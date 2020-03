Pourquoi le Dr Loomis devrait camée dans Halloween Kills | .

Avec Halloween tue mis en vedette une scène de flashback au déchaînement de Michael Myers en 1978, c’est le moment idéal pour que le Dr Loomis fasse une apparition. Halloween est l’une des franchises les plus anciennes de l’horreur et est pour certains l’étalon-or du sous-genre slasher. Le nom d’Halloween porte en lui un héritage légendaire de films, certains grands, certains bons, certains terribles, certains tout simplement correct. C’est pourquoi cela a dérangé tant de fans qu’Halloween 2018 a choisi de retravailler chaque suite, remake ou spin-off qui avait précédé.

Pourtant, on ne peut pas affirmer que le gambit de redémarrage d’Halloween 2018 n’a pas fonctionné, car les critiques ont fait l’éloge du film et il est devenu un succès au box-office. Blumhouse et Universal ont depuis allumé deux suivis, Halloween Kills de 2020 et Halloween Ends de 2021. Les deux devraient sortir en salles en octobre de leurs années respectives, mais compte tenu de l’épidémie de coronavirus causant des retards massifs à Hollywood, il devient difficile de savoir si Halloween Kills arrivera effectivement comme prévu.

En relation: Le personnage de retour Halloween Kills devrait disparaître

Cela mis à part, il a été taquiné via des photos de plateau que Halloween Kills inclura un flash-back à la folie meurtrière originale de Michael Myers en 1978 à Haddonfield. Il reste à quiconque de deviner exactement ce que le flash-back révélera, mais peu importe, la séquence doit incorporer le personnage classique d’Halloween, le Dr Loomis.

La croyance largement répandue selon laquelle Halloween Kills inclura une scène de flashback remonte à certaines photos qui semblaient montrer Michael marchant dans une rue résidentielle de Haddonfield avec une version blanche immaculée de son masque, pas la version altérée qu’il arbore à Halloween 2018. un garçon ressemblant à Lonnie Elam peut également être vu sur les photos. Cela signifierait que nous voyons une perspective différente sur ou des portions des meurtres de Michael de 1978 qui n’étaient pas montrées dans le film original de John Carpenter.

Si tel est le cas, cela met la table pour le Dr Loomis à apparaître à un moment donné au cours Halloween tue‘scène de flashback, qu’il ait ou non une interaction directe avec Michael. De toute évidence, Donald Pleasance n’est plus en vie, mais cela ne signifie pas que le rôle ne pourrait pas être refondu avec un acteur sosie et / ou sonore, le personnage n’étant pas montré en trop gros plan pour maintenir l’illusion. Loomis était le seul personnage majeur d’Halloween à ne pas revenir pour la version 2018, et maintenant que le quasi-redémarrage est un succès, il est temps de rendre hommage à un homme qui a contribué à rendre le film légendaire. Même si nous n’entendions que des répliques de Pleasance enregistrées précédemment, tout en voyant Loomis de derrière courir après Michael, ce serait encore un moment qui ferait sourire les fans d’Halloween d’une oreille à l’autre.

Plus: Qui joue Michael Myers dans Halloween Kills ‘Flashback?