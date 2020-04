Pourquoi le Bitcoin est-il important de diviser par deux?

Si vous êtes un fidèle amateur de crypto-monnaie ou juste un curieux qui a remarqué un détenteur de Bitcoin, il est probable que vous ayez trouvé le Bitcoin divisé par deux.

Il s’agit d’un événement qui a lieu environ tous les quatre ans et est très important dans la progression du réseau Bitcoin. Pour tous les ajustements et changements dans le code de la crypto-monnaie depuis son lancement et l’évolution de l’écosystème et de l’industrie qui l’entoure. Par conséquent, le cycle d’émission et l’offre par défaut de Bitcoins n’ont jamais été modifiés.

Si vous souhaitez continuer à lire tout ce qui concerne la crypto-monnaie la plus populaire au monde, voici un article sur la manière simple dont Bitcoin est un atout sûr important.

La réduction de moitié de Bitcoin est peut-être emblématique. La base philosophique de Bitcoin et sa progression technique. C’est aussi très divertissant, avec des moitiés passées inspirant des célébrations et des fêtes d’observation pour ceux qui comptent chaque bloc jusqu’à ce que la moitié d’entre eux commencent officiellement.

Qu’est-ce que Bitcoin réduit de moitié?

Tout d’abord, vous devez connaître certains concepts de base. Chaque bloc Bitcoin apporte trois choses: les transactions, les Bitcoins nouvellement créés et les frais.

Par exemple, le bloc numéro 625875 comprenait 1 478 transactions d’une valeur de 4899 236 84782 Bitcoins. Le bloc a été créé par BTC.com. En échange de ce blocage, BTC.com a gagné 12,5 BTC et 0,08439752 BTC en frais.

Lorsque Bitcoin a été lancé pour la première fois, chaque bloc avait une subvention de 50 BTC. En 2012, ce montant est tombé à 25 BTC par bloc, et en 2016, il est encore tombé à 12,5 BTC par bloc. Avec la prochaine réduction de moitié, qui devrait actuellement avoir lieu vers le 12 mai, lorsque le réseau atteindra ses 630 000 blocs, ce montant tombera à 6,25 BTC par bloc.

Qu’est-ce qu’un mineur?

Les mineurs créent les blocs de transaction qui permettent d’envoyer du BTC via le réseau distribué de Bitcoin. Ils ajoutent de nouveaux blocs à la chaîne de croissance. Il s’agit de la blockchain et ils sont récompensés par de nouveaux Bitcoins pour l’avoir fait.

Pour créer le bloc 625875, BTC.com a mis ses mineurs au travail et a cherché à être le premier à créer le bloc suivant. L’exploitation minière nécessite de nombreuses ressources par conception et bien que certains aient décrit le processus comme un effort pour résoudre un problème mathématique complexe. Une description plus précise pourrait être que les mineurs essaient rapidement de former des nombres différents jusqu’à ce qu’ils tombent dans le bon.

L’exploitation minière est un élément clé de la sécurité de Bitcoin. À mesure que davantage de blocs sont ajoutés, il devient plus difficile de rembobiner l’horloge transactionnelle et d’annuler les transactions des blocs précédents.

Générer de nouveaux CTB est la façon dont les mineurs gagnent de l’argent. Leurs profits proviennent du prix de vente moins le coût de l’électricité, de la main-d’œuvre et de tout le reste pour que leurs centaines de machines d’exploitation fonctionnent. La récompense en bloc est également la principale incitation pour les mineurs à maintenir le processus de production de blocs propre et transparent.

Par conséquent, l’historique des transactions sera également clair et transparent. Dès réception du paiement en Bitcoin, ils sont intéressés à voir que son prix reste stable. Un historique de transactions sujettes à manipulation n’aurait aucune valeur monétaire.

Le cycle de récompenses en bloc, ou moitiés de subvention, est intégré dans le code Bitcoin. La réduction de la récompense soutient l’approvisionnement contrôlé, qui sert de sorte de parallèle numérique aux ressources naturelles non renouvelables.

Les mineurs créent de nouveaux Bitcoins et en réduisant de moitié ils créeront moins de nouveaux Bitcoins

La réponse est oui. Comme l’ont souligné divers médias experts, les mineurs gagnent actuellement environ 13,4 millions de dollars par jour en nouveaux bitcoins et frais. Une fois que la réduction de moitié de Bitcoin commencera, ce gain tombera à environ 6,7 millions de dollars au total. Même si les prix sont stables.

Ce nombre peut varier en fonction de la réaction du marché au cours des heures, jours, semaines et mois suivants.

Le prix augmentera avec la réduction de moitié de Bitcoin. Est-ce vrai?

Beaucoup de choses ont été écrites sur les plateformes numériques au cours des derniers mois sur la question de savoir si le prix du Bitcoin augmentera en raison de sa réduction de moitié. Par conséquent, il existe différentes théories pour expliquer pourquoi. La réduction de moitié de Bitcoin amènera de nouveaux entrants sur le marché, le resserrement du problème incitera à acheter davantage ou l’histoire se répétera essentiellement.

Pour vous donner un exemple, le prix du Bitcoin a augmenté au-dessus de 1000 $ par an après sa réduction de moitié en 2012. La réduction de moitié de juillet 2016 a vu le prix du Bitcoin chuter d’environ 660 $. Un an plus tard, le prix avait grimpé au-dessus de 2 000 $.

Mais il s’agissait peut-être de moments différents et la réduction au milieu du mois prochain est la première qui survient après la folie des prix qui s’est produite au début de 2018. Par conséquent, une augmentation des prix n’est pas une conclusion inévitable. Bien sûr, il ne s’agit pas non plus d’une chute ou d’une continuation du statu quo. Personne ne sait si le prix augmentera.

Qui sera touché par cela?

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’une grande partie de l’industrie du Bitcoin soit affectée d’une manière ou d’une autre. Comme indiqué précédemment, les mineurs verront que le principal élément de leur revenu, les nouveaux Bitcoins, sera réduit de moitié.

Ce sont de mauvaises nouvelles pour les mineurs qui utilisent du matériel plus ancien et moins efficace ou qui empruntent de grosses sommes d’argent pour obtenir de nouveaux équipements. Surtout ceux touchés par la récente agitation sur les marchés des crypto-monnaies. Le taux de hachage de Bitcoin, une mesure de la puissance de calcul du réseau, pourrait diminuer car certaines opérations ne sont pas en mesure de réaliser un profit et sont donc obligées de fermer.

Les échanges de crypto-monnaie seront affectés car ils seront à l’avant-plan de toute réponse du marché. Cela pourrait être une chance pour de tels échanges. Puisqu’ils sont probablement les mieux placés pour bénéficier de tout mouvement positif sur le marché volatil des crypto-monnaies.

Où pouvez-vous voir la réduction de moitié de Bitcoin?

Le meilleur point de vue serait un explorateur de blocs, où vous pouvez trouver des mises à jour en direct pour les nouveaux blocs de transaction. Étant donné que la grande majorité des pays sont actuellement en pleine distanciation sociale en raison de la pandémie de coronavirus, il est peu probable que les fêtes soient tenues en personne.

Mais avec tout le monde enfermé à la maison, il est pratiquement certain que ceux qui ont un intérêt ou un intérêt dans les crypto-monnaies seront en ligne. De Twitter et Facebook à Telegram et IRC, tous attendent la réduction de moitié de Bitcoin.

