Pourquoi les voyages dans le temps de Five l’ont transformé en adolescent

En une seule saison, The Umbrella Academy a laissé de nombreux mystères et quelques moments et concepts déroutants, parmi ceux qui entourent Five (Aidan Gallagher), ses capacités de voyage dans le temps et leurs effets. Cinq ont disparu lorsque les frères et sœurs Hargreeves avaient 13 ans et sont revenus 16 ans plus tard – mais il ressemblait toujours à un adolescent. Le voyage dans le temps, quel que soit le contexte, peut être très délicat, mais la transformation de Five peut être expliquée par un mélange de concepts réels et dans l’univers, qui résolvent également d’autres mystères entourant ce personnage.

Basé sur la série de bandes dessinées du même nom par Gerard Way et Gabriel Bá, The Umbrella Academy a été l’une des versions les plus réussies de Netflix de 2019, et elle suit la famille dysfonctionnelle de frères et sœurs adoptés, les Hargreeves. Tous les sept sont nés le même jour, dans les mêmes circonstances mystérieuses (aucune de leurs mères n’était enceinte au début de la journée), et ont été rapidement adoptés par le milliardaire tout aussi mystérieux Sir Reginald Hargreeves. Chaque enfant a développé un ensemble unique de super-pouvoirs, alors Reginald les a formés et a formé une équipe de super-héros appelée «l’Académie des parapluies».

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexe: Le nom de “Umbrella Academy” a une double signification brillante

Reginald n’était pas une bonne figure paternelle, et les frères et sœurs ont fini par suivre leur propre chemin, se réunissant des années plus tard pour les funérailles de Reginald … et pour arrêter l’apocalypse. Le premier des enfants Hargreeves à quitter le groupe était Five, qui a désobéi à Reginald lorsque celui-ci l’a averti de sauter vers l’avenir et l’a fait de toute façon, se retrouvant coincé dans un monde post-apocalyptique pendant des décennies. Bien que Five ait expliqué très rapidement comment il est revenu et pourquoi il l’a fait dans son corps d’adolescent, cela s’est produit trop rapidement et il a utilisé beaucoup de termes scientifiques. Heureusement, son retour et d’autres choses liées à lui peuvent également être expliqués à travers des théories de la vie réelle et des concepts dans l’univers, mis en place par un utilisateur de Reddit. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Pourquoi cinq ne pouvaient pas rentrer tout de suite à la Umbrella Academy

L’une des plus grandes questions que les téléspectateurs avaient sur le saut dans le temps de Five dans le futur et son retour à aujourd’hui est pourquoi il n’a pas pu revenir immédiatement. Après avoir atterri dans un avenir post-apocalyptique, Five est incapable de canaliser ses capacités et de retourner auprès de ses frères et sœurs.Il a donc passé plus de quatre décennies là-bas, seul, à essayer de trouver la bonne équation à laquelle revenir quand il a disparu. Le Redditor susmentionné explique, à l’aide de la physique quantique, que voyager en avant dans le temps est beaucoup plus simple que de reculer, car pour voyager vers le futur, il suffit d’accélérer “le long de la même courbe spatio-temporelle à plus grande vitesse”. Cela signifie que Five n’apparaît pas magiquement quelque part – il se déplace juste beaucoup plus vite que l’œil humain ne peut enregistrer.

L’auteur poursuit en expliquant que, pour remonter dans le temps, les probabilités impliquées dans la causalité sont ce qui le rend beaucoup plus compliqué, car il aurait dû remettre tout ce qui était fait par le saut dans le futur à sa place, et c’est beaucoup plus compliqué et difficile qu’il n’y paraît. Cependant, il y a la “théorie des nombreux mondes” qui ne nécessite pas d’inverser la causalité, au lieu de devoir se décomposer en bits de taille quantique pour ensuite voyager à travers un trou de ver qui relie différentes chronologies ou dimensions. Reginald a en fait averti Five à ce sujet lorsqu’il a dit que le voyage dans le temps était comme «descendre aveuglément dans les profondeurs de l’eau glaciale et réapparaître comme un gland», car il nécessite une capacité très précise de calculer des probabilités complexes. C’est pourquoi il a fallu cinq années pour résoudre l’équation, car il y avait de nombreux éléments à prendre en compte pour réussir un saut dans le temps.

Pourquoi Five est revenu en tant que jeune de 13 ans

L’Umbrella Academy s’appuierait alors sur la «théorie des nombreux mondes» pour rendre possible les sauts de Five dans le temps. Cela signifie que Five a dû se réduire à la taille des particules quantiques pour revenir en arrière – le problème est qu’il existe de nombreuses autres dimensions, et une erreur pourrait signifier se retrouver à une époque différente, même une où il n’existe pas. Five a également dû trouver le moyen de se reconstituer après l’atterrissage, ce qui rend tout encore plus compliqué.

Connexes: La théorie de l’Académie des parapluies: Five est en fait Reginald Hargreeves

Maintenant, il n’a pas atterri en 2019 alors qu’il était âgé de 58 ans parce qu’il ne pouvait pas faire passer son corps à travers le trou de ver dans le tissu de l’espace-temps, alors il a juste – comme il l’a dit – projeté sa conscience dans une suspension version d’état quantique de lui-même. Beaucoup plus facile que de verser une grande quantité d’énergie pour ramener son corps plus âgé dans le passé, avec une énergie qu’il pourrait même ne pas être en mesure de générer. En d’autres termes, il est plus facile pour lui de transférer sa conscience sur de longues distances (comme dans: entre les dimensions / chronologies) que son corps, qui ne pourrait parcourir que des distances plus courtes (par exemple: dimension A en 2019 et dimension B en 2019 ).

L’auteur de la publication explique qu’il ne peut pas non plus être lui-même âgé de 29-30 ans (ce qui est son âge à l’époque) car il n’est jamais vraiment devenu 29-30 ans dans sa chronologie. Ils théorisent que Five a fait deux sauts: un de 1968 (où il a quitté son corps de 58 ans) à 2002 pour revenir à son corps de 13 ans, puis un «saut normal» en avant jusqu’en 2019. Ils ajoutent que cela peut être soutenu par sa transformation lorsque le «portail» s’ouvre au milieu de la cour des Hargrevees, où ils voient les Cinq plus âgés se transformer en Adolescent Cinq, sans passer par les années entre les deux.

Le voyage dans le temps de Five pourrait introduire d’autres dimensions

Parce que le voyage dans le temps de Five utilise le concept de physique quantique et la «théorie des nombreux mondes», cela pourrait signifier que la saison 2 de The Umbrella Academy introduira d’autres dimensions – d’autant plus qu’elle l’a déjà fait, bien que très subtilement. Les épisodes 1 à 6 ont eu lieu dans ce que l’auteur appelle «2019 Dimension A». À la fin de l’épisode 6, intitulé “The Day That Wasn’t”, Five emmène les téléspectateurs à “2019 Dimension B”, et c’est là que la série se déroule pour le reste de la saison (c’est pourquoi l’épisode 7 s’appelle “The Day That Was”, car c’est la nouvelle chronologie Five est arrivée). La dimension A existe toujours, mais n’est pas visitée à nouveau, ce qui signifie que la danse d’Alice et de Luther s’est produite, et Vanya a trouvé les cahiers de Reginald chez Leonard.

À la fin de la saison 1 de The Umbrella Academy, Five a décidé de faire un saut temporel avec ses frères et sœurs afin de se sauver de l’apocalypse, le reste revenant également à leur moi de 13 ans – ce qui signifie qu’ils sont passés par les mêmes processus de déplaçant leur conscience. Les Hargreeves pourraient alors rester en 2002 pour arranger les choses avec Vanya (car ils auraient leur conscience plus ancienne) et ensuite faire un autre saut en avant vers une «Dimension C 2019», où ils auraient pu empêcher l’apocalypse – ou non. Après tout, il existe d’innombrables possibilités et Leonard Peabody pourrait également être vivant dans la dimension C.

Les règles et les complications du voyage dans le temps changent d’une histoire à l’autre et, finalement, chaque écrivain fera ce qu’il voudra avec eux. Il est difficile de dire si The Umbrella Academy expliquera son utilisation du voyage dans le temps à un moment donné ou s’il laissera à l’interprétation, mais cette théorie a des points très intéressants qui donnent plus de clarté aux capacités de Five et comment ils entrent en jeu dans l’histoire, et ils expliquent également son détachement de ses frères et sœurs, car il sait qu’il existe d’innombrables versions d’entre eux dans d’autres dimensions.

Suivant: Pourquoi le film Umbrella Academy ne s’est pas produit

À quoi s’attendre de Vikings Saison 6 Partie 2

A propos de l’auteur

Adrienne Tyler est rédactrice de longs métrages pour .. Elle est diplômée en communication audiovisuelle qui voulait devenir cinéaste, mais la vie avait d’autres plans (et cela s’est avéré formidable). Avant ., elle a écrit pour Pop Wrapped, 4 Your Excitement (4YE) et D20Crit, où elle était également une invitée régulière du podcast Netfreaks. Elle a également contribué à BamSmackPow de FanSided et à 1428 Elm. Adrienne aime beaucoup les films et elle aime un peu tout: des films de super-héros aux drames déchirants en passant par les films d’horreur à petit budget. Chaque fois qu’elle parvient à s’engager dans une émission de télévision sans s’ennuyer, un ange prend ses ailes.

Quand elle n’écrit pas, vous pouvez la trouver en train d’apprendre une nouvelle langue, de regarder le hockey (allez sur Avs! … mais aussi de casquettes et de feuilles), ou de vous demander à quoi aurait ressemblé la vie si Pushing Daisies, Firefly et Limitless n’avaient pas été annulé. La nourriture du petit déjeuner est la vie et le café est ce qui fait tourner le monde.

Guillermo del Toro lui a dit «salut» une fois. C’était super.

“Vänligheten är ett språk som de döva kan höra och de blinda kan se”.

En savoir plus sur Adrienne Tyler