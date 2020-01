Pourquoi la syndicalisation dans la technologie pourrait effectivement gagner du terrain en 2020 – .

Lors d’un événement du 1er mai à Seattle l’année dernière, les organisateurs ont protesté contre le recours par Amazon à des entrepreneurs non syndiqués, des spécialistes de l’industrie de la sécurité. (Photo . / Taylor Soper)

L’idée de syndicats dans la technologie semble jusqu’ici impossible. L’esprit dynamique, entrepreneurial et, espérons-le, de devenir riche rapidement avec des options d’achat d’actions de l’industrie de la technologie semble complètement en contradiction avec l’esprit plus obstiné, protégé et stable au quotidien généralement associé aux syndicats.

Cela pourrait changer, et 2020 pourrait être l’année où les efforts de syndicalisation technologique gagneront en importance pour la première fois.

Cela ne veut pas dire que les syndicats de la technologie vont voir le jour en 2020. Mais les efforts de syndicalisation des travailleurs de la technologie pourraient bien voir des résultats réels et tangibles.

Les chances que cela se produise en 2020 reflètent plusieurs facteurs dans l’industrie et le paysage politique se réunissant de la bonne manière pour la toute première fois.

«Effet Streisand» de Google

L ‘«effet Streisand» est essentiellement là où les actions que vous entreprenez pour empêcher ce que vous ne voulez pas que cela se produise le rendent réellement possible.

Google a récemment fait la une de l’actualité concernant la syndicalisation et sa réponse à cela. Tout d’abord, en septembre, un groupe d’entrepreneurs de Google à Pittsburgh a voté pour rejoindre le Syndicat des Métallos (USW). L’USW a été fondée en 1942 et est un syndicat puissant et de longue date.

Après cela, en novembre, le New York Times a rapporté que Google avait retenu les services d’IRI Consultants, une entreprise dont le site Web publie des «évaluations de la vulnérabilité des syndicats» et se vante du succès d’IRI en aidant une grande entreprise nationale de soins de santé à persuader ses employés d’éviter une élection syndicale malgré les syndicats ». consacrer des millions de dollars à leurs campagnes d’organisation. »

Peu de temps après cela, autour de Thanksgiving, Google a licencié quatre employés qui sont rapidement devenus les «Thanksgiving Four» dans ce que ces employés prétendaient être des représailles pour l’activité d’organisation du lieu de travail. Google a affirmé que cela était dû à des violations de sa politique de sécurité des données.

Et à la mi-décembre, un autre employé de Google a été licencié pour ce qu’elle prétendait être une activité syndicale et Google a de nouveau affirmé que c’était en raison de violations de leurs politiques et procédures.

Que les affirmations soient vraies ou non, les actions ont retenu l’attention et fait la une des journaux, ce qui a davantage propulsé cette question dans l’esprit des gens. Pour cette raison, la réponse brutale perçue de Google et sa réponse semblent plus susceptibles de favoriser une activité plus pro-syndicale chez Google dans un proche avenir que de la réprimer.

Comme Google est une présence énorme dans la Silicon Valley et dans d’autres villes comme Seattle, ces actions peuvent avoir des effets d’entraînement dans toute l’industrie. Certes, il semble plus plutôt que moins probable que de telles actions se poursuivent chez Google en 2020. Étant donné que Google est un leader de l’industrie, cela pourrait s’étendre à d’autres sociétés à Seattle, dans la Silicon Valley et au-delà.

Les entreprises technologiques continuent de s’installer sur le territoire de l’Union

Un camion Amazon Prime se dirige vers le nord sur l’Interstate 5 à Washington. (Photo . / Kurt Schlosser)

Ici, nous passons de Google à deux autres puissances technologiques: Amazon et Uber. Ces deux entreprises sont maintenant très présentes dans des domaines qui ont des bastions historiquement forts d’activité syndicale: le camionnage et le transport.

Ce n’est un secret pour personne qu’Amazon construit sa propre flotte de camions: vous pouvez voir des camions Amazon tout le long de l’Interstate-5 entre Seattle et Portland. Et s’il y a un syndicat qui est synonyme du mouvement syndical en général, c’est le syndicat des Teamsters.

Les Teamsters représentent les chauffeurs d’UPS et travaillent depuis des décennies pour représenter les chauffeurs de FedEx. Les Teamsters, ainsi que d’autres syndicats, se sont engagés dans des activités pour favoriser les syndicats sur Amazon. Et maintenant, avec la croissance de la flotte d’expédition d’Amazon, ils deviennent rapidement à égalité avec UPS et FedEx, et il est donc raisonnable de s’attendre à ce que les Teamsters intensifient leurs efforts pour favoriser les syndicats chez Amazon.

Pendant ce temps, les chauffeurs d’Uber et de Lyft ont fait pression pour obtenir des protections accrues et le droit de se syndiquer, en particulier conjointement avec le projet de loi 5 récemment adopté par l’Assemblée de Californie, qui est entré en vigueur le 1er janvier. Il est également à noter qu’Uber conteste la loi devant les tribunaux, le syndicat des Teamsters a exprimé avec force son soutien à la loi.

Pendant ce temps dans l’État de New York, une loi qui s’appelle «A.B. 5-plus »est dans la législature et a également des dispositions pour permettre la syndicalisation. Et il y a fort à parier que les Teamsters ont des idées sur le mouvement d’Uber dans le camionnage sans conducteur; c’est une menace très claire pour leurs membres.

Ce n’est pas la première fois que les législateurs tentent d’autoriser les syndicats pour les entreprises de covoiturage. Seattle a adopté une loi en 2015 destinée à permettre la syndicalisation; cette loi est finalement morte devant les tribunaux en 2018. Mais cette fois, la guerre autour de la syndicalisation et du covoiturage se déroule sur plusieurs fronts et au niveau de l’État, il sera plus difficile pour Uber et Lyft de lutter contre cela.

Peu d’amis dans la chambre de commerce

Deux autres facteurs entrent en jeu ici dans le paysage commercial et politique plus large et ils signifient tous les deux qu’en ce moment, les entreprises technologiques ont peu d’amis en dehors de l’industrie technologique qui seraient prêts à leur venir en aide dans ces combats contre la syndicalisation.

Tout d’abord, d’autres entreprises. Bien que des entreprises comme Walmart aient également travaillé d’arrache-pied contre les efforts de syndicalisation, la technologie entretient des relations très tendues avec le monde des affaires au sens large depuis des années. Amazon et d’autres sociétés de technologie ont été exonérées des taxes de vente de l’État pendant de nombreuses années, ce qui leur a donné un avantage perçu par rapport aux entreprises plus traditionnelles de brique et de mortier. Cela a placé les entreprises de technologie et de brique et de mortier sur les côtés opposés de ce qui a été un véritable combat pour la survie des magasins physiques que beaucoup, y compris des géants comme Sears, ont perdu.

Prenez tous ces facteurs et assemblez-les et vous avez les ingrédients d’une véritable tempête parfaite pour l’activité syndicale dans la technologie en 2020.

Les compagnies de taxi se plaignent régulièrement du fait que les entreprises de covoiturage ont pu se développer et prospérer en raison de leur capacité à contourner les règles et réglementations auxquelles elles sont soumises.

Il y a eu de la frustration et de la colère mijotant contre les entreprises technologiques pour le «passage» perçu que de nombreux autres membres du monde des affaires ont l’impression d’avoir depuis des décennies.

Certes, les entreprises en dehors de la technologie ne voudraient pas que la tendance à la syndicalisation déborde dans leur domaine. Mais il n’est pas difficile non plus de voir de nombreuses entreprises qui, autrement, s’opposeraient à l’activité syndicale, choisir de rester sur la touche. Dans ce cas, ils pourraient regarder la situation de leurs homologues technologiques avec une attitude qui combine «ce qui se passe vient» avec «l’ennemi de mon ennemi est mon ami». Dans ce cas, d’autres entreprises pourraient simplement attendre et ne s’impliquer que si et quand ils sentent qu’il y a une menace plus directe pour eux-mêmes.

Peu d’amis dans Washington

Le Capitole américain à Washington D.C. (. Photo / Taylor Soper)

Historiquement, le parti démocrate a eu des liens syndicaux profonds et solides, tandis que le parti républicain a eu des liens commerciaux profonds et solides. Dans le même temps, l’industrie de la technologie a toujours eu des liens étroits avec le parti démocrate et moins de liens avec le parti républicain. La relation étroite entre Google, Apple et d’autres sociétés de technologie avec le président Obama et son administration en est un bon exemple.

En politique partisane, la fidélité compte beaucoup. Il suffit de regarder la relation tendue entre les entreprises de technologie et l’administration Trump et le parti républicain pour voir qu’elles ont peu d’amour pour la technologie et la considérer comme biaisée contre elles et leurs partisans.

Pendant ce temps, alors que la technologie est devenue Big Tech, les relations avec le parti démocrate se sont tendues. Regardez comment Elizabeth Warren a attaqué vocalement Facebook. Pendant ce temps, si vous creusez dans la politique de l’État de Californie, vous verrez l’adoption à la fois de la California Consumer Privacy Act (CCPA) et du California Assembly Bill 5. Les deux projets de loi sont fortement opposés par les sociétés «Big Tech» comme Facebook et Uber. Et ces projets de loi ont été adoptés par une législature démocrate et signés par un gouverneur démocrate: ce sont des signes clairs que la rougeur est tombée de la rose entre la technologie et le parti démocrate.

Combinez cela avec l’alignement historique du parti démocrate avec les syndicats, ajoutez à une réelle inquiétude qu’ils doivent faire appel aux «électeurs Trump» dans des États swing comme l’Ohio et la Pennsylvanie qui sont historiquement manufacturiers et pro-syndicaux, et il est probable que le froid dans cette relation empirer, pas mieux.

Mettez tout cela ensemble et vous avez une industrie qui ne trouvera probablement pas d’aide contre l’activité syndicale de son allié historique le Parti démocrate, et il sera difficile, voire impossible, de réaligner avec succès et de construire un soutien avec les républicains. Il est à noter que bon nombre de ces sociétés de brique et de mortier ont déjà des relations de longue date avec le côté républicain de l’allée et peuvent potentiellement conseiller aux républicains de s’asseoir sur la touche.

La tempête parfaite?

Prenez tous ces facteurs et assemblez-les et vous avez les ingrédients d’une véritable tempête parfaite pour l’activité syndicale dans la technologie en 2020.

Il y a un niveau d’activisme croissant parmi les employés technologiques qui sont de plus en plus disposés à prendre position contre leurs employeurs actuels ou anciens. Deux exemples récents incluent le militantisme contre le changement climatique chez les employés d’Amazon et l’ancien directeur des relations internationales de Google, exprimant sa conviction que Google ne respecte pas son credo de «ne soyez pas mauvais».

Est-ce à dire que la technologie verra la syndicalisation? Pas nécessairement. L’histoire nous apprend que la syndicalisation de nouvelles industries peut prendre des décennies.

Mais l’industrie est vieille de plusieurs décennies et les syndicats ont travaillé au fil des ans pour prendre pied.

Ce que ces facteurs signifient, c’est que nous verrons très probablement plus d’activité syndicale affectant la technologie que jamais. Et juste par la loi des moyennes, cela signifie qu’il peut y avoir, et il y aura probablement, des gains.

Cela signifie certainement que la technologie franchit une nouvelle étape dans sa maturation. Tout comme une réglementation qui était autrefois considérée comme absurde arrive maintenant (et dans certains cas déjà ici), les syndicats – qui étaient autrefois considérés comme absurdes – pourraient également arriver.