est également le fournisseur de réseau officiel de la NFL. Leur soutien est également fantastique car ils ne l’externalisent pas à une société tierce. Ils ont également été l’une des premières entreprises à proposer des points d’accès Wi-Fi 6.

Si vous avez besoin d’une solution à faible coût, vous voudrez peut-être consulter Ubiquiti. Ils proposent des produits de réseautage d’entreprise à faible coût qui fonctionnent très bien. Ils n’offrent pas d’assistance téléphonique, vous allez donc compter sur l’assistance par chat et sur forum.

Leur clé de cloud vous permet de gérer facilement votre réseau hors site sans avoir à mettre en place un tas de redirection de port, mais j’aime en fait une entreprise appelée HostiFi pour l’hébergement UnFi. Pour 50 $ / par mois, vous pouvez gérer jusqu’à 500 appareils (points d’accès, commutateurs, passerelles de sécurité, etc.). Je suis un grand fan de leur nouvelle gamme Dream Machine, mais elle ne peut pas être gérée par une société d’hébergement tierce. Dans l’ensemble, les produits sont faciles à configurer, à faible coût, mais gardez à l’esprit que vous ne pourrez pas appeler quelqu’un si vous avez besoin d’assistance.

Ces deux produits ont leurs avantages, mais l’essentiel pour moi est que vous ayez un plan d’évolutivité alors que vos employés continuent à intégrer davantage d’appareils Apple dans votre réseau. La mise en réseau dans le cloud est le seul moyen de vous développer.

Gestion d’appareils

La gestion des appareils pour les organisations Apple doit être hébergée dans le cloud. Ces produits sont devenus si compliqués que presque tous les principaux fournisseurs passent à des déploiements de type SaaS. À mesure que votre gamme d’appareils Apple s’agrandit, il n’y a aucune raison d’héberger ces produits dans votre propre centre de données. Surtout pour les appareils iOS, vous verrez beaucoup de connectivité mobile. Lorsqu’il s’agit de réaliser un déploiement sans contact, un MDM hébergé dans le cloud vous permettra d’avoir une approche clé en main afin que vous puissiez passer votre temps à mettre les appareils entre les mains des utilisateurs finaux au lieu de passer du temps à configurer le logiciel pour gérer les appareils .

Sécurité des terminaux

La sécurité des terminaux est quelque chose que beaucoup d’organisations axées sur Apple n’ont probablement pas encore envisagé, mais elles devraient le faire. Les Mac sont des produits incroyablement sécurisés, et la majorité des problèmes que je vois avec les logiciels malveillants sont des choses que l’utilisateur a installées. Mais il existe des produits de sécurité des terminaux très sophistiqués pour macOS que les organisations doivent prendre en compte lors de leurs déploiements Apple. Lorsque vous envisagez la sécurité des terminaux, assurez-vous d’en trouver un qui utilise l’accès API natif avec un agent kextless. Ces produits peuvent changer très rapidement et vous voudrez vous tenir au courant des dernières menaces. En utilisant un produit SaaS, vous saurez que vos employés qui ne sont pas derrière votre pare-feu sont protégés. À mesure que les employés deviennent plus mobiles, la protection de l’appareil individuel va devenir essentielle. Vous ne pourrez pas compter uniquement sur le pare-feu.

Conclusion sur la mise en réseau cloud, la sécurité des points de terminaison, etc.

Au cours des dernières semaines, nous avons examiné différentes parties d’une organisation que vous devriez envisager d’utiliser un fournisseur SaaS lors du déploiement. Je n’ai pas couvert tous les aspects possibles, mais ma règle générale pour tout ce que nous mettons en œuvre en 2020 est que je veux une solution clé en main que je n’ai pas à héberger et à gérer moi-même. Votre organisation utilise-t-elle des services cloud? Voyons les avantages et les inconvénients dans les commentaires.

