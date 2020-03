Pourquoi le mandalorien n’a pas incarné Ashley Eckstein comme Ahsoka

De multiples sources ont confirmé que Rosario Dawson jouera Ahsoka Tano dans la deuxième saison à venir Le Mandalorien. Les reportages ont été accueillis avec enthousiasme ainsi que la frustration des fans de Star Wars, qui étaient déçus que l’acteur de voix d’Ashoka de The Clone Wars, Ashley Eckstein, n’ait pas été choisi pour jouer Ahsoka dans le premier rôle en direct du personnage. Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle de Lucasfilm sur l’apparition d’Ahsoka dans la série, il a été officiellement confirmé que Dawson jouera un “rôle d’invité” dans The Mandalorian saison 2 et ne sera pas une série régulière. Pourquoi Eckstein n’a-t-il pas été choisi pour le rôle?

Ahsoka Tano est devenu l’un des personnages les plus aimés et les plus populaires de la franchise Star Wars. Ashley Eckstein a exprimé Ahsoka Tano depuis 2008, en commençant par le film d’animation Clone Wars, puis en jouant Ahsoka dans un rôle principal dans la série animée Clone Wars dans les saisons 1 à 5 et actuellement la saison 7, qui est la dernière saison de l’émission. Ahsoka a joué un rôle récurrent dans Star Wars Rebels et a également fait une apparition vocale de camée dans Rise of Skywalker, avec Ashley Eckstein fournissant sa voix. Compte tenu de ses performances passées dans la franchise Star Wars, il semble naturel qu’Eckstein incarne le personnage dans la série d’action en direct Disney + The Mandalorian.

Cependant, alors qu’Eckstein a constamment livré des performances vocales impressionnantes et a donné vie à un personnage initialement critiqué, cela ne signifie pas nécessairement que ses talents de comédienne se traduiront par les nuances requises pour les performances en direct. Ashley Eckstein n’a pas beaucoup d’expérience à jouer à l’écran, ayant principalement joué des personnages mineurs dans des émissions de télévision et quelques films dans le passé. Un spectacle avec la qualité de production et le calibre d’acteur de The Mandalorian aura besoin d’une actrice avec beaucoup d’expérience et une capacité éprouvée à l’écran pour incarner un personnage si important dans la franchise Star Wars, malgré les impressionnants talents de voix d’Eckstein.

Rosario Dawson est une actrice chevronnée qui a joué plusieurs rôles majeurs, plus récemment en jouant Claire Temple sur Daredevil et d’autres spectacles dans l’univers The Defenders. Dawson est également intéressée à jouer à Ahsoka depuis un certain temps, et a le soutien de nombreux fans qui croient qu’elle serait un ajustement parfait étant donné l’âge estimé d’Ahsoka au moment de la saison 2 de The Mandalorian. , sagesse et assurance après avoir lutté pour elle-même et combattu l’empire pendant si longtemps sans être tués ou capturés. Les fans ont déjà commencé à créer un concept art de ce à quoi ressemblerait Dawson en tant qu’Ashoka et visuellement, elle correspond parfaitement au personnage.

Malgré la déception que la femme derrière la voix de Ahsoka Tano ne reprendra pas le rôle dans The Mandalorian saison 2, les fans de Star Wars ont de quoi être excités avec une actrice de la qualité de Rosario Dawson qui gère la première apparition en direct du personnage. Le Mandalorien la saison 2 est actuellement prévue pour être diffusée en octobre prochain exclusivement sur Disney +.

