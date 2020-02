Pourquoi n’obtiendriez-vous pas ce jeu Xbox One alors qu’il est en vente pour 4,49 $? – .

Alors que la Journée des présidents 2020 approche à grands pas, c’est vraiment le bon moment pour faire le plein de nouveaux jeux vidéo. Il y a des tonnes de bonnes affaires disponibles dès maintenant sur les nouvelles versions pour la PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. Aujourd’hui, les accords sont particulièrement bons pour ce dernier. Rendez-vous sur Amazon et vous trouverez de nombreux jeux Xbox One les plus vendus en vente, notamment NBA 2K20, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, Star Wars Jedi: Fallen Order, et plus encore. Ce sont tous d’excellents jeux à bas prix, et c’est à vous de décider si vous profitez ou non des offres. Mais il y a un accord avec un prix si bas que vous n’avez vraiment pas le choix: à seulement 4,49 $, vous devez absolument acheter une copie numérique de Monopoly Plus. C’est un jeu super amusant qui vaut totalement son prix normal de 15 $, donc c’est une évidence à seulement 4 $ et changez. Ce prix ne sera pas là pour longtemps, alors saisissez-le tant que vous le pouvez.

Monopoly Plus

C’est MONOPOLY pour une nouvelle ère! Jouez au jeu classique et regardez la planche prendre vie! Une ville en 3D au centre du plateau vit et évolue au fur et à mesure que vous jouez. Vous possédez un monde miniature qui interagira avec votre progression tout au long du jeu et célébrera vos réalisations. Jouez comme vous le souhaitez – vous pouvez modifier les règles et les adapter à votre style de jeu. Prenez et affichez des photos à des moments clés pour une expérience de jeu social amplifiée. Monopoly PLUS élève le jeu classique à un nouveau niveau!

NBA 2K20

Meilleur jeu de classe: Amenez vos compétences au niveau supérieur avec le contrôle du joueur le plus réaliste de tous les temps, avec un moteur de mouvement amélioré avec des styles de signature, des commandes de tir avancées, un nouveau système de taille de dribble, des collisions hors balle raffinées et une nouvelle lecture et réagir au jeu défensif

Ma carrière: le visionnaire en devenir Sheldon Candis dirige l’expérience cinématographique la plus étonnante de ma carrière à ce jour; Un casting étoilé comprenant Idris Elba, Rosario Dawson et NBA toutes les stars passées et présentes donnent vie au voyage d’une manière complètement nouvelle et immersive

WNBA Pour la première fois, les 12 équipes de la WNBA et plus de 140 joueurs sont dans le jeu et prêts à jouer en mode maintenant et en saison; Complet avec des animations de jeu, des styles de jeu et des visuels conçus exclusivement pour le jeu féminin

Garde combo démo gratuite ou étirer cinq? nettoyant pour vitres ou tireur d’élite? deux semaines avant le lancement, téléchargez la démo gratuite pour tester le nouveau générateur Myplayer et expérimentez plusieurs versions de mon lecteur avant que le jeu complet ne bascule officiellement

Bande son dynamique: en collaboration avec Steve Stout et United Masters, la bande son de cette année présente un large éventail de chansons de haut niveau d’artistes à la fois connus et émergents du monde entier; En tant que plate-forme de créativité et de découverte, la bande sonore sera mise à jour dynamiquement avec le nouveau lancement de la musique pour la toute première fois, des générations connues et futures des meilleurs artistes

Borderlands 3

Une aventure palpitante alimentée par Mayhem: Empêchez les jumeaux fanatiques de calypso d’unir les clans de bandits et de revendiquer la puissance ultime de la galaxie; seul vous, un chasseur de sauts à la recherche de sensations fortes, avez l’arsenal et les alliés pour les éliminer

Votre chasseur de coffre-fort, votre style de jeu: devenez l’un des quatre chasseurs de coffre extraordinaires, chacun avec des capacités uniques, des styles de jeu, des arbres de compétences profonds et des tonnes d’options de personnalisation; Tous les chasseurs de caveaux sont capables de créer un chaos impressionnant à eux seuls, mais ensemble, ils sont imparables

Moze en tant que mitrailleur: quand Moze a besoin de secours, elle détruit son ourson mécanique pour lui donner un coup de poing supplémentaire de puissance de feu

Amara en tant que sirène: une bagarreuse confiante et capable avec la capacité d’invoquer des poings éthérés, Amara utilise ses pouvoirs de sirène pour écraser ses ennemis

FL4K en tant que BeastMaster: FL4K vit pour la chasse; Il en va de même des bêtes loyales qui suivent tous les ordres de leur maître; Leur proie préférée; Bandits sans méfiance, ces pauvres rejets

Zane en tant qu’opératif: Spécialisé dans les gadgets de champ de bataille, Zane est extrêmement compétent pour se glisser dans le combat, créer le chaos et se faufiler comme s’il n’était jamais là

Lock Lock & Loot: Avec des bazillions d’armes à feu et de gadgets, chaque combat est l’occasion de marquer de nouveaux équipements; Armes à feu avec pare-balles autopropulsés; Vérifier; Les fusils qui engendrent le feu crachent des volcans; Évidemment; Des fusils qui font pousser les jambes et chassent les ennemis tout en lançant des insultes verbales; Ouais, ça aussi

Call of Duty: Modern Warfare

Dans la campagne d’histoire solo viscérale et dramatique, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés alors que les joueurs jouent le rôle d’opérateurs mortels de niveau 1 dans une saga palpitante qui affectera l’équilibre mondial des pouvoirs.

Découvrez le terrain de jeu en ligne ultime avec le multijoueur classique.

Faites équipe et jouez en coopération dans une collection d’opérations d’élite accessibles à tous les niveaux de compétence.

Plants Vs. Zombies: Bataille pour Neighbourville

Rejoignez la plus récente floraison de la bataille séculaire entre les plantes et les zombies avec 20 classes entièrement personnalisables au lancement, y compris une classe Team Play pour chaque faction

La tension à travers la terra s’est étendue avec trois régions d’itinérance libre et un mode PvE qui s’étendent au-delà de la ville de Neighbourville

Joignez-vous à d’autres joueurs pour découvrir le canapé-lit à écran partagé dans tous les modes

Star Wars Jedi: Fallen Order

Jedi de combat immersif cinématographique: Fallen Order offre le fantasme de devenir un Jedi grâce à son système de combat au sabre laser innovant frappant, parant, esquivant en partenariat avec une suite de puissantes capacités de Force dont vous aurez besoin pour surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin

Une nouvelle histoire Jedi commence: en tant qu’ancien Padawan en fuite de l’Empire, vous devez terminer votre formation avant que les inquisiteurs impériaux découvrent votre plan pour faire revivre l’Ordre Jedi

La galaxie vous attend: les forêts anciennes, les parois rocheuses balayées par le vent et les jungles hantées sont tous des biomes uniques que vous explorerez dans Jedi: Ordre déchu, avec la liberté de décider quand et où vous irez ensuite

