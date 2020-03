Pourquoi les opérateurs de télécommunications aux EAU ne sont pas favorables à l’ouverture de WhatsApp et FaceTime au milieu de Covid-19

Les résidents des Émirats arabes unis ont exhorté les opérateurs de télécommunications à assouplir davantage les restrictions sur les appels vidéo et vocaux gratuits sur Internet (VoIP) tels que WhatsApp, Facebook Messenger, Skype et FaceTime d’Apple en raison de l’épidémie de coronavirus.

Même si les opérateurs télécoms – Etisalat et du – ont fourni l’accès à des applications d’apprentissage à distance (Google Hangouts, Microsoft Teams, Blackboard et Zoom) sur le réseau fixe et Microsoft Teams, Blackboard et Zoom sur le réseau mobile, ils ont généralement bloqué d’autres applications.

Karim Yaici, analyste principal chez Analysys Mason, a déclaré TechRadar Middle East qu’il y aura probablement une ouverture sélective et progressive des applications VoIP aux EAU pour faciliter les communications.

Il a dit que certaines raisons ont empêché la libéralisation du marché de la voix dans le pays, un régime réglementaire protecteur pour limiter la concurrence et protéger les marges des opérateurs ainsi que des considérations de licence et de sécurité.

«Il est peu probable que le régulateur et les opérateurs autorisent toutes les applications VoIP sur le marché, mais certaines applications seront autorisées dans la perspective et pendant l’Expo 2020. Il reste à voir avec ces mesures exceptionnelles, prises en temps de crise, va adoucir la position du régulateur et des opérateurs vis-à-vis des fournisseurs de VoIP OTT », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les opérateurs avaient été pris par surprise par l’adoption rapide de ToTok en 2019 et s’attend à ce que les opérateurs signalent un transfert important des appels vers l’application et une baisse significative des revenus de la voix au cours du premier trimestre 2020.

“… L’augmentation de l’utilisation des données, générée par les applications OTT, est peu susceptible de compenser la baisse des revenus de la voix. Les opérateurs devront donc réfléchir de manière plus créative sur la manière de stimuler davantage l’utilisation des données et d’augmenter les dépenses, par exemple, en offrant une vidéo plus riche. services de streaming et de jeux, a déclaré Karim Yaici, analyste principal chez Analysys Mason. (Crédit image: Analysys Mason)

Les opérateurs télécoms tentent de protéger les revenus de la voix

Cette tendance devrait s’accélérer car le régulateur a désormais autorisé plus d’applications OTT, en particulier des applications professionnelles telles que Zoom et Microsoft Teams, à fonctionner pour la première fois aux Émirats arabes unis à partir de lignes résidentielles.

“Ces mesures sont susceptibles d’être limitées dans le temps, mais si la crise se prolonge et que les gens s’habituent à utiliser ces applications et que les entreprises commencent à en dépendre, il sera difficile de justifier leur blocage”, a déclaré Yaici.

Tant que les applications VoIP les plus populaires telles que WhatsApp et Skype sont partiellement ou totalement bloquées, il a déclaré que les opérateurs télécoms peuvent toujours protéger une partie des revenus des services vocaux, en particulier des segments lucratifs tels que les appels internationaux et l’itinérance.

«Ceci est important car l’augmentation de l’utilisation des données générée par les applications OTT est peu susceptible de compenser la baisse des revenus de la voix. Les opérateurs devront donc réfléchir de manière plus créative à la manière de stimuler davantage l’utilisation des données et d’augmenter les dépenses, par exemple en offrant des services de streaming vidéo et de jeux vidéo plus riches », a-t-il déclaré.

Expo 2020 pourrait offrir une doublure argentée

Yaici a également déclaré que la demande de services de télécommunications sera plus forte en raison de la crise actuelle de Covid19, le trafic voix et données étant passé des entreprises aux lignes résidentielles et de l’extérieur à l’intérieur, il est donc indéniable qu’il aura un impact sur revenus mobiles sans compensation claire de l’entreprise fixe.

«Les opérateurs ont potentiellement une opportunité de faire connaître et adopter de nouveaux services tels que les jeux et d’encourager la mise à niveau des services à large bande vers des vitesses plus élevées», a-t-il déclaré.

L’impact potentiel de la crise de Corvis19 pourrait être important sans mesures fiscales et monétaires importantes car les secteurs clés de l’économie locale, tels que le pétrole, les compagnies aériennes, le commerce de détail et l’hôtellerie, ont déjà été durement touchés aux Émirats arabes unis.

«De nombreuses entreprises auront du mal à maintenir leurs activités à flot et de nombreuses personnes risquent de perdre leur emploi, ce qui aura un impact direct sur la demande de services de télécommunications. Cependant, Expo 2020 pourrait offrir une opportunité de lancer la reprise économique avant la fin de l’année », a-t-il déclaré.