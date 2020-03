Pourquoi MCU TV, pas des films, va explorer les conséquences de la rupture

Avec des photos d’ensemble montrant Le faucon et le soldat d’hiver Lors du sommet du G20 2023, il semble que le côté TV de l’univers cinématographique Marvel sera confronté aux conséquences de la rupture dans Avengers: Fin de partie. Alors que Fin du jeu a exploré les effets de la moitié de la population décédée dans Decimation dans Avengers: Infinity War, il y a autant de conséquences à ramener tout le monde.

Spider-Man: loin de chez soi a passé un peu de temps avec “The Blip”, mais surtout comme source de blagues. Il n’y a pas eu le temps ni le lieu d’explorer ce que ramène la moitié de la population dans le monde, et les futurs films ne sont pas susceptibles de le faire non plus. Black Widow se déroule entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, et d’autres films comme Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et Doctor Strange dans le Multiverse of Madness sont trop occupés à créer de nouveaux coins de la MCU pour se concentrer sur le passé.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Théorie MCU: les émissions Disney + présenteront Wolverine plus tôt que vous ne le pensez

Le faucon et le soldat d’hiver semblent reprendre ce manteau lui-même et faire face aux conséquences de la rupture de la phase finale. Non seulement il se déroule juste après Fin du jeu, il y a au moins une séquence au sommet du G20 2023. Le principal objectif de cette scène semble être une attaque terroriste qui s’y déroule, similaire au bombardement de l’ONU par Captain America: guerre civile. Mais pourquoi choisir cet événement international particulier?

Le sommet du G20 est un forum économique pour les nations les plus puissantes du monde. Dans le MCU en 2023, cela ne pouvait être qu’une chose. Le retour d’un si grand nombre de personnes aura un effet massif sur l’économie mondiale, dont l’impact n’a été égalé que par la moitié des disparitions mondiales cinq ans auparavant. Ce chaos économique provoquerait des troubles à travers le monde, entraînant l’attaque montrée sur les photos. Combiné avec la bande-annonce du Super Bowl, cela suggère que faire face aux conséquences de la rupture sera une grande partie de l’histoire.

Cela donne au MCU la possibilité de répondre aux critiques selon lesquelles ils n’ont pas traité les répercussions de l’un ou l’autre instantané du gantelet Infinity. Fin de partie a montré le résultat de la capture d’Infinity War, mais s’est principalement concentré sur les réactions des Avengers. Il y avait des allusions au chaos causé au reste du monde avec des groupes de soutien et des stades de baseball abandonnés, mais pas avec beaucoup de profondeur. En toute honnêteté, les émissions télévisées sont beaucoup mieux adaptées à cet objectif, laissant les films étendre le MCU à de nouveaux endroits tandis que les émissions télévisées vont plus en profondeur.

La télévision a cet avantage car les émissions ont plus de temps pour respirer. Alors que The Falcon and the Winter Soldier n’aura que six épisodes, à moins que chaque épisode ne soit bizarrement court, il aura plus de temps à consacrer à son histoire que même Endgame avec sa fameuse durée de 3 heures. Entre le temps supplémentaire et une structure plus épisodique, les émissions ont plus de liberté pour avoir des sous-intrigues explorant davantage les détails les plus fins du MCU. Le sommet du G20 peut être l’occasion de raconter l’histoire du monde post-snap avec une réelle profondeur, plus qu’une simple décoration de fond pour le vrai complot.

Le principal objectif de The Falcon and Winter Soldier sera les personnages-titres Sam Wilson et Bucky Barnes, la façon dont ils vont continuer sans Steve Rogers et les autres potentiels Captain Americas. Le temps supplémentaire accordé par une série télévisée leur donne plus d’espace que cela.

Suivant: Marvel abuse des meilleurs méchants de Captain America

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020)Date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020)Date de sortie: 06 nov.2020

Panthère noire 2 (2022)Date de sortie: 06 mai 2022

Thor: amour et tonnerre (2021)Date de sortie: 05 nov.2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)Date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021)Date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021)Date de sortie: 16 juil.2021

The Big Bang Theory: l’acteur qui a presque joué Sheldon