Pourquoi les capitales de capital-risque attirées par les Émirats arabes unis devraient faire un voyage à Abu Dhabi

Abu Dhabi se transforme rapidement en un centre mondial essentiel pour l’innovation dans les technologies financières et de nombreuses autres industries importantes en encourageant les investissements et en aidant les startups à attirer des émetteurs du changement de toutes les industries vers l’émirat.

Reliant les cultures et les continents, Abu Dhabi est la capitale des Émirats arabes unis et se trouve à une intersection entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique.

Conscient de la nécessité d’une diversification économique et de la formation de talents professionnels dans plusieurs secteurs, le gouvernement a pris de nombreuses mesures proactives et de grande envergure au cours de la dernière décennie.

John Hensel, Chief Operating Officer et Chief Revenue Officer de la société américaine de technologie financière et réglementaire basée sur la blockchain Securrency, a déclaré que les EAU, aujourd’hui, non seulement se sont orientés vers une économie fondée sur le savoir, mais se sont également engagés à passer à une économie économie sobre en carbone, élaboration de politiques et d’initiatives pour réduire les émissions.

Securrency est arrivée à Abu Dhabi en 2017 et est entrée dans le sandbox réglementaire d’Abu Dhabi Global Market (ADGM) pour innover dans les solutions fintech.

Sur les six principaux investissements en capital-risque (VC) au Moyen-Orient au premier trimestre 2020, Hensel a déclaré que quatre se trouvaient aux Émirats arabes unis, pour un montant de 173 millions de dollars provenant d’investisseurs du monde entier.

Selon la plateforme de données de démarrage MAGNiTT, les Emirats Arabes Unis ont maintenu leur domination en tant que principal bénéficiaire de financements de capital-risque (60% de toutes les transactions) en 2019, à 426 millions de dollars.

Alors que l’activité d’investissement devrait ralentir alors que le monde se débat avec Covid-19, Hensel a déclaré que les Émirats arabes unis étaient bien placés pour se préparer à l’impact.

“Abu Dhabi a pivoté avec succès pour devenir un précurseur mondial dans les domaines de l’aérospatiale, du biomédical, du tourisme, de la fabrication, de l’agriculture, de l’aquaculture et de nombreuses autres industries émergentes – y compris l’espace des services financiers”, a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que de nombreux diplômés de l’Université de New York à Abu Dhabi et de l’Université Khalifa ont continué à contribuer à des développements technologiques tels que la blockchain et l’intelligence artificielle (IA), contribuant ainsi à placer Abu Dhabi à la pointe de l’innovation mondiale.

Esprit d’entreprise dynamique

Alors que les investisseurs sont obligés de réexaminer la longévité des entreprises et la capacité des opérations à se poursuivre au milieu de la pandémie de coronavirus, Hensel a déclaré que ces développements technologiques émergents pourraient offrir une opportunité de marché précieuse pouvant résister à l’épreuve de ces temps incertains.

“Atténuer les risques liés aux ressources abondantes, le système éducatif n’est qu’un aspect attirant une vague d’entreprises et d’investisseurs”, a-t-il déclaré.

WisdomTree Investments (WTI), un fournisseur de fonds négociés en bourse (ETF), de produits négociés en bourse (ETP) et de services de gestion d’actifs avec plus de 64 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), a dirigé la série A de Securrency aux côtés du bureau d’investissement d’Abu Dhabi. (ADIO).

Hensel a déclaré qu’un esprit d’entreprise incroyablement dynamique est évident dans toute la communauté des affaires d’Abu Dhabi.

Soutenue par le programme de relance Ghadan 21 d’Abu Dhabi, la communauté d’accélérateurs Hub71 a réussi à attirer 39 startups de huit pays différents, des fonds de capital-risque et des grands acteurs technologiques, notamment Microsoft pour les startups, Amazon et SenseTime.

Après avoir ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an, Hub71 a prospéré et s’est récemment fixé pour objectif d’attirer 100 entreprises d’ici la fin de 2020.

Financé par Mubadala, SoftBank Vision Fund, Microsoft et Abu Dhabi Global Market, Hub71 est dédié à soutenir les startups même face à l’adversité économique.

Présentant de vastes opportunités d’investissement

“Alors que la turbulence économique induite par la pandémie affecte les entreprises du monde entier, Hub71 met en œuvre des mesures pour accueillir les entreprises à distance, mettant en valeur la culture d’entreprise stimulante et flexible”, a déclaré Hensel.

En outre, il a déclaré qu’Abu Dhabi résiste à la pandémie et émerge plus forte que jamais lorsque les marchés financiers rebondiront finalement.

«Des années de développement et de collaboration avec l’industrie ont renforcé la communauté des affaires pour résister à cette période actuelle de volatilité. N’étant pas découragés par la pandémie, les VC sont encouragés par l’appétit des entrepreneurs – affirmant que la résilience et une gestion plus active du portefeuille sont d’une importance cruciale lorsque le système financier est sous tension », a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que les cadres réglementaires, la protection des investisseurs et les incitations fiscales jouent tous un rôle énorme dans la création de l’écosystème optimal d’investissement d’Abu Dhabi.

«L’investissement en capital de risque a augmenté aux Émirats arabes unis et, bien qu’il ne soit pas encore complètement développé, il présente de vastes opportunités pour les investisseurs mondiaux», a-t-il déclaré.