Pourquoi la technologie pourrait être la clé pour alimenter les enseignants de demain

Microsoft a jeté un regard sur l’avenir de l’éducation en cherchant à préparer les salles de classe de demain avec la technologie dont elles ont besoin pour prospérer.

Le géant de l’informatique a révélé aujourd’hui à BETT 2020 de nouvelles recherches qui examinent exactement ce dont les enseignants de 2030 auront besoin en termes de besoins technologiques.

Avec la génération Y et la génération Z qui constitueront une proportion significative de la main-d’œuvre enseignante d’ici 2030, les besoins des étudiants et des enseignants devraient changer et Microsoft veut être en pole position.

Avancée

L’étude de Microsoft a interrogé plus d’un millier de nouveaux enseignants en début de carrière dans le monde pour tenter de répondre à leurs besoins, mais a également cherché à déterminer ce que la technologie peut faire pour les enseignants de demain.

L’entreprise a constaté que la technologie est appelée à jouer un rôle de plus en plus vital dans la salle de classe de l’avenir, à la fois en termes de permettre l’apprentissage, mais aussi d’enrichir les expériences des élèves et des enseignants.

L’étude a révélé que les avantages les plus importants de la technologie de l’éducation étaient perçus comme permettant des expériences d’apprentissage plus engageantes (choisies par 36% des participants), permettant un apprentissage autonome (31%) et préparant les étudiants au marché du travail axé sur la technologie (30% ).

Cependant, l’utilisation de la technologie en classe suscitait également quelques inquiétudes, 36 pour cent des personnes interrogées déclarant craindre que cela ne conduise à une perte de compétences et de connaissances traditionnelles, comme l’écriture manuscrite. 34% craignaient que les étudiants passent déjà trop de temps sur les appareils, et 28% ont déclaré que la technologie pourrait être trop distrayante.

Le manque d’outils appropriés a été cité comme le principal obstacle à l’obtention de résultats éducatifs positifs grâce à la technologie, avec une formation inadéquate des enseignants sur la technologie qu’ils utiliseraient et un soutien technique inadéquat se classant également en bonne place.