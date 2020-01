Pourquoi les critiques de Bad Boys For Life sont si positives | .

Les critiques sont là pour Mauvais garçons pour la vie, la nouvelle entrée de la franchise Bad Boys qui a commencé en 1995, et les critiques sont généralement positives. Dans Bad Boys for Life, Will Smith et Martin Lawrence reviennent en tant que deux détectives des stupéfiants de Miami qui travaillent pour éliminer le chef d’un cartel de la drogue. L’équipe dirigeante Adil El Arbi et Bilall Fallah succèdent à Michael Bay, qui a réalisé les deux premiers versements.

Longtemps attendu et taquiné par Lawrence sur les réseaux sociaux, Bad Boys for Life sort en salles 17 ans après le deuxième film. Bien que Lawrence n’ait pas fait beaucoup de comédies d’action au cours des dernières années, le succès continu de Smith en tant que star de l’action a conduit à l’anticipation du public pour une autre entrée dans une franchise qui a commencé de manière explosive.

Les critiques de Bad Boys for Life sont généralement dans leur contexte; aucun critique ne prétend qu’il figurera sur la liste des “meilleurs de l’année”, mais la plupart citent les séquences d’action amusantes du film et la chimie comique charismatique de Smith et Lawrence, certains affirmant qu’il s’agit d’une mise à jour moderne de la franchise. Le site agrégé Rotten Tomatoes donne au film une note fraîche avec 73% des critiques recommandant le film, et Metacritic donne Bad Boys for Life 58/100. Alors, qu’avaient à dire les critiques?

The Hollywood Reporter:

Le complot pourrait être critiqué pour une ou deux coïncidences et commodités farfelues, mais le poids thématique et émotionnel qu’ils apportent à la procédure valide leur utilité. Les deux réalisateurs évoluent facilement entre la comédie bruyante et le drame brut, avec un effet considérable, tout comme ils augmentent la tension à plusieurs reprises, avec parfois un impact viscéral palpable. Les deux sont clairement en parfaite synchronisation avec où ils veulent aller de façon spectaculaire, comment y arriver et comment injecter des quantités surprenantes d’humour dans les choses brutes.

Chicago Sun-Times:

Et pourtant, ici, je donne trois étoiles à «Bad Boys for Life», même si elle a le look familier de tant de films du genre, des mouvements de caméra au fil de l’eau à la poursuite des cascadeurs des scènes et des fusillades où les dommages civils collatéraux aux personnages principaux ne craignent jamais de blagues et de commettre des insultes alors même que des coups de feu éclatent partout.

Variété:

“Bad Boys for Life” est un film policier somptueusement conventionnel et une comédie de camaraderie rapide et grincheuse. C’est une méditation sur l’élan du vin fin de ses deux stars vétérans. C’est un thriller de cartel mexicain dans la veine des films “Sicario”, avec une touche étrangement personnelle. Il s’agit d’une éruption de poursuite de l’autoroute de Bruckheimer et d’une gigantesque hacienda à l’arme à feu et à l’explosion. Le fait que cela fonctionne est un témoignage de la façon dont même un divertissement ancré dans cette extravagance de formule peut maintenant sembler à l’ancienne.

RogerEbert.com:

Peut-être la seule surprise dans “Bad Boys For Life” est son désir de nous entraîner dans un enjeu émotionnel pour Mike et Marcus. Pas de la manière superficielle, copain-copain, bromant que vous attendez, mais d’une manière sincèrement sérieuse qui est un peu rebutante quand vous vous souvenez comment les films de Bay évitaient tout semblant de chaleur.

En plus de l’interaction amusante de Bad Boys for Life, les critiques ont également noté à quel point le film était plus concentré sur le caractère que les deux premiers films de Bay. La franchise originale a son lot de blagues qui n’ont pas bien vieilli: il y a une blague en cours sur la masculinité de Marcus Burnett (Lawrence) (ou son absence), et la caméra de Michael Bay s’attarde mal à l’aise sur le casting féminin. Les critiques qui ne recommandent pas Bad Boys for Life notent que l’influence de Bay n’a pas complètement disparu, et la suite conserve de nombreux éléments les plus problématiques des films originaux. De plus, les critiques soutiennent que le temps a passé pour Smith et Lawrence en tant que stars de l’action. Voici un échantillon des critiques négatives du film.

Incliner:

Bay ne dirige pas la suite tardive du film, Bad Boys for Life, laissant à se demander à quoi sert cette franchise sinon pour exprimer ses instincts nationalistes, racistes et misogynes.

Screen Daily:

[A]Toute tentative de gravitas est rapidement noyée par la dépendance excessive habituelle de la franchise aux explosions et à la posture machiste.

En général, si vous avez apprécié les deux premiers films Bad Boys, vous apprécierez probablement celui-ci également. Les critiques suggèrent que Bad Boys for Life n’a pas beaucoup de nouveautés à offrir, mais avec les fonctionnalités riches en pop-corn, cela accomplit tout ce qu’il a prévu de faire. Pour quelque chose de plus élevé d’esprit, de nombreux candidats aux Oscars de fin d’année sont toujours dans les salles – mais Mauvais garçons pour la vie est sûr de coincer le marché du spectacle d’action ce week-end.

