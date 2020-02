Pourquoi la trilogie Dark Knight n’a pas démarré le DCEU (malgré son inspiration)

Alors que les empreintes digitales de Christopher Nolan Chevalier noir les films sont partout dans DC Extended Universe, la trilogie séminale de super-héros n’est pas directement responsable de sa création. Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises ont été acclamés par la critique rarement accordés à l’époque aux adaptations comiques, et bien qu’ils aient changé le paysage des films de super-héros, le DCEU trouvé plus de succès en les laissant derrière.

Le lancement officiel du DCEU a été Man of Steel en 2013, qui se vantait d’avoir écrit et produit des crédits pour Nolan. Cela impliquait un film de Superman avec le ton plus sombre et les thèmes d’actualité de la trilogie de Nolan – et bien que le réalisateur Zack Snyder visait ce genre de prestige, c’était au détriment du film.

La trilogie Dark Knight n’a jamais été conçue pour lancer un univers partagé, et il a fallu du temps au DCEU pour savoir quels éléments fonctionnaient dans leur nouveau modèle. La trilogie Batman de Nolan a connu un grand succès et, à bien des égards, a ouvert la voie à Warner Bros et DC pour lancer un univers partagé; cependant, ce nouvel univers partagé ne pouvait pas inclure les films de Nolan pour diverses raisons, y compris la fin de la trilogie.

Christopher Nolan n’est pas un directeur de franchise

Christopher Nolan connaît son chemin dans un blockbuster. Sa marque de divertissement à gros budget et à grandes idées est tout à fait unique, mais il ne raconte qu’une histoire à la fois. Alors que Batman Begins et The Dark Knight taquinent les prochains versements, chacun conclut sa propre intrigue de manière satisfaisante. Nolan n’a jamais signé pour faire une trilogie Batman; il ne s’engagerait pas dans un autre film jusqu’à ce qu’une histoire fascinante lui vienne.

Ce genre de réalisation cinématographique ne fonctionne pas dans un univers élargi, où les films commencent leur développement des années avant que leurs dates de sortie et leurs scripts ne soient réorganisés pour taquiner les personnages et les paramètres qui seront payants dans un autre film – ou même une autre franchise.

Le chevalier noir ne fonctionne pas avec d’autres super-héros

L’approche révolutionnaire de Nolan vis-à-vis de Batman consistait à garder les bases. Tout film de super-héros nécessitera la suspension de l’incrédulité, mais Nolan a traité ses films Batman comme des films de gangsters urbains. Il s’agissait de réflexions sur la corruption politique, le terrorisme et les disparités économiques. Gotham de Nolan ressemblait à une vraie ville américaine en décomposition. Avoir soudainement un allié extraterrestre qui pourrait tirer des lasers de ses yeux aurait fait plus que saper ce ton – cela aurait distrait des déclarations plus larges de la trilogie.

L’histoire de Batman était terminée

Alors que The Dark Knight Rises n’était pas du goût de tout le monde, il a eu une fin définitive. Non seulement Christian Bale n’était pas intéressé à reprendre le rôle sans Nolan, son Bruce Wayne en avait fini avec Batman. Un retour lui enlèverait l’importance de son arc.

Cela aurait également créé un problème plus important pour DC: des méchants comme Scarecrow ou Bane ne sont pas à la hauteur de Superman ou Wonder Woman, ce qui signifie que les menaces doivent devenir de plus en plus maîtrisées. Batman de Nolan combattant Doomsday avec une lance magique n’a pas de sens.

Le DCEU est meilleur sans lui

La trilogie de Nolan et le DCEU sont deux propriétés très différentes avec des objectifs différents. Les premiers films DCEU sont restés proches de la palette Nolan, et ils sont parmi les plus faibles de la franchise. Batman V Superman: Dawn of Justice, par exemple, avait des personnages si austères et qu’ils sont devenus indiscernables.

Les meilleurs films DCEU s’inspirent certainement de la trilogie Dark Knight. Wonder Woman en dit long sur les questions importantes tout en réinventant respectueusement un héros de DC Comics autrefois considéré comme stupide. Mais la trilogie de Nolan a influencé tous les genres de superproductions. Le DCEU est meilleur quand il ne vit pas dans cette ombre. Les films qui font, comme Joker, sont mieux laissés dans leurs propres mondes. le Chevalier noir la trilogie était le résultat du risque créatif. Le DCEU a raison d’utiliser une partie de l’ADN de la trilogie, mais l’ultime hommage est l’audace croissante du DCEU.

