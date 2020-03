Pourquoi Onward a un short Simpsons attaché

Le public est habitué à un court-métrage diffusé avant un nouveau long métrage Pixar comme celui de ce week-end En avant. Traditionnellement, ces courts métrages sont également issus de Pixar. Dans le cas d’Onward, une exception notable est apparue. Cette fois-ci, le court-métrage ci-joint vient du studio de cinéma nouvellement acquis de Disney, 20th Century Studios, anciennement 20th Century Fox. Basé dans le monde de Les Simpsons et intitulé Playdate with Destiny, ce court métrage n’est que la deuxième fois qu’un court métrage non Pixar précède un film Pixar. La première de ces rares occasions a été celle où Olaf’s Frozen Adventure a été projeté avant les projections de Coco en novembre 2017.

Playdate with Destiny s’inspire du dernier court-métrage de Simpsons sorti en salles, The Longest Daycare, en suivant les exploits de Maggie Simpson. Cette fois-ci, Playdate suit Maggie alors qu’elle développe une amitié avec un nouveau copain de terrain de jeu nommé Hudson. Cependant, leur lien est remis en question lorsque Homer Simpson emmène ensuite Maggie dans un autre terrain de jeu, la séparant d’Hudson. De là, une Maggie désemparée fait tout ce qu’elle peut pour que Homer la ramène à Hudson afin qu’ils puissent reprendre leurs aventures ensemble.

Réalisé par le réalisateur du film The Simpsons David Silverman, Playdate avec la présence de Destiny sur un film Pixar est inhabituel. Bien que les courts métrages d’animation Simpsons aient joué avant d’autres fonctionnalités d’animation, ce n’est que la deuxième fois qu’un court métrage d’animation non produit par Pixar précède l’un des films de ce studio.

Le court-métrage nominé aux Oscars The Longest Daycare a été joué avant les projections théâtrales de Ice Age: Continental Drift en juillet 2012. La présence de cette aventure antérieure de Maggie Simpson jouant avant un film familial a jeté les bases de Playdate avec le destin de pair avec Onward. Pourtant, ce n’est pas seulement le précédent établi par The Longest Daycare qui a incité un court-métrage Simpsons à être joint à Onward. La raison principale est due à la synergie d’entreprise de Disney. Cette société cherche à tirer pleinement parti de toutes les propriétés qu’elle a acquises après avoir acheté les différents médias du 20e siècle en mars 2019.

Cette fusion massive Disney / Fox a donné à Disney la pleine propriété de nombreuses marques de cinéma et de télévision, dont The Simpsons. Disney n’a pas perdu de temps à intégrer ce programme télévisé nouvellement acquis dans son empire d’entreprise plus vaste. Le premier pas dans ce plan plus large a été de mettre chaque épisode des Simpsons sur leur plateforme de streaming Disney +. Une telle décision est conçue, entre autres, pour s’assurer que le public associe les Simpson à leurs nouveaux propriétaires d’entreprise. Un tel plan se poursuit en jouant Playdate avec Destiny avant toutes les projections de la production Disney / Pixar Onward.

Maintenant, les gens se souviennent de l’existence des Simpsons dans l’espace où les courts métrages originaux de Pixar comme For The Birds ou Sanjay’s Super Team jouaient. Alors que Disney tente d’utiliser toutes les nouvelles marques à sa disposition à la suite de l’acquisition de 20th Century Studios, il est douteux que Playdate with Destiny soit la dernière fois que les Simpsons et d’autres propriétés de 20th Century Studios croiseront des films Disney comme En avant. Jouer un Simpsons peu avant un long métrage Pixar est un geste peu orthodoxe dans le contexte de l’histoire de Pixar. Cependant, c’est une décision prévisible dans le contexte de l’objectif de Disney de tirer pleinement parti des marques de 20th Century Fox récemment acquises comme Les Simpsons.

