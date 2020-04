Pourquoi l’iPhone 9 et OnePlus 8 sont maintenant plus nécessaires que les téléphones pliables

À cette époque de l’année, nous sommes généralement impatients de voir les grands téléphones phares flashy qui ont été introduits au MWC enfin atteindre le public. Mais ce n’est pas une année ordinaire, et l’épidémie de Covid-19 n’a pas seulement annulé le MWC 2020 et gâché les sorties téléphoniques – cela a perturbé des vies partout dans le monde.

Ce qui fait de l’iPhone 9 et du OnePlus 8 des téléphones beaucoup plus importants pour les consommateurs que tous les téléphones d’élite, y compris les téléphones pliables que l’industrie défendait en tant que prochaine génération de technologie de combiné. Même si le Samsung Galaxy Fold 2 sortira plus tard cette année selon la rumeur, les consommateurs moyens ne feront probablement pas la queue pour l’acheter. Après tout, le premier Galaxy Fold a coûté 1 980 $ / 1 900 £ / 2 900 $ AU prix de lancement.

Ce n’est un secret pour personne que l’iPhone 9 et le OnePlus 8 devraient être dévoilés cette semaine, et ils ne pourraient pas arriver à un meilleur moment. Les mesures agressives de lutte contre les flambées entraînant une augmentation du chômage et une interruption des flux de trésorerie pour de nombreux consommateurs, l’abordabilité est soudainement devenue beaucoup plus importante. Donc, si vous pouvez obtenir des fonctionnalités de pointe à prix réduit, c’est encore mieux.

L’iPhone 9 et OnePlus 8 représentent deux approches pour résoudre ce problème: le nouvel iPhone d’Apple a le potentiel d’offrir des fonctionnalités essentielles à faible coût, tandis que OnePlus cherche à créer un véritable produit phare budgétaire avec une connectivité 5G.

(Crédit d’image: Future)

L’iPhone 9: le retour d’Apple à un prix abordable

L’iPhone 9 reprendrait l’iPhone SE comme un téléphone qui renonce aux fonctionnalités haut de gamme pour l’essentiel: une caméra arrière, une caméra avant, Touch ID, un chipset A13 haut de gamme et un accès à iOS. Le tout dans un format d’affichage plus petit de 4,7 pouces avec, oui, d’énormes cadres haut et bas.

L’iPhone 9, selon la rumeur, aurait déjà répondu aux besoins de beaucoup de gens – mais s’il plane près du prix de lancement de l’iPhone SE de 399 $ / 379 £ / 679 AU $, ce serait une option solide pour beaucoup de ceux qui ont besoin fonctionnalité abordable. Il est particulièrement adapté aux personnes qui ont juste besoin d’un appareil pour les conserver jusqu’à ce que l’économie reprenne.

Bien que l’iPhone 8 ait répondu à ce besoin, il est sur le marché depuis deux ans et demi, et il ne s’agissait même pas d’une mise à niveau de l’iPhone 7. L’iPhone 9 pourrait intégrer certaines des améliorations logicielles du les générations suivantes, comme le spectaculaire mode photographie nocturne de la ligne iPhone 11.

Le OnePlus 8: la 5G abordable

(Crédit d’image: Future)

En supposant que le OnePlus 8 n’est pas beaucoup plus cher que son prédécesseur – le OnePlus 7T a coûté 599 $ / 549 £ (environ 937 AU $) au lancement – il pourrait être le premier produit phare budgétaire publié en 2020, car la gamme Samsung Galaxy S20 ne comprenait pas un modèle moins cher.

Si le OnePlus 7T et le OnePlus 7 conviennent, le nouveau téléphone aura des spécifications haut de gamme à prix réduit: une fuite suggère 8 Go ou 12 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage, ce qui le place solidement au même niveau que les autres téléphones phares .

Étant donné que le OnePlus 8 est soupçonné d’être compatible 5G, il pourrait également s’agir du téléphone 5G le moins cher sur de nombreux marchés. Cela signifie que le OnePlus 8 est un investissement un peu plus sûr pour les personnes qui ne veulent pas avoir à échanger le téléphone qu’ils achètent cette année juste pour se connecter à un réseau 5G en 2021 ou plus tard.

Parfois, progresser signifie rester en place

Ce n’est pas que nous ne sommes pas excités par les pliables et autres technologies de pointe; nous savons juste qu’ils sont soudainement beaucoup moins importants que les téléphones qui nous permettront de traverser 2020.

La stratégie de OnePlus consistant à maintenir ses modèles phares à bas prix à bas prix est adaptée à ce moment, tandis que l’iPhone 9 tant attendu d’Apple ne pourrait pas être lancé à un meilleur moment. Quoi qu’il en soit, les deux téléphones sont les meilleurs que nous puissions obtenir en ce moment – et jusqu’à ce que davantage de téléphones soient lancés dans cette niche phare de milieu de gamme / budget, nous pourrions voir ces deux-là devenir beaucoup plus populaires jusqu’à la fin de l’année et au-delà.