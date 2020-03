Pourquoi le spectacle a été annulé (et cela pourrait-il encore arriver?)

Maintenant que Sanditon la saison 1 est sortie sur ITV et PBS, les fans du monde entier veulent savoir si la saison 2 de Sanditon se produira. Et si de nouveaux épisodes arrivent, quand sortiront-ils et de quoi parleront-ils? Basée sur le roman inachevé de Jane Austen, la saison 1 de Sanditon a été initialement diffusée sur ITV fin 2019, puis diffusée sur PBS début 2020. Andrew Davies a adapté l’histoire pour la télévision.

La saison 1 de Sanditon se concentre sur la protagoniste Charlotte Heywood (Rose Williams), une jeune femme qui passe un été dans la station balnéaire titulaire. Alors que la riche famille Parker tente de créer un buzz social pour Sanditon, Charlotte découvre que la vie sur la côte est très différente de son éducation modeste. Pourtant, elle se plonge dans une nouvelle aventure et forme un lien fort avec le charmant et émotionnellement distant Sidney Parker (Theo James). Dans son ensemble, la saison 1 de Sanditon explore comment diverses relations amoureuses sont affectées par le pouvoir et les privilèges, avec tout le drame culminant lors d’un bal du milieu de l’été.

Dans la finale de la saison 1 de Sanditon, une simple tournure du destin change tout pour Charlotte et Sidney. Dans ce monde, il y a plus à considérer que le véritable amour et le bonheur de longue date, notamment l’avenir de Sanditon et l’héritage de la famille Parker. Voici tout ce que nous attendons pour la saison 2 de Sanditon.

Renouvellement de la saison 2 de Sanditon: pourquoi il a été annulé

ITV a annulé Sanditon en décembre 2019 et PBS a déclaré sur Twitter qu ‘”il n’y avait pas de plan pour une autre saison”. La série n’a tout simplement pas eu l’audience que le réseau devait continuer, malgré le développement d’un culte. Donc, en surface, il semble que l’adaptation de Davies soit terminée. Cependant, la saison 2 de Sanditon pourrait encore se produire si la série devenait un succès aux États-Unis, car le compte Instagram officiel de l’émission et le compte Twitter de PBS Masterpiece ont taquiné cette possibilité. La finale de la saison 1 de Sanditon a été diffusée le 23 février, alors attendez-vous à ce que PBS évalue les numéros de streaming pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de prendre toute décision de renouvellement.

Quand Sanditon Season 2 pourrait-il sortir?

Même si la saison 1 de Sanditon n’a pas été un coup critique majeur, le grand public semble satisfait de son expérience de visionnage. Si PBS décide de capitaliser sur le potentiel de streaming, un renouvellement sera annoncé au cours du premier semestre 2020, ce qui signifie que le tournage et la post-production pourraient déborder en 2021. À ce stade, il semble probable que la saison 2 de Sanditon, si commandée , sortirait dans la seconde moitié de 2021 ou début 2022.

Quelle serait l’histoire de Sanditon Saison 2

Comme le roman inachevé d’Austen a été poursuivi par d’autres auteurs et adapté ailleurs au fil des ans, PBS a sans aucun doute intérêt à raconter sa propre histoire, peut-être en collaboration avec ITV. En fait, Davies a reconnu qu’il aimerait faire une deuxième saison avant la première de la série, en disant à Radio Times: «J’espère que nous avons terminé à un point où le public va dire: eh bien, vous ne pouvez pas terminer là ! ” Et cela explique pourquoi Charlotte est navrée dans la finale de la saison 1 de Sanditon, alors que Sidney se fiancait à Eliza Campion (Ruth Kearney) par nécessité. Il traque la voiture de Charlotte alors qu’elle quitte la ville, mais pour dire essentiellement “mon mauvais”.

Il y a beaucoup à explorer dans la saison 2 de Sanditon avec des personnages secondaires et des intrigues secondaires, mais les téléspectateurs semblent les plus investis dans l’arc de personnages de Charlotte. En outre, Williams semble être une star en pleine ascension, donc PBS peut choisir de donner le feu vert à une deuxième saison en raison de son attrait pour l’industrie. Alors, quelle est la prochaine étape? Très probablement, un autre coup du sort ramènera Charlotte à la station balnéaire de Sanditon saison 2, où elle traitera du même vieux drame tout en envisageant des prétendants potentiels, peut-être James Stringer (Leo Suter), tout en recherchant le véritable amour.

