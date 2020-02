Pourquoi l’iPhone 12 volera totalement l’une des meilleures fonctionnalités du Galaxy S20 – .

Le Galaxy S20 est l’un des téléphones les plus populaires que vous pouvez acheter en ce moment, bien qu’il y ait une bonne raison de l’éviter pendant quelques mois. Le Galaxy S20 est en fait une série de trois appareils phares, tous arborant les mêmes spécifications de base et le même design, avec le système de caméra sur le dos présentant les plus grandes différences. Mais vous n’avez besoin que de quelques minutes avec le magnifique S20 pour réaliser qu’il a la taille et le poids parfaits, en particulier par rapport à l’énorme S20 Ultra, qui se trouve être le meilleur de la série dans son ensemble. Comme nous l’avons déjà vu, le S20 ne sera pas le seul téléphone doté du même affichage perforé tout écran cette année. Ce ne sera pas non plus le seul appareil doté d’un système de caméra massif à l’arrière composé d’au moins trois capteurs. Les téléphones Galaxy S20 disposent d’un écran à taux de rafraîchissement élevé, qui deviendra la norme cette année pour de nombreux produits phares Android à venir. Enfin, toutes les versions du S20 sont équipées d’une prise en charge 5G intégrée, et c’est une autre fonctionnalité que nous trouverons sur de plus en plus de combinés cette année. Mais la prochaine série d’iPhone 12, prévue pour la mi-septembre, est susceptible de voler une fonctionnalité Galaxy S20 dont nous avons à peine parler, et que vous ne remarquerez peut-être même pas au quotidien.

La série Galaxy S20 dispose d’une puce Snapdragon 865 qui n’est toujours pas en mesure de battre le processeur de l’iPhone 11 lors des tests de vitesse. Mais le téléphone a un énorme avantage sur l’iPhone dans un autre département, et c’est la mémoire. Tous les téléphones S20 sont livrés avec au moins 12 Go de RAM et l’Ultra est disponible dans une variété de 16 Go. C’est plus de mémoire que vous n’en avez sur votre ordinateur portable et certainement plus de RAM que les 4 Go de RAM de l’iPhone 11.

L’histoire montre qu’Apple n’a jamais été aussi désireux de faire correspondre la mémoire des autres smartphones, et c’est parce qu’Apple fait ce que les autres fournisseurs de smartphones ne peuvent que rêver. Apple contrôle à la fois le matériel et les logiciels, ce qui signifie qu’iOS est hautement optimisé pour l’iPhone. Apple a augmenté la capacité de la RAM au fil des ans, mais elle était beaucoup plus réservée que les fabricants de combinés Android. En effet, ses puces supérieures pourraient offrir une bien meilleure expérience logicielle globale avec moins de mémoire que les combinés Android.

Les appareils Android, quant à eux, ont continué à pousser l’enveloppe en matière de RAM, passant rapidement à 6 Go, 8 Go, avant de franchir de nouveaux jalons – c’est-à-dire 10 Go, 12 Go et 16 Go, bien sûr. C’est trop de mémoire pour un appareil, direz-vous, et je suis d’accord. Mais Android a besoin de RAM supplémentaire, il suffit de demander aux acheteurs de pixels.

Dans cet esprit, je suis convaincu qu’Apple devra «voler» la RAM du Galaxy S20 cette année, et je ne parle pas seulement de capacité. Il est peu probable qu’Apple insère des modules RAM de 12 Go ou 16 Go dans l’iPhone 12 cette année. Cependant, nous aurons probablement au moins 6 Go de RAM sur les modèles Pro à l’avenir, et cela semble être une donnée.

Ce n’est pas la quantité de RAM du Galaxy S20 qui compte le plus, mais la qualité. Ces téléphones sont dotés de la RAM LPDDR5, qui est 1,3 fois plus rapide que la RAM LPDDR4x à l’intérieur de l’iPhone 11, et 30% plus efficace – d’après l’annonce de Samsung:

À un débit de 5500 mégabits par seconde (Mb / s), le LPDDR5 12 Go est environ 1,3 fois plus rapide que la mémoire mobile précédente (LPDDR4X, 4266 Mo / s) que l’on trouve dans les smartphones haut de gamme d’aujourd’hui. Lorsqu’il est transformé en boîtier de 12 Go, le LPDDR5 est capable de transférer 44 Go de données, soit environ 12 films Full HD (3,7 Go), en seulement une seconde. La nouvelle puce utilise également jusqu’à 30 pour cent de puissance en moins que son prédécesseur en intégrant une nouvelle conception de circuit avec une horloge améliorée, une formation et une fonction de faible puissance qui assure des performances stables même lorsque vous travaillez à une vitesse incroyablement rapide.

Apple est tout au sujet des gains de performances et d’efficacité en ce qui concerne ses iPhones, et la RAM qui est plus rapide qu’auparavant et qui réduit la charge de la batterie est quelque chose qu’Apple veut probablement pour le prochain iPhone et iPad. Les progrès de l’intelligence artificielle, y compris les fonctionnalités d’apprentissage automatique sur appareil et la photographie informatique bénéficieront certainement de la mise à niveau de la RAM en termes de capacité et de vitesse. Sans oublier que la 5G et le Wi-Fi 6 augmenteront considérablement la vitesse des données sans fil dans les années à venir, et la mémoire RAM et le stockage flash ne peuvent pas être un goulot d’étranglement en matière de transfert de données. Étant donné que nous avons tendance à conserver nos téléphones plus longtemps qu’auparavant, l’iPhone 12 doit simplement être livré avec au moins 6 Go de RAM LPDDR5 à bord.

Samsung se trouve être l’une des sociétés fabriquant la RAM LPDDR5, et la mémoire n’équipera pas seulement ses produits phares Galaxy. Et tandis que les fournisseurs d’Android opteront pour des capacités supérieures, y compris 12 Go et 16 Go, Apple optera probablement pour moins de RAM, mais ce sera de la variété LPDDR5. Samsung fabrique également des modules LPDDR5 de 6 Go et 8 Go, vérifiez simplement le tableau ci-dessus, mais pas les modules de 4 Go. Samsung n’est pas le seul fournisseur de mémoire de nouvelle génération. Micron, qui a récemment annoncé la fabrication de RAM LPDDR5 pour les appareils mobiles, a révélé qu’elle produirait en masse des versions de 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM cette année. Mais il n’y a pas non plus de version 4 Go de la nouvelle mémoire Micron.

Source de l’image: Framesira / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

