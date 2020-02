Pourquoi Netflix Spoiled Hopper est vivant dans la saison 4

Première séquence officielle de Netflix pour Choses étranges la saison 4 a confirmé que Jim Hopper (David Harbour) est bel et bien vivant, mais la grande révélation a suscité des interrogations quant à la raison pour laquelle la série Stranger Things a révélé le sort de Hopper avant la prochaine saison. Le chef de la police de Hawkins est au centre de nombreuses théories de fans depuis la fin de la saison 3. La scène post-crédits Stranger Things 3 qui se déroule au Kamchatka fait référence à un “Américain” invisible, qui a ajouté beaucoup de carburant à l’incendie quand il est venu à la spéculation de la survie de Hopper. Malgré la taquinerie, Netflix a mis fin aux théories des fans quelques mois seulement après la fin de la saison 3.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Hopper est apparemment décédé à la fin de Stranger Things 3. Au cours de la bataille culminante au sein du Starcourt Mall, Hopper, Joyce et Murray se sont portés volontaires pour se rendre sous terre afin d’éteindre la machine qui ouvrait l’Upside Down. Dustin a réussi à obtenir le code afin que Hopper et Joyce puissent récupérer les clés. Avant que le duo n’ait la possibilité d’éteindre la machine, Hopper a dû affronter Grigori, mais ce faisant, il a fermé son seul chemin pour s’échapper. Hopper s’est alors sacrifié pour que Joyce puisse arrêter la machine. Ses proches ont continué à croire qu’il était parti pour de bon, mais apparemment, ce n’était pas le cas.

En relation: Stranger Things: Explication des indices du film d’évasion de la saison 4 de Hopper

La scène post-crédits de la saison 3 a déplacé l’attention sur la Russie, révélant qu’ils détenaient un citoyen américain en captivité. Alors que de nombreux téléspectateurs ont instantanément pensé que le prisonnier était Hopper, d’autres sont restés sceptiques. Le dernier teaser de la saison 4 a confirmé ceux qui espéraient que Hopper reviendrait, mais il n’est pas dans la meilleure situation. Non seulement il est en Russie, mais la séquence montre également qu’il travaille dans un gang de chaîne aux côtés d’autres prisonniers. Le teaser a été accueilli avec enthousiasme, mais le moment de la sortie est très stimulant car sept mois se sont écoulés depuis la saison dernière et il n’y a actuellement aucune date de sortie pour la saison 4. Le raisonnement derrière la technique de gâchis semble être une tactique marketing pour obtenir l’accent sur le récit principal.

Stranger Things a révélé le sort de Hopper pour changer le centre du scénario principal

Il ne fait aucun doute que le sort de Hopper a dominé la saison 4 de Stranger Things. Les fans élaborent constamment de nouvelles théories liées à sa survie ou discutent des moyens par lesquels Hopper pourrait encore être impliqué dans les saisons futures. L’intérêt pour l’avenir du personnage est compréhensible étant donné que Hopper et l’acteur David Harbour sont les favoris des fans de la série. Harbour lui-même a partagé des indices quant à savoir si son personnage était toujours dans la série à succès Netflix. Maintenant que l’émission a mis au jour la vérité, les acteurs et les créateurs n’ont plus besoin de marcher sur la pointe des pieds autour du sujet.

En partageant la révélation que Hopper est vivant mais coincé en Russie, Netflix et Choses étranges l’occasion de recentrer le focus de la saison 4 sur l’histoire principale. C’est une situation similaire au sort d’Eleven après la première saison de Stranger Things. Plutôt que de la traîner, la série a confirmé sa survie dans la bande-annonce de la saison 2 afin de pouvoir promouvoir des mystères plus importants. Les taquineries et les spéculations pour la saison à venir ne seront plus distraits par le destin de Hopper afin que le marketing puisse affiner la situation dans son ensemble. Bien sûr, Hopper sera toujours une partie importante de la saison 4, mais il est maintenant clair que son arc se déroulera principalement en Russie et à quel type de menaces il sera confronté, humain ou autre.

Suivant: Le plan original de Stranger Things était très différent

Star Wars: The Rise of Skywalker n’est pas la fin de l’histoire de George Lucas

A propos de l’auteur

Kara Hedash est un écrivain de fonctionnalités pour .. De temps en temps, elle plonge dans les franchises les plus populaires au monde, mais Kara se concentre principalement sur des sujets à feuilles persistantes. Le fait qu’elle arrive régulièrement à écrire sur The Office est comme un rêve devenu réalité. Avant de rejoindre ., Kara a contribué à Movie Pilot et a publié des travaux sur The Mary Sue et Reel Honey. Après ses études universitaires, l’écriture a commencé comme un passe-temps à temps partiel pour Kara, mais elle s’est rapidement transformée en carrière. Elle aime binging une nouvelle série et regarder des films allant des superproductions hollywoodiennes aux joyaux indie cachés. Elle a également un faible pour l’horreur depuis qu’elle a commencé à le regarder trop jeune. Son vengeur préféré est Thor et sa princesse Disney préférée est Leia Organa. Lorsque Kara n’est pas occupée à écrire, vous pouvez la trouver en train de faire du yoga ou de sortir avec Gritty. Kara peut être trouvée sur Twitter @thekaraverse.

En savoir plus sur Kara Hedash