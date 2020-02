Pourquoi le cercle a réussi là où d’autres ont échoué

Le cercle a lancé sa première saison réussie le 1er janvier 2020. Netflix n’a pas annoncé de décision concernant la saison 2 de The Circle, mais si les médias sociaux sont un facteur déterminant de l’avenir de l’émission, nous le verrons à nouveau en 2021 ou plus tôt. The Circle est une importation d’une série britannique réussie du même nom. La série originale a été un succès d’audience et a créé un buzz sur les réseaux sociaux, à tel point qu’elle a traversé l’étang. The Circle de Netflix avait déjà un public américain dédié avant même que le service de streaming ne commence à publier des épisodes.

Grâce à la puissance de Youtube, de nombreux Américains à la recherche d’une nouvelle émission de téléréalité pour regarder en rafale ont regardé les deux premières saisons au Royaume-Uni. Ils étaient obsédés. The Circle de Netflix ne s’éloignait pas trop de l’original, ce qui en faisait une série facile pour les fans de retour et les nouveaux fans. Le succès du Cercle n’est pas un hasard. Il a réussi lorsque d’autres émissions ont échoué pour plusieurs raisons.

Appel universel

Beaucoup ont eu le fantasme fantaisiste de ranger les téléphones et de vivre hors du réseau. De façon réaliste, beaucoup d’entre nous ne sont plus capables de fonctionner sans technologie. Le Cercle ne prétend pas que la technologie n’existe pas, mais en fait un point focal. Peu importe l’âge, le sexe, la nationalité ou la race, la plupart des gens utilisent des applications et des médias sociaux. Cela rend The Circle plus accessible que des émissions comme Love Island. L’été dernier, CBS a lancé sa version Love Island, et elle n’a pas eu autant de succès que l’original britannique. Il a réussi à se débrouiller suffisamment pour obtenir une saison 2, mais sans changements majeurs, nous serons surpris s’il dure plus de quelques saisons. Le principal problème avec Love Island est qu’il est sur CBS, un réseau connu pour s’adresser à un public plus âgé, mais la prémisse fait appel à un public plus jeune. Beaucoup de groupes démographiques de base de CBS ne s’intéressent pas à la vie amoureuse des jeunes. Et s’ils le font, ils ont déjà des séries comme Le célibataire et même Grand frère pour jeune romance. Le principe du Cercle d’utiliser la technologie pour communiquer et gagner en influence s’étend sur plusieurs générations.

Distribution diversifiée et intéressante

Le Cercle a une distribution diversifiée, représentant différentes sexualités, âges, genres et races. Une plainte majeure de nombreux consommateurs de divertissement est le manque de diversité ou le fait de ne pas se voir représentés à l’écran. Big Brother 21 a reçu beaucoup de contrecoups pour la gestion de la diversité par le producteur. La diversité insuffisante est un problème majeur de Big Brother depuis des années, et sur d’autres émissions de téléréalité populaires comme The Bachelor. La porte tournante du cercle des candidats a permis à de nombreux types de personnes de se sentir représentées. Le spectacle a non seulement jeté divers acteurs mais aussi des joueurs intéressants. Ils avaient tous quelque chose qui les démarquait, en particulier les favoris des fans comme Chris Sapphire. Parfois, les directeurs de casting se fient davantage à l’apparence qu’à la personnalité, ce qui conduit à des moments ennuyeux et à des drames fabriqués. Ce n’était pas nécessaire avec The Circle.

Simple à suivre

Avouons-le, beaucoup de gens ne se connectent pas aux séries de réalité pour la stimulation. Ils veulent du plaisir, de la bêtise et peut-être de la stratégie. Le Cercle n’essaie pas de se rendre plus compliqué que nécessaire. C’est un spectacle sur une porte tournante de candidats qui doivent gagner en influence et en popularité pour gagner un prix en argent. The Circle a gardé les composants simples et utilisés de séries déjà populaires comme Big Brother et Poisson-chat. Le Cercle s’appuyait sur un concept simple avec un ADN similaire à d’autres séries de réalité bien-aimée. Le Cercle a également combiné la qualité de visionnage excessif de Netflix avec le format de réalité traditionnel: il a publié plusieurs épisodes par semaine pendant trois semaines. Cela a profité de la commodité de regarder en boucle sur les services de streaming avec l’anticipation d’attendre chaque semaine des épisodes. Netflix avait déjà adapté cette formule avec d’autres émissions de téléréalité internationales, mais elle semble devenir de plus en plus la norme avec Love is Blind prenant un format similaire. Ce format permet aux téléspectateurs de rester plus facilement rattrapés et d’éviter les spoilers.

Heureusement, Le cercle continue son succès pour de nombreuses saisons. Cela pourrait provoquer un changement majeur dans la télé-réalité.

