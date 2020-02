Pourquoi le Fujifilm X100V est un meilleur appareil photo de photographie de rue que mon iPhone 11 Pro

Avons-nous vraiment encore besoin d’appareils photo compacts en 2020? Après tout, l’iPhone 11 Pro est l’un des meilleurs appareils photo de voyage jamais fabriqués et les smartphones en général ont livré un jour de jugement de style Terminator sur les appareils photo point-and-shoot. Mais le Fujifilm X100V a rappelé en temps opportun que les appareils photo dédiés, même les compacts, peuvent toujours être des outils de photographie essentiels. Oui, même à l’ère des caméras de téléphone incroyables.

Comment? Après avoir passé quelques heures avec le Fujifilm X100V – et un peu plus longtemps avec ses prédécesseurs – je peux dire qu’il se rapproche plus que tout de l’emballage des atouts de l’appareil photo traditionnel dans un format compact. Si mon iPhone ressemble souvent à l’équivalent photographique d’obtenir un Uber, le X100V est comme se promener sur les routes de campagne d’une Mazda MX5.

Il s’agit moins d’un débat sur la qualité d’image pure et simple – je n’ai pas encore passé assez de temps avec le X100V pour faire des déclarations définitives à ce sujet – mais plutôt sur le X100V en tant que concept et compagnon de la photographie de rue.

La chose que cet appareil photo réussit le plus est de créer une «expérience de prise de vue» parfaitement évoluée. Mais comme cela ressemble un peu à un audiophile aux yeux brumeux louant la «chaleur» de leur ampli à lampes, je serai un peu plus précis. Voici les cinq fonctionnalités du X100V qui en font un meilleur allié de la photographie de rue que mon iPhone 11 Pro (et quelques domaines où il ne fonctionne toujours pas).

La sauce spéciale du X100V

Comme beaucoup de téléphones phares d’aujourd’hui, l’iPhone 11 Pro est un appareil photo de poche brillant. Mais pour ceux qui veulent faire de la photographie leur passe-temps créatif, plutôt que simplement un moyen d’enregistrer leur vie, des appareils photo dédiés comme le Fujifilm X100V peuvent offrir cinq fonctionnalités qui en font des outils supérieurs pour la capture créative quotidienne.

Ce sont: un viseur (pour vous aider à composer des photos en plein soleil), un écran inclinable (afin que vous puissiez cadrer les photos sous des angles hauts et bas), un grand capteur (pour préserver la qualité d’image sans avoir besoin de superposer les calculs), la résistance aux intempéries et, enfin, une manipulation beaucoup plus confortable que la tenue d’un rectangle brillant.

La grande chose au sujet du X100V est que, pour la première fois, il offre maintenant tous les cinq dans un appareil photo qui se glisse dans une grande poche de veste. En ce sens, c’est unique. Comme nous le verrons ci-dessous, ce n’est pas un appareil photo parfait (qui n’existe pas), mais c’est un appareil photo qui sait exactement ce que c’est – un compagnon de rue ou de voyage super souhaitable – et qui double ses avantages.

Le X100F est suffisamment discret pour prendre des moments de rue francs (f / 9 à 1 / 250sec, ISO 800) (Crédit d’image: Future) Image 2 sur 6

Les modes de simulation de film comme Eterna peuvent aider à créer une ambiance cinématographique plus humeur (f / 8 à 1 / 1250sec, ISO 640) (Crédit image: Future) Image 3 sur 6

Le X100F est un appareil photo si convivial que des étrangers acceptent volontiers d’être pris en photo (f / 6,4 à 1 / 60sec, ISO 640) (Crédit image: Future) Image 4 sur 6

Le nouvel objectif 23 mm semble être plus net que ses prédécesseurs lors de la prise de vue grand ouvert (f / 2 à 1 / 1000sec, ISO 160) (Crédit d’image: Future) Image 5 sur 6

D’autres simulations de film comme Velvia aident à ajouter une touche de couleur si nécessaire (f / 8 à 1 / 250sec, ISO 160) (Crédit d’image: Future) Image 6 de 6

La focale de 23 mm est suffisamment polyvalente pour photographier des bâtiments également (f / 8 à 1/110, ISO 160) (Crédit d’image: Future)

Pour moi, le changeur de jeu sur le X100V est son écran inclinable. C’est quelque chose que le Panasonic LX100 II par ailleurs excellent – une autre version du «gros capteur compact» – manque malheureusement. C’est aussi quelque chose de difficile à ajouter à un smartphone.

L’avantage est de pouvoir prendre des photos au niveau du sol qui peuvent vraiment ajouter une impression de drame à une scène, ou prendre facilement des photos au-dessus des foules. Cela ne sonne pas beaucoup, mais il est difficile de revenir en arrière une fois que vous y êtes habitué – et la brillance de l’écran du X100V est qu’il affleure complètement l’arrière de l’appareil photo lorsqu’il est replié, le rendant pratiquement invisible lorsque vous n’en ai pas besoin.

Un autre gros avantage sur mon iPhone 11 Pro est le viseur hybride. Ce n’est pas énorme par rapport aux caméras plus grandes, mais il est certainement assez grand pour être utilisé confortablement pendant les moments où le soleil brille et où vous ne voulez pas plisser les yeux sur un écran. La résolution améliorée de 3,69 millions de points est également utile. Bien que l’aspect hybride du viseur – vous pouvez basculer entre un viseur optique traditionnel et l’EVF en utilisant le commutateur à l’avant – est quelque chose de nouveau, l’EVF est un gros bonus par rapport à la prise de vue sur smartphone.

Bien que je pense que la manipulation confortable, un viseur et un écran inclinable sont tous d’excellentes choses à avoir dans un appareil photo de photographie de rue amateur, certains des autres “ avantages ” du Fujifilm X100V par rapport aux smartphones comme l’iPhone 11 Pro sont davantage du goût personnel.

L’un d’eux est les cadrans et les commandes manuelles. À ce stade, il semble juste de reconnaître que l’iPhone 11 Pro est désormais bien plus qu’un appareil photo compact. Des applications comme Halide ont réussi à réinventer les commandes manuelles de l’appareil photo pour les dalles à écran tactile sans bouton – des fonctionnalités telles que l’exposition, la vitesse d’obturation, l’ISO et même la mise au point sont à portée de main.

Mais ai-je hâte de sortir mon iPhone pour un après-midi d’errance sans but à travers Londres, comme je l’ai fait avec le X100V? Non, et je dirais que les cadrans physiques et les boutons du X100V restent le meilleur moyen pour les débutants d’apprendre les bases de la photographie, car cela aide vraiment à percuter le triangle d’exposition.

Image 1 de 5

Le X100V est officiellement assez petit pour passer à travers une fenêtre de cabine téléphonique cassée (f / 8 à 1/250, ISO 400) (Crédit d’image: Future) Image 2 sur 5

La détection de visage du X100V est une grande amélioration par rapport à ses prédécesseurs (f / 5,8 à 1 / 500sec, ISO 160) (Crédit d’image: Future) Image 3 de 5

Les prises de vue au sol comme celle-ci sont difficiles à réaliser sans écran inclinable (f / 6,4 à 1 / 75sec, ISO 160) (Crédit image: Future) Image 4 sur 5

La focale de 23 mm vous permet de mélanger les gens et la photographie panoramique (f / 8 à 1/250, ISO 160) (Crédit d’image: Future) Image 5 sur 5

Le X100V est suffisamment silencieux pour que vous puissiez vous rapprocher des sujets sans être intrusif (f / 3,8 à 1 / 140sec, ISO 160) (Crédit d’image: Future)

L’affaire contre

Bien sûr, chaque appareil photo est un compromis, et la principale limitation du X100V est qu’il a un objectif fixe 23 mm f / 2. C’est vrai, tout comme nous obtenons des téléphones avec zoom optique 10x, Fujifilm sort un appareil photo à 1399 $ / 1299 £ avec une distance focale fixe.

Mais attendez! L’un des conseils les plus courants pour développer vos compétences en photographie est de photographier avec un objectif principal, car cela vous oblige à être plus créatif avec votre composition et votre exposition. Et même si j’ai parfois eu envie de la portée d’un équivalent de 50 mm, l’objectif 23 mm f / 2 du X100V – qui semble être plus net que ses prédécesseurs lors de la prise de vue grand ouvert – offre en effet certaines limitations utiles pour la prise de vue créative dans la rue.

Pour moi, le plus grand inconvénient du X100V par rapport à mon iPhone 11 Pro est la connectivité suprême et les options de traitement intégrées de ce dernier. Du point de vue d’un appareil photo traditionnel, il ne semble pas y avoir grand-chose d’autre que Fujifilm aurait pu ajouter au X100V. Mais quand on le regarde dans le contexte de la révolution des smartphones, le X100V peut encore parfois donner l’impression qu’il est d’un autre âge.

Par exemple, le Zeiss ZX1 tant attendu offrait au moins la promesse d’Adobe Lightroom intégré sur un appareil photo compact haut de gamme. Où se trouvent les options d’édition de base du X100 dans l’appareil photo ou le mode nuit de type iPhone pour une photo rapide, prête pour Instagram?

Pour être honnête, le X100V dispose d’un nouveau mode HDR intégré à l’appareil photo, ainsi que de la fantastique gamme de simulations de films de Fujifilm, qui peut être un excellent point de départ (et point final) pour vos retouches photo. Mais les caméras autonomes comme celle-ci ne sont pas susceptibles de sauter dans le train de calcul de sitôt, étant donné la quantité de Google et Apple ont contribué à aider les téléphones à dépasser leurs limites physiques. Peut-être qu’ils ne le feront jamais, mais cela ne signifie pas que vous ne manquerez pas parfois l’immédiateté et la flexibilité de votre téléphone.

Malgré tout cela, et quelques autres bizarreries visuellement ennuyeuses – comme la nécessité d’ajouter un adaptateur et un filtre en option pour le rendre correctement résistant aux intempéries – le Fujifilm X100F est jusqu’à présent l’un des meilleurs appareils photo de photographie de rue que j’ai utilisé et un outil supérieur à mon iPhone 11 Pro lorsqu’il est utilisé dans ce contexte.

La mise au point automatique est plus rapide que ses prédécesseurs, et c’est un bel appareil photo qui fait vraiment chaud aux étrangers plutôt que, dans le cas des reflex numériques, de recul. Une personne m’a même approché pour poser des questions sur l’appareil photo et sa photo prise.

Bien sûr, le X100V ne remplace pas la prise de photos avec mon iPhone 11 Pro et il est loin d’être polyvalent. Mais c’est un excellent plan pour la façon dont les caméras peuvent encore prospérer dans un monde de smartphones en évolution rapide.