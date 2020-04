Pourquoi Leah McSweeney de RHONY est le remplacement parfait de Bethenny Frankel

Les fans de Real Housewives of New York sont ravis de voir que la nouvelle femme au foyer, Leah McSweeney, est littéralement le remplacement parfait de Bethenny Frankel. Le nouveau gosse du quartier n’a pas perdu de temps pour faire connaître sa présence à l’autre femme et a prouvé qu’elle peut se maintenir dans le groupe des femmes d’opinion.

Les femmes confiantes de The Big Apple sont suivies par les caméras Bravo pendant leurs hauts et leurs bas, offrant toujours un soulagement comique d’une forte dose de drame. Les femmes ne sont pas toujours réceptives à l’ajout d’un nouveau corps au mélange, donc les fans sont ravies de voir comment se déroule le nouvel ajout. La saison à venir devrait être remplie de drame entre Dorinda Medley et les femmes, comme le montrent les aperçus de Ramona Singer face à son amie. Tinsley Mortimer choque les femmes et revient avec Scott Kluth.

En relation: Tout ce que les fans de RHONY doivent savoir sur la nouvelle membre de la distribution Leah McSweeney

McSweeney est une New-Yorkaise de 37 ans née et issue du New Yorker.Elle est le tireur droit dont le spectacle avait besoin depuis que Frankle a décidé de céder sa place. Lors de la première d’hier soir, les fans ont pu en savoir un peu plus sur la nouvelle femme au foyer et ont adoré ce qu’ils ont vu. McSweeney a partagé avec des caméras qu’elle aimait être la folle mais qu’elle et l’alcool avaient une relation amusante, alors elle y a renoncé pour le moment. La mère d’un enfant semblait également être capable de maudire avec les meilleurs d’entre eux, ainsi que d’embarrasser sa fille d’âge moyen. La femme est intelligente, avisée et, par-dessus tout, ne se soucie guère de ce que les autres femmes pensent d’elle, ce qui est certainement la dynamique que Frankel a apportée au spectacle.

McSweeney a partagé qu’elle avait également été arrêtée en 2002 pour avoir jeté une bouteille d’eau sur un flic. Elle a également été brutalement attaquée et a poursuivi le NYPD. Son règlement lui a permis de créer sa propre ligne de vêtements, Marié à la foule. La créatrice de mode s’est déjà retrouvée au milieu d’un combat entre Medley et Mortimer alors qu’elle tentait de défendre son amie et a finalement demandé à Medley ce qu’elle agissait si agressivement envers le gourou des cils. McSweeney est habituée au chaos de la télé-réalité car elle était apparue dans un épisode de Millionaire Matchmaker en 2010 avec Patti Stanger.

McSweeney est sur le point d’être le nouveau favori des fans, car Singer continue de pleurer sur le manque d’un homme, même si son jouet pour garçon s’est présenté à la fête de Medley. Sonja est, eh bien … Sonja et maintient constamment la lumière d’ambiance avec son interprétation littérale de YOLO. Le jury est toujours sur Mortimer car elle n’a pas brisé le moule de son acte de pauvre petite fille riche. Et la comtesse Luann, elle est en liberté conditionnelle et avale de la vodka. Cependant, le consensus est que ce sera une saison incroyable avec ce nouveau membre du casting de Spitfire pour remplacer Frankel.

Suivant: Real Housewives of Atlanta: Nene Leakes veut que Eva soit renvoyée

Les vraies femmes au foyer de New York diffusé le jeudi à 20 h HNE sur Bravo.