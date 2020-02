Pourquoi Steven Spielberg n’a pas réalisé un film Star Wars (malgré la demande de Lucas)

En raison de son amitié avec George Lucas et de sa sensibilité cinématographique, Steven Spielberg a toujours eu une association lâche avec le Guerres des étoiles franchise en dépit de n’avoir jamais été crédité sur aucun des films. Le réalisateur prolifique a commencé à faire des films quand il était enfant avant le début de sa carrière professionnelle au début des années 70. En 1975, Spielberg a créé le premier blockbuster d’été avec la sortie de Jaws. Dans les années qui ont suivi, le cinéaste s’est cimenté au sommet de l’élite de l’industrie. Il n’est pas surprenant que George Lucas, un autre réalisateur qui a fait irruption dans les années 70, reste un ami proche.

Avant que Star Wars ne soit rendu public en 1977, Spielberg était l’une des premières personnes à voir le nouveau film de Lucas. Le couple faisait partie d’un cercle très serré d’amis cinéastes et demandait souvent des conseils et des critiques sur les projets. En fait, Spielberg a suggéré John Williams comme compositeur pour Star Wars après avoir travaillé avec lui sur Jaws. Lorsque Spielberg a réalisé la série Indiana Jones, Lucas a été producteur exécutif, mais leur collaboration est presque allée plus loin.

Après le succès de Star Wars, Lucas a écrit la suite de 1980, The Empire Strikes Back, mais il n’a pas réalisé. Il en va de même pour le film final de la trilogie, Retour du Jedi, en 1983. Lorsque le film était en cours d’élaboration, Spielberg était le premier choix de Lucas pour le réalisateur mais un problème est survenu. Spielberg était membre de la Directors Guild of America (DGA) à l’époque, mais Lucas ne l’était pas. La DGA était mécontente du fait que Lucasfilm n’ait pas utilisé de crédits d’ouverture, alors ils ont refusé de permettre aux membres de travailler sur Return of the Jedi. Le film a ensuite été réalisé par Richard Marquand, un cinéaste non associé à la DGA. Cela n’a toutefois pas empêché l’association de Spielberg avec les futurs films de Star Wars.

Au milieu de la course de la trilogie originale, Spielberg a honoré son ami en incluant des références Star Wars dans E.T. l’extraterrestre. Il a continué à travailler avec Lucas sur Indiana Jones avant de développer la série Jurassic Park bien-aimée et une flopée d’autres films. En 1999, Lucas a relancé la série de films Star Wars avec Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, le premier opus d’une trilogie prequel. Lucas a réalisé tous les films mais a reçu de l’aide de Spielberg avec Star Wars 2005: Episode III – La vengeance des Sith. Spielberg a aidé à certaines des scènes de combat clés, y compris le duel de Yoda avec l’empereur. Il a été référé à un “réalisateur invité” pour le film (IMDB dit qu’il est un “second réalisateur non crédité”).

À un moment donné, Spielberg avait montré son intérêt pour la réalisation d’un épisode de la trilogie préquel de Star Wars, mais Lucas se sentait plus à l’aise à la barre. Après tout ce qui a été établi depuis Guerres des étoiles lancée en 1977, la franchise devait être développée par Lucas. Ce n’était pas nécessairement le cas lorsque la trilogie suivante est apparue à partir de Star Wars 2017: The Force Awakens. Star Was était depuis devenu une entité Disney et Kathleen Kennedy était à la tête de Lucasfilm. Spielberg était en fait celui qui a suggéré J.J. Abrams pour The Force Awakens. Lorsque Star Wars: The Rise of Skywalker était sorti d’un réalisateur, il y avait des spéculations que Spielberg pourrait intervenir, mais l’envie de réaliser un film dans la franchise semble avoir disparu. Spielberg se considère plus comme un fan que comme un digne de la franchise que son ami a créée.

