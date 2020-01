Pourquoi Microsoft a adopté Chromium et ce que le nouveau Edge dit sur l’état des navigateurs Web – .

Le nouveau logo Edge. (Image Microsoft)

À ce jour, le navigateur Web par défaut de Microsoft passe officiellement à un moteur open source mieux connu pour alimenter un navigateur rival.

Laissez-le pénétrer pendant une seconde et vous comprendrez à quel point le monde de la technologie a bouleversé au cours de la dernière décennie.

Un peu plus d’un an après avoir annoncé le plan, Microsoft a publié mercredi matin son navigateur Edge reborn pour Windows et Mac, reconstruit sur le projet open source Chromium – la même technologie sous-jacente qui alimente le navigateur Chrome de Google.

Comment est-ce arrivé? Pour commencer, personne ne testait avec le navigateur de Microsoft. C’est une généralisation, bien sûr. Certains développeurs vérifiaient en fait la compatibilité et les bogues de leurs sites dans Microsoft Edge. Mais le successeur d’Internet Explorer, autrefois dominant, ne faisait pas naturellement partie de nombreuses routines de test standard.

Part de marché des navigateurs de bureau, via NetMarketShare.

Cela était dû en partie au fait qu’Edge, le navigateur par défaut pour Windows 10, n’était pas disponible sur les anciennes versions de Windows ou sur Mac. Mais il a également parlé de la croissance de Chrome et de Firefox au cours de la dernière décennie. Et le manque de tests a entraîné juste assez de problèmes de compatibilité et de frustration des utilisateurs que Microsoft a finalement jugé la situation inacceptable.

C’est le mot de l’intérieur de l’entreprise, et il explique comment Microsoft est venu annoncer une décision qui aurait été presque impensable ces dernières années.

En conséquence, la compatibilité devrait s’améliorer sensiblement. Concrètement, le plus gros impact s’annonce sur les utilisateurs Windows utilisant actuellement Chrome. Cette décision devrait faciliter le passage à Edge pour ces utilisateurs, avec la possibilité d’exécuter des extensions basées sur Chrome et de migrer rapidement les mots de passe, favoris et autres paramètres enregistrés à partir d’une installation Chrome existante.

Mais dans une perspective plus large, la stratégie de Microsoft montre à quel point le marché des navigateurs et le paysage technologique au sens large ont changé depuis qu’Internet Explorer régnait sur les débuts du Web. Après tout, les navigateurs Web étaient si compétitifs qu’Internet Explorer était le champ de bataille central de l’affaire antitrust de Microsoft aux États-Unis.

Avec la nouvelle version d’Edge, Microsoft choisit de rivaliser non pas sur le moteur sous-jacent, mais plutôt sur des fonctionnalités haut de gamme, telles que la possibilité d’annoter des PDF dans Edge et d’interroger un intranet d’entreprise à partir de l’expérience de recherche, entre autres fonctionnalités conçues pour les entreprises. .

Edge offre également des fonctionnalités de confidentialité avancées et un nouveau mode Internet Explorer pour une meilleure compatibilité avec les sites et applications plus anciens. La société espère que le compromis dans l’adoption d’une source ouverte conduira à une plus grande adoption et rétention des utilisateurs pour ses autres produits et services, y compris Microsoft Bing, les technologies de gestion d’entreprise et d’autres produits.

Le nouvel Edge est généralement disponible en téléchargement manuel et sera déployé via Windows Update dans les semaines à venir.