Pourquoi le film Umbrella Academy ne s’est pas produit | .

The Umbrella Academy était initialement prévu pour être un film, mais il a fini par être une série télévisée à succès. Créée par Gerard Way et Gabriel Bá, The Umbrella Academy est une série de bandes dessinées en trois volumes (jusqu’à présent), publiée entre 2007 et 2019, avec une quatrième série en développement et qui devrait sortir dans le courant de cette année. Les bandes dessinées ont récemment été adaptées en série télévisée et distribuées par Netflix, et ont été l’une des plus grandes surprises de la plate-forme de streaming en 2019.

La Umbrella Academy suit la famille dysfonctionnelle des frères et sœurs adoptifs, les Hargreeves. Tous les sept sont nés le même jour et dans des circonstances très mystérieuses, et ont été adoptés par le milliardaire tout aussi mystérieux Monsieur. Reginald Hargreeves. Chaque enfant a développé un ensemble unique de super-pouvoirs, alors Reginald les a formés et a formé l’équipe de super-héros “l’Académie des parapluies”. Reginald n’était pas la meilleure figure paternelle, et les frères et sœurs ont fini par suivre leur propre chemin, se réunissant des années plus tard pour les funérailles de Reginald – et pour arrêter l’apocalypse qui approche rapidement.

La série a été un grand succès et est devenue la troisième série télévisée la plus populaire sur Netflix en 2019, mais le format de l’émission télévisée et le monde du streaming n’étaient pas le plan initial pour une adaptation de The Umbrella Academy, et elle allait à l’origine être un film.

Un film Umbrella Academy était en développement au début des années 2010, Universal Studios développant le projet et Rawson Marshall Thurber écrivant le script. Cependant, le studio ne savait pas vraiment quoi en faire et son option a expiré. Dans une interview avec Rolling Stone en 2019, Gerard Way a partagé que le processus était «émotionnellement difficile», «vraiment long et épuisant», et les réunions n’allaient vraiment nulle part. Way a ensuite été approché par Dark Horse et lui a demandé ce qu’il pensait de la Umbrella Academy en tant qu’émission de télévision, et a été associé à Jeremy Slater pour le magasiner sur plusieurs réseaux.

Dans une autre interview avec NME, Way a partagé que «beaucoup de gens voulaient faire» la série télévisée Umbrella Academy, mais Netflix a fini par être le gagnant. Slater allait à l’origine être le showrunner, mais son engagement avec The Exorcist de Fox ne lui a pas permis de prendre le projet, et Steve Blackman a été amené. La série a été officiellement éclairée en 2017 et a commencé à filmer début 2018. Way a également déclaré il a envisagé le film Umbrella Academy comme le «premier film de super-héros postmoderne» et comme une chance de faire «le premier film de bande dessinée d’art et d’essai cool», mais à la fin, ce n’était pas le bon moment pour cela. The Umbrella Academy est mieux en tant que série télévisée, car ce format lui a donné un avenir, avec la saison 2 maintenant en post-production. Espérons que cela ne sera pas long avant l’arrivée de la nouvelle saison.

