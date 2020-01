Pourquoi le moment est-il idéal pour Star Trek: Picard

Rappelez-vous l’effet de fronde? C’est la manœuvre du vaisseau spatial qui a propulsé Kirk et son équipage autour du soleil et dans le passé de la Terre, les fouettant à travers le temps jusqu’au 20e siècle, à la recherche de baleines.

Parfois, on a l’impression que Star Trek a été piégé dans un effet de fronde terminal pendant la meilleure partie de 20 ans. Les années 2000 nous ont donné l’Enterprise, retraçant la dernière frontière aux premiers jours de Starfleet. Puis est venu le redémarrage du grand écran de JJ Abrams en 2009, réanimant Kirk, Spock et toute l’iconographie classique qui a fait des années 60 un phénomène de culture pop. Plus récemment, Star Trek: Discovery a également cartographié la zone préquelle. Alors que la franchise se poursuivait autrefois demain à une vitesse déformée, elle est maintenant un drame historique dans son propre univers.

Tout cela change avec Star Trek: Picard. En nous réunissant avec le personnage qui a fait de Patrick Stewart non seulement une star mais le plus grand mème du monde, il se déroule 20 ans après les événements de Star Trek: Nemesis en 2002, à l’orée du 25e siècle.

Préparez-vous à un choc futur. Ce ne sera certainement pas la brillante utopie de The Next Generation. Et Jean-Luc Picard est un homme changé. Longtemps à la retraite de Starfleet, l’ancien commandant de l’Enterprise vit en semi-isolement sur son vignoble français ancestral (vu dans l’épisode Next Gen de la saison quatre «Famille»). Il est hanté par deux événements que nous avons vus dans les films: la mort du collègue androïde Data et la destruction de la planète Romulus, qui a déclenché une crise interstellaire de réfugiés.

“Le monde de la prochaine génération n’existe plus”, a déclaré Stewart à Variety, mettant en place la série et ses ombres vaguement dystopiques. «Rien n’est vraiment sûr. Rien n’est vraiment sûr. D’une certaine manière, le monde de la prochaine génération avait été trop parfait et trop protégé. »

C’est ce contexte plus sombre et plus troublant qui promet de faire de Star Trek: Picard plus qu’un exercice de nostalgie douillette, plus qu’un simple réchauffement d’une marque établie et rentable. Dépouillant les certitudes du 24e siècle de Gene Roddenberry, il nous montre un Starfleet dont le centre moral semble avoir changé depuis la gloire de Picard. Confronté à la crise cosmique, Jean-Luc est contraint d’entreprendre une mission de miséricorde privée, sans le soutien à l’échelle de la galaxie auquel il est habitué.

(Crédit d’image: CBS / Amazon)

Et c’est une prémisse intrigante, en particulier pour un personnage dont le mélange de diplomatie et de rationalité cool a toujours défini la plus haute des valeurs de Starfleet. Comme l’a révélé le showrunner Alex Kurtzman, Stewart a accepté de reprendre Picard avec une condition cruciale: “Je ne veux pas faire ce que j’ai déjà fait.”

Picard a toujours été l’une des icônes les plus dessinées du Trek. Contrepoint cérébral réservé à James T Kirk, tout aussi brillant mais aussi bruyant, de William Shatner, il a redéfini notre idée d’un capitaine de vaisseau dès le moment où il a publié un clip “Engage!” En 1987, le pilote “Encounter At Farpoint”. Les histoires suivantes ont mis le patriarche sirotant du thé à travers l’essor psychologique: capturé et torturé par les Cardassiens; brisé par la mort de sa famille dans un incendie tragique; assimilé par les Borgs et transformé en le sinistre Locutus, avec un ESPT persistant.

À travers tout cela, Stewart a investi le personnage avec toute la vérité émotionnelle que vous attendez d’un ancien joueur du RSC qui a remporté un ou deux Laurence Olivier Award. Logan de 2017 a prouvé qu’il n’avait pas peur de revisiter un rôle de signature et d’exploiter quelque chose de plus profond et de plus sombre – son dernier tour en tant que professeur X, l’éclat mental du leader mutant maintenant rongé par la démence, est étonnant, et s’il y a une touche de cette performance sans faille dans les personnes âgées , Picard brisé par la culpabilité alors nous sommes pour une visualisation électrisante.

Stewart est peut-être Star Trek: l’arme clé de Picard, mais il n’est pas seul. Alors que le spectacle associe Jean-Luc à un nouvel équipage de renégats inadapté – Romuliens et anciens officiers de Starfleet, dont Michelle Hurd de Daredevil en tant que personnage qui partage une histoire inédite avec Picard – il renvoie également quelques icônes du 24e siècle à l’écran. Jonathan Frakes et Marina Sirtis rappellent encore Riker et Troi tandis que, plus alléchant, Brent Spiner est de retour en tant que Data prétendument décédé. Rêver? Hallucination? Travail de remontage dans le hangar de Picard? Personne ne le dit, bien que Spiner ait révélé que «l’histoire de Data fait partie du fil conducteur de l’émission.»

Les Borg sont également ressuscités, dans un scénario qui promet de nouvelles tournures sur la menace à l’esprit ruche qui a donné à la prochaine génération son ennemi déterminant. Jonathan Del Arco incarne Hugh, vu pour la première fois dans l’épisode 1992 “I Borg”, tandis que Jeri Ryan de Star Trek: Voyager revient en tant que Seven of Nine, maintenant assimilable à l’humanité. “Elle n’est pas la même Seven”, a récemment déclaré Ryan à Digital Spy. «Elle est beaucoup plus humaine. Elle est sur Terre depuis longtemps, elle a traversé beaucoup de choses. »La présence du Borg est une partie intrigante du statu quo de l’émission: Picard sera-t-il déclenché ou a-t-il finalement conquis ses techno-démons écrasant la résistance?

(Crédit d’image: Amazon / Becca Caddy)

Surtout Star Trek: Picard promet de faire ce que Trek classique a fait de mieux: armer le présent pour raconter une histoire de l’avenir. C’était la mission essentielle de Gene Roddenberry, après tout, de faire passer en contrebande les problèmes contemporains des boutons chauds sous le dispositif de camouflage de la science-fiction. Et avec sa Fédération apparemment isolationniste et ses dilemmes humanitaires moralement difficiles, c’est vraiment le 21e siècle qui se reflète dans le 24e. Comme Stewart l’a dit à Variety, cet aspect de la série «me répondait au monde du Brexit et de Trump et me sentait« Pourquoi la Fédération n’a-t-elle pas changé? Pourquoi Starfleet n’a-t-il pas changé? “Peut-être qu’ils ne sont pas aussi fiables et fiables que nous le pensions.”

Espérons que cela nous montre une manière positive de naviguer dans le présent.

Star Trek: Picard débute sur CBS All Access le 23 janvier aux États-Unis et sur Amazon Prime à l’international à partir du 24 janvier.