Pourquoi les critiques de Sonic The Hedgehog sont si mitigées

À la grande surprise de nombreux critiques, les débuts sur grand écran de Sonic l’hérisson ouvert à des critiques étonnamment décentes. Les films de jeux vidéo, comme Sonic the Hedgehog, sont quelque chose d’un concept maudit à Hollywood. Faire des films à partir de certains des jeux les plus populaires des trois dernières décennies a entraîné plus de quelques ratés, que ce soit de simples déceptions comme Assassins Creed ou des flops légendaires comme Super Mario Bros. Étant donné l’immense popularité du jeu au fil du temps Rien qu’au cours de la dernière décennie et à quel point le cinéma est devenu de plus en plus cinématographique, il n’est pas surprenant que l’industrie du cinéma continue d’essayer de faire en sorte que ces films se produisent, mais il y a une raison pour laquelle les niveaux de scepticisme sont si élevés.

Le public était très hésitant quant au succès du film lorsque la bande-annonce originale de Sonic the Hedgehog est sortie en avril dernier et est devenue la risée d’Internet. Plusieurs mois avant que Cats ne nous terrifie tous, le regard du réalisateur Jeff Fowler sur le speed-runner bleu emblématique de Sega est devenu le truc des mèmes et de la panique vaguement existentielle. Il suffit de dire que la refonte de l’un des personnages les plus reconnaissables de l’histoire du jeu vidéo n’a pas ravi les fans ni les novices. Il a été déchiré pour son style de vallée étrange et ses décisions créatives inexplicables, de la bouchée de Sonic de minuscules dents humaines aux longs doigts poilus ressemblant à des humains. Le rejet a été si massif que Paramount, ne voulant pas risquer un flop massif, a retiré le film de sa date de sortie originale de novembre 2019 pour permettre aux cinéastes et aux équipes VFX de refaire entièrement leur personnage central. Maintenant, Sonic the Hedgehog nous arrive en tant que film de la Saint-Valentin 2020, et à la grande surprise de tous, les critiques ont été assez solides.

Sonic the Hedgehog n’a jamais été un film que quiconque s’attendait à être un chouchou critique. C’est un film familial à petit budget basé sur un jeu vidéo qui sortait au lendemain de la moquerie mondiale. Pourtant, avec Rotten Tomatoes rapportant un score de 64% basé sur 129 avis, ainsi qu’un score de 95% du public, Paramount a de nombreuses raisons d’être soulagé. Jusqu’à présent, le film suit également bien au box-office et devrait prendre la première place avec un week-end potentiel de 60 millions de dollars sur quatre jours. Ce serait plus que ce que Birds of Prey a fait lors de ses débuts la semaine dernière. Si tout fonctionne, la décision de retarder le film pour la refonte de CGI aura été judicieuse.

Comme le notent les critiques les plus élogieuses, Sonic the Hedgehog réussit de ses propres mérites, étant un film familial amusant avec un charmant personnage de dessin animé et des acteurs humains qui font le travail, notamment James Marsden et Jim Carrey. De nombreux critiques ont célébré le retour de Carrey, qui joue le Dr Robotnik, à son meilleur slapstick old-school. Sonic est un film pour enfants et qui les divertira certainement. Voici ce que certains commentaires positifs avaient à dire.

Maintenant Toronto

“Mais Carrey n’est pas la seule à gagner le rire. Tout le monde semble s’amuser dans cette aventure pour enfants légère, en particulier en soutenant des joueurs comme Lee Majdoub en tant que sbire désireux de plaire à Robotnik et Insecure’s. Natasha Rothwell en tant que belle-sœur amère de Tom Wachowski. Ce sont tous des noms relativement nouveaux, tout comme les scénaristes et réalisateurs Fowler, et ils se réunissent tous pour faire un film – qui aurait dû être nul – battre les chances. “

Polygone

“Sonic the Hedgehog ne fonctionne pas à ce niveau, mais il est équilibré et sérieux. Schwartz livre des blagues. Carrey le dit. Ce pet est audacieux. Et Sonic prend vie à l’écran avec des considérations budgétaires et le parrainage d’Olive Garden. Avec l’énergie d’un dessin animé du samedi matin qui va et vient, le film de Fowler divertit et se faufile dans un message sur le fait de se sentir triste, seul et non amarré. Ce n’est pas pour les fans de longue date de Sonic, mais il est garanti d’être le favori nostalgique de quelqu’un en 2038 . “

Stuff.co.nz

“Mais ce qui soulève Sonic, je pense, est un tour de signature de Jim Carrey, mâchant le paysage en tant que méchant Dr Robotnik, bien sûr. Mais avec une chaleur et une générosité envers les petites lumières autour de lui qui n’a pas toujours été une partie notable de Le travail de Carrey. Tout cela donne un film avec très peu de surprises, mais plusieurs gâteries heureuses. Si vous êtes en charge d’un enfant de moins de 10 ans de sitôt, vous serez heureux d’avoir eu l’excuse pour partir. “

Naissance.Films.Décès

“Alors oui, j’ai été agréablement surpris par Sonic the Hedgehog. J’ai été verrouillé et chargé pour que cette critique soit un torrent d’appréciation ironique pour le genre de pensée erronée qui a donné naissance au design original dans cette première bande-annonce instantanément mémorable, mais au lieu de cela, j’ai trouvé un film qui complimentait l’esprit du personnage autant que la refonte supérieure. Vivre et apprendre, hein? “

Forbes

«Sonic the Hedgehog est, par rapport à presque tous les films basés sur des jeux vidéo avant il y a deux ans, un miracle. Je peux comprendre pourquoi les cinéastes ont dépensé du temps et de l’argent pour réparer les conceptions de Sonic. Ils ont fait un très bon film, et ils voulaient s’assurer que le public voulait vraiment le voir. “

TotalFilm

“Le Robotnik de Carrey est un régal de vol de scène – un brainiac avec une séquence moyenne qui a même un numéro de danse. Vous avez l’impression que 90% de ses livraisons de lignes impaires et le passage à la caméra doivent avoir été improvisés dans le moment. Pour la performance de Carrey à être la chose la plus étrange dans un film sur un hérisson de l’espace bleu vous dit tout ce que vous devez savoir. “

Presse associée

“Le film a tellement réfléchi qu’au tout début, le logo Paramount substitue ses étoiles habituelles aux anneaux d’or de Sonic. Une suite potentielle est mise en place au générique de fin – ainsi que l’aperçu d’une créature familière que les fans sont sûrement enthousiasmés. Les cinéastes ne se sont peut-être pas précipités pour faire ce film, mais ce n’est pas une raison pour que vous appuyiez sur les freins maintenant.

Little White Lies

“Accumulant toutes sortes de détritus culturels alors qu’il roule rapidement sur son chemin, Sonic the Hedgehog saute à travers un cerceau narratif bien établi après l’autre, ne posant presque jamais les pieds sur le sol, peu importe l’usure des baskets de marque du protagoniste. est à la fois une histoire d’origine de super-héros, un film de poursuite et une aventure amusante pour les enfants, tous animés par un dialogue avisé, des séquences surréalistes et la performance décousue de Carrey. “

Cependant, même les critiques les plus positives ont noté que la barre du «meilleur film de jeu vidéo» était pathétiquement basse, et Sonic the Hedgehog est toujours un film avec de nombreux défauts. Les critiques ont noté son manque d’ambition et la façon dont son récit traditionnel de voyage en famille confortable n’avait rien à voir avec les jeux ou ce qui les rend si amusants. La palette de couleurs vibrantes des titres Sega Genesis à l’ancienne a disparu, remplacée par le beige ennuyeux du vrai monde humain. C’est aussi un film qui semble étrangement hors du temps, comme s’il avait été tourné au milieu des années 90 et resté sur les tablettes jusqu’à maintenant. La quantité désagréable de placement de produit a également rebuté de nombreux spectateurs. Voici ce que les critiques les moins enthousiastes avaient à dire.

Collisionneur

“Malheureusement, le reste de Sonic the Hedgehog ne partage pas l’énergie maniaque que Sonic et Robotnik apportent à l’image. Ils sont éteints dans quelque chose de plus stupide et maladroit, mais le film dans son ensemble exige qu’ils jouent selon les battements d’un standard copain photo / road trip comédie. Cette formule est bien pour ce qu’elle est, et elle fait le travail ici, mais je souhaite que les cinéastes aient pris un swing plus grand et plus imaginatif que de se contenter d’utiliser simplement le Sonic IP, le bourrant dans un récit unique, et appeler ça un jour. “

Date limite

“Au crédit de Paramount, sachant que cette chose meurt au box-office sans la satisfaction des fans, c’était de retour à la planche à dessin. Apparemment, c’était une chirurgie dentaire numérique réussie, car je n’ai vu aucun signe de piquetage devant AMC et Regal aujourd’hui. ne le rend pas supportable pour tout le monde, sauf pour le public cible. Le dialogue est plat, et essayez comme il pourrait, James Marsden, qui joue le shérif d’une petite ville qui se fait emporter dans le monde de Sonic, est assez sympathique mais assez fade. “

Conséquence du son

“Des millions de dollars, des semaines de sommeil perdues, des familles négligées, des animaux non nourris, tout cela pour que Sonic puisse avoir des dents moins réalistes. Ses tentatives de compositions Wachowski-esque, l’étalonnage des couleurs, la logique du jeu fou, tous échouent. Le film ne réussit que quand il branche The Olive Garden et sa demi-douzaine d’autres liens avec les entreprises. Comme la campagne Bloomberg, Sonic The Hedgehog peut prétendre qu’il est très amusant de se déchaîner avec du contenu de marque, mais cela ne trompe personne. Ce n’était pas un film, c’était une réunion du conseil d’administration avec un pauvre rêveur malheureux attaché au crédit “dirigé par” comme un marin à quille puni pour son idéalisme. “

Jézabel

“Voici une liste de choses auxquelles Sonic the Hedgehog ne s’intéresse pas en tant que film ou même expérience: être agréable, être regardable, être cohérent, être esthétiquement agréable à regarder. Voici une liste de choses que Sonic the Hedgehog, à l’inverse, est très intéressé par: les champignons, la nostalgie des années 80, les gangs de motards et insiste pour que l’étranger en son centre ait des dents remarquablement humaines, malgré le fait de sauter à travers un portail intergalactique à 200 milliards d’années-lumière après sa mère extraterrestre. a été abattu par un gang de hérissons à l’arc et à la flèche. “

L’Atlantique

“Quel que soit le travail éreintant de la refonte, il est maintenant sans couture: Sonic est chaque pouce le coquin informel et énergique qu’il est censé être, arborant des yeux surdimensionnés et manquant de rangées de dents humaines réalistes. Le film dans lequel il joue, cependant, est fade et jetable” Ce n’est pas la cavalcade de l’horreur promise par cette première bande-annonce, mais plutôt le genre de mauvais film qu’on oublie instantanément en quittant le théâtre. “

RogerEbert.com

“” Sonic the Hedgehog “est une mauvaise action-aventure, adaptation de jeux vidéo et comédie entre amis. Cela semble presque complètement impersonnel, sauf lorsque James Marsden, jouant le compagnon humain de Sonic, tente de sauver le film en étant confiant et gracieux dans le face à un fantasme de gamin envoûtant autrement, envoyer la créature magique. J’espère que toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce film ont été bien payées et à temps. “

Alors que les cinémas dépassent la saison des Oscars et les sorties relativement rares et médiocres du début de l’année, Sonic l’hérisson a le marché du film familial pour lui toute seule cette semaine, et les vacances du président aux États-Unis pourraient l’aider à augmenter ses coffres. Mais son temps en solo dans le genre du film familial sera de courte durée, comme The Call of the Wild avec Harrison Ford sort le week-end prochain. D’ici là, Sonic ramassera tous les anneaux d’or qu’il peut.

