Pourquoi le PDG de RealNetworks, Rob Glaser, remet 10 millions de dollars de son propre argent dans l’entreprise – .

PDG de RealNetworks Rob Glaser en 2017. (. Photo / Nat Levy)

Plus de 25 ans après avoir fondé RealNetworks, Rob Glaser investit 10 millions de dollars dans le pionnier des médias numériques car il fait un pivot majeur dans la technologie de reconnaissance faciale.

L’investissement personnel du PDG, annoncé cette semaine, donne à la société de Seattle une injection de capital à un moment où sa trésorerie avait diminué à 16,8 millions de dollars à la fin de l’année.

La transaction porte la propriété totale possible de Glaser à environ 48% de ses actions ordinaires, tout en maintenant ses actions avec droit de vote plafonnées à 38,5%. L’accord a été négocié dans le cadre d’une transaction sans lien de dépendance avec un comité spécial du conseil, en collaboration avec un conseiller externe. La transaction a été conclue à 1,24 $ par action, le cours de clôture de l’action de la société au 7 février.

«Pour parler personnellement, je pensais que ce serait un bon investissement. Je crois beaucoup en ce que nous faisons », a déclaré Glaser à . par téléphone jeudi matin. «Je crois beaucoup aux opportunités qui s’offrent à nous, et nous en soulignons deux en particulier: notre activité de jeux gratuits et notre plateforme de vision par ordinateur SAFR qui, je pense, ont un avenir particulièrement prometteur. Et donc j’ai pensé, bien, étant donné la façon dont les marchés publics évaluent les actions de la société, je pense que ce serait un moment fabuleux pour faire un investissement. »

La société de Seattle a subi de nombreux changements et pivots au fil des ans alors qu’elle cherche à retrouver l’importance qu’elle avait à la fin des années 1990 en tant que pionnier de la musique en streaming soutenue par son produit phare RealPlayer. Il était à court d’argent suite à un règlement antitrust de 761 millions de dollars avec Microsoft, l’ancien employeur de Glaser, en 2005.

La technologie SAFR de RealNetworks utilise l’intelligence artificielle pour «détecter et faire correspondre des millions de visages en temps réel, même dans des conditions difficiles où les visages sont en mouvement, sous différents angles, dans de mauvaises conditions d’éclairage ou partiellement masqués», selon la société RealNetworks a lancé le technologie en 2018 pour les écoles de la maternelle à la 12e année et l’a ensuite étendue aux clients commerciaux.

Glaser a déclaré qu’il pensait que SAFR était en passe de gagner en traction en partie en raison de son empreinte matérielle plus petite et de sa meilleure précision, ce qui l’aiderait à éviter les problèmes courants de biais dans les technologies de reconnaissance faciale.

“Nous pouvons être intégrés dans des appareils tels que des caméras beaucoup plus économiquement et efficacement que n’importe lequel de nos concurrents, le manque de parti pris est important car il s’agit d’une technologie qui a toutes sortes de puissantes implications sociales”, a-t-il déclaré.

Les partenaires de RealNetworks incluent PwC, Digifort et Genetec. Les résultats financiers de SAFR ne sont pas ventilés sur une base autonome, mais sont combinés avec d’autres revenus de licence de logiciel sur les finances de l’entreprise, ainsi que d’autres produits et services. Cette partie de l’entreprise a rapporté 3,1 millions de dollars en 2019, une augmentation de 9% par rapport à l’année précédente.

Globalement, RealNetworks a enregistré un chiffre d’affaires de 172,1 millions de dollars en 2019, dont 106,3 millions de dollars provenant de Napster, anciennement connu sous le nom de Rhapsody, le service de musique en streaming basé à Seattle dans lequel RealNetworks détient une participation majoritaire. RealNetworks a enregistré une perte nette de 20 millions de dollars pour l’année. Hors Napster, son chiffre d’affaires annuel était de 65,8 millions de dollars, contre 69,5 millions de dollars de revenus en 2018 pour RealNetworks sur une base autonome.

RealNetworks et Napster réunis emploient près de 500 personnes.

Glaser a fondé l’entreprise en 1994 et a occupé le poste de PDG pendant les 15 prochaines années. Il a quitté ce poste en 2010, mais est resté président du conseil d’administration. Il est retourné au poste de PDG en 2012 sur une base intérimaire avant de reprendre le poste de manière permanente.

Note de l’éditeur: Cet article a été mis à jour le 14 février pour corriger le pourcentage de participation de Glaser et les actions avec droit de vote dans la société après l’investissement.