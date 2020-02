Pourquoi l’acteur de voix de Joker a changé

Le Joker a figuré en bonne place dans toute la série Batman Arkham, et il est en grande partie ce qui a rendu les jeux si appréciés des fans. Pour le troisième match, Arkham Origins, cependant, un léger changement a été apporté au Joker.

Le méchant avait auparavant été joué par l’emblématique Mark Hamill, qui avait prêté sa voix au personnage pendant des années. Dans Arkham Origins, Hamill a été remplacé par Troy Baker, que les fans connaissent le mieux comme la voix de Joel dans The Last of Us.

C’est certainement un peu troublant pour quiconque va d’Arkham City à Origins, et cela soulève la question de savoir pourquoi cela s’est produit en premier lieu.

Mark Hamill et son temps en tant que Joker

Mark Hamill joue le Joker dans le contenu Batman depuis longtemps, depuis le début de Batman: The Animated Series en 1992. Bien qu’il ne soit pas le seul acteur depuis lors, il est facilement l’un des plus populaires. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Hamill n’est peut-être pas revenu pour Arkham Origins, mais l’une est la plus claire.

En mai 2012, IGN a interviewé Hamill à propos du retour dans la suite d’Arkham Asylum, qui serait plus tard Arkham City. Au cours de l’interview, Hamill a déclaré:

Ce sera mon dernier, cela ne fait aucun doute. Mais c’est le dernier hourra.

Ce sentiment ne durerait pas exactement car Hamill est effectivement revenu des années plus tard pour jouer au Joker dans d’autres projets, notamment Arkham Knight et Arkham VR. Cependant, à l’époque, Hamill était clairement dans le vide de vouloir sortir sur une bonne note avec le personnage, ce qui a inévitablement pris en compte qu’il ne jouait pas le personnage dans Arkham Origins.

Pour couronner le tout, Arkham Origins a quitté Rocksteady pour être développé par WB Games Montréal. Bien que les chiffres officiels n’aient jamais été publiés, le budget d’Arkham Origins était probablement inférieur à celui des deux derniers jeux, d’autant plus qu’il s’agissait davantage d’une retombée préquelle que d’une suite d’Arkham Origins.

Hamill n’était pas non plus le seul acteur remplacé, car Kevin Conroy n’est pas revenu jouer Batman. Au lieu de cela, Roger Craig Smith, la voix d’Ezio dans Assassin’s Creed 2, a pris le relais. WB Games Montréal a noté dans une interview avec NAG Magazine qu’ils voulaient aller avec un acteur plus jeune pour incarner Batman, car il était beaucoup plus jeune dans Arkham Origins.

Bien que WB n’ait jamais donné de raison «officielle» pour laquelle Hamill n’a pas décrit Joker dans Arkham Origins, toutes ces raisons se sont combinées pour qu’un nouvel acteur entre dans le rôle emblématique. Baker répétait Joker plusieurs fois, y compris dans Batman Unlimited.

