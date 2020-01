Pourquoi Tesla est-elle si en avance sur la concurrence?

Alors que le Tesla Model S s’est présenté à 2008 et sa production a commencé en 2012, mais qu’aujourd’hui, des années plus tard, il n’y a toujours pas de véhicule pour le faire, il est clair que l’avantage de l’entreprise sur la concurrence est large.

Mais il ne s’agit pas seulement des voitures qu’ils produisent, de leur design ou de leur réseau de suralimentation, c’est aussi l’innovation constante qu’ils font en matière de batteries, l’un des composants les plus importants des véhicules électriques et de leur autonomie.

C’est pourquoi l’achat de Maxwell de la part de Tesla dans environ 200 millions de dollars, c’est tellement important. À cet égard, Musk a parlé dans une interview dans un podcast intitulé Tesla Third Row: “l’acquisition a été un moment très important pour nous, en particulier pour les technologies qu’ils ont développées, qui, appliquées correctement à nos produits, peuvent avoir un impact immense. “

En fait Tesla Il avait précédemment confirmé qu’ils créeront leurs propres cellules et annonceront des nouvelles tout au long de 2020, lors d’un événement spécial, comme cela s’est produit l’année dernière lorsqu’ils ont appelé les médias et les investisseurs à donner des détails sur la technologie de conduite autonome totale.

Mais, en plus de l’importance de développer des technologies propriétaires ou d’acquérir des entreprises avec des avancées intéressantes qui peuvent lui donner des avantages compétitifs et améliorer considérablement les produits, Musk a expliqué la principale raison pour laquelle ils sont toujours bien en avance sur la concurrence en ce qui concerne les véhicules électriques:

“La plupart des constructeurs automobiles externalisent le développement de la technologie de leurs batteries, qui ont deux composantes principales: module et les les cellules. Tous sous-traitent la fabrication des cellules, mais certains incluent le module et les packages complets. Ils ne consacrent donc pas de ressources à d’éventuelles améliorations chimiques. “

Innover dans la manière dont une batterie au lithium génère de l’énergie grâce à ses réactions chimiques est l’un des moyens les plus importants et les plus efficaces de rendre une voiture électrique plus autonome. Si vous ne maîtrisez pas la technologie, vous n’avez pas d’espace de manœuvre pour améliorer l’un des aspects les plus importants d’un véhicule électrique.

C’est la racine de la raison la plus importante pour laquelle Tesla C’est tellement en avance: le développement de ses propres composants pour rendre ses produits de mieux en mieux. Votre propre logiciel, vos propres chaînes de montage, votre propre réseau de chargeurs, vos propres conceptions et bien sûr, vos propres batteries.

De nombreuses marques ont compris l’approche de développement de produits de Musk et ont créé leurs propres groupes de recherche sur l’amélioration des batteries, en particulier les trois principaux fabricants allemands: Volkswagen, BMW et Daimler AG (Daimler-Mercedes).

