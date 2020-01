Pourquoi vous ne devriez pas avoir peur d’obtenir une serrure de porte intelligente et ce qu’il faut considérer avant d’en acheter une

Les gadgets pour maison intelligente soulèvent de nombreuses questions sur la confidentialité, la sécurité et l’exploration de données ces jours-ci. Des haut-parleurs qui pourraient espionner ce que vous dites, des caméras qui pourraient télécharger vos vidéos sur des serveurs non protégés, des produits de sociétés sans nom qui pourraient suivre votre utilisation ou votre emplacement, et pire encore, des appareils de fournisseurs paresseux qui pourraient introduire une vulnérabilité dans votre réseau, nous avons tout vu. Dans ce contexte effrayant, il est difficile de confier à un gadget connecté votre serrure de porte d’entrée, ce qui vous fait vous sentir en sécurité à l’intérieur de votre propre maison. Chaque fois que j’ai mentionné des serrures intelligentes en ligne et dans la vraie vie, j’ai eu la même réaction viscérale: non, juste non. Ce n’est que lorsque les gens ont eu une discussion de niveau sur ce sujet qu’ils font le point sur tous les aspects qu’ils n’ont pas pris en compte au départ. Les serrures intelligentes sont pratiques, bien sûr, mais elles ne sont pas aussi dangereuses ou problématiques que notre premier instinct les fait croire. Il vous suffit d’être prudent dans votre processus décisionnel.

Vous ne pouvez pas discuter de la commodité

La première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à une serrure intelligente est la possibilité de déverrouiller votre porte d’entrée avec votre téléphone. L’autre est la possibilité d’émettre des codes d’accès temporaires pour les invités et autres personnes de confiance (votre promeneur de chien, gardien de plantes, équipe de nettoyage, etc.). Cependant, il y a bien plus qu’une serrure intelligente.

Si vous laissez vos clés à la maison, vous pouvez facilement rentrer sans avoir à appeler un serrurier ou à frapper à la porte. Cela est arrivé une fois à mon mari et à moi, et croyez-nous, nous étions très heureux d’avoir l’application de notre serrure sur nos téléphones. Lorsque vous êtes absent, ou même lorsque vous vous couchez la nuit, vous pouvez facilement vérifier l’état de votre serrure et cesser de vous demander si elle est verrouillée. En cas d’urgence comme un incendie ou une fuite d’eau, vous pouvez toujours ouvrir à distance la porte d’une personne de confiance et la laisser entrer.

De plus, de nombreux verrous intelligents garderont un journal détaillé de qui a déverrouillé ou verrouillé et quand. Outre le fait qu’elle aide à garder un œil sur qui est à la maison et qui reste, cette fonctionnalité facilement sous-estimée peut être utile si vous embauchez des entrepreneurs ou des services rémunérés à l’heure pour le nettoyage ou l’entretien. Nous oublions toujours d’enregistrer manuellement les heures de notre femme de ménage, mais en regardant l’activité de notre serrure intelligente, nous savons avec certitude quand elle est entrée et quand elle est partie. C’est mineur, mais c’est quand même un plus.

Les applications de Nuki et Schlage fournissent un journal détaillé de chaque action.

Les verrous intelligents offrent plus de sécurité dans de nombreux cas

En offrant des moyens alternatifs d’entrer dans votre maison, une serrure intelligente élimine le besoin de transporter vos clés partout et de les retirer chaque fois que vous rentrez chez vous ou partez. Cela signifie moins de risques de les égarer ou de les perdre. Cela signifie également moins de risque de voir vos invités perdre vos clés si vous leur en avez fourni une copie. De plus, plusieurs verrous intelligents peuvent vous avertir lorsque quelqu’un essaie de les altérer, une fonctionnalité qui manque certainement à votre verrou normal.

La plupart des modèles vous rappellent également de verrouiller la porte si vous quittez votre maison sans verrouiller. Ils offrent souvent également une option de verrouillage automatique à des heures prédéfinies de la journée ou après une certaine heure de déverrouillage. Par exemple, vous pouvez régler la porte pour qu’elle se verrouille à 22h00 tous les soirs ou 10 minutes après chaque déverrouillage. De plus, certains verrous récents comme Nuki 2.0, Wyze et August peuvent détecter si la porte est ouverte ou fermée et se verrouiller automatiquement lorsqu’elle est fermée.

Nest x Yale propose plusieurs paramètres pour verrouiller automatiquement la porte après chaque déverrouillage.

Si vous avez des enfants qui quittent souvent la maison et oublient de verrouiller la porte derrière eux, ou si vous avez tendance à être du genre oublieux, toutes ces mesures aident à sécuriser votre porte et à vous assurer qu’elle ne sera jamais déverrouillée et plus vulnérable.

Les verrous réguliers ne sont pas nécessairement plus sûrs

Les serrures sont choisies, c’est une réalité. Il est beaucoup plus facile de choisir une serrure ordinaire ou de casser un cadre de porte ou une fenêtre que de pirater une serrure intelligente pour entrer dans une maison. Si quelqu’un est déterminé à accéder à votre maison ou à votre appartement, il trouvera un moyen, quoi qu’il en soit, et cela sera probablement plus manuel et moins impliqué que le piratage d’un gadget intelligent.

De plus, si vous optez pour une serrure intelligente qui n’a même pas de trou de serrure, comme le Nest x Yale, vous supprimez également un point d’entrée potentiel en force brute pour les voleurs potentiels.

Cela ne signifie pas que les serrures intelligentes ne peuvent pas être vulnérables ou un risque potentiel, mais il vous suffit de peser le pour et le contre et de décider ce qui compte le plus pour vous. C’est pourquoi j’ai dressé une liste de choses à prendre en compte lors de la recherche de serrures intelligentes.

À considérer avant d’acheter une serrure intelligente

Pour tous ceux qui sont conscients de la sécurité de leur maison mais qui souhaitent également obtenir une serrure intelligente, la première étape à suivre consiste à s’assurer que les points d’entrée vulnérables n’existent pas ou sont limités. Ensuite, si vous êtes locataire, vous devez vérifier si votre propriétaire vous autorise ou non à installer une serrure intelligente.

Compatibilité avec votre cadre de porte ou votre serrure existante

Ensuite, sachez quel est votre type de serrure de porte et si votre cadre de porte est compatible avec les serrures intelligentes (si vous remplacez complètement la serrure). Aux États-Unis, le type le plus répandu est souvent un pêne dormant qui peut être déverrouillé de l’intérieur sans clé. En Europe, un profil européen à double cylindre est plus courant, la principale différence étant que vous ne pouvez pas le déverrouiller de l’intérieur sans clé. Il existe d’autres types de verrous, vous devrez donc rechercher des marques en fonction de ce qu’elles prennent en charge. En général, August, Schlage, Kwikset et d’autres marques basées aux États-Unis prennent uniquement en charge les pênes dormants, tandis que Nuki est conçu pour les serrures de style européen. Yale propose des serrures intelligentes pour les deux types, selon la région dans laquelle vous achetez.

L’encodage de Schlage remplace le pêne dormant existant.

Sécurité, sécurité, sécurité

Maintenant que vous savez de quel type de verrou vous disposez, vous pouvez commencer à chercher des entreprises qui proposent une solution intelligente pour cela. Le facteur absolu le plus important dans votre décision devrait être la sécurité. Tout d’abord, supprimez toute marque sans nom que vous voyez sur Kickstarter ou AliExpress (et sites similaires), et tout produit en marque blanche que vous trouvez sous dix marques différentes. C’est la porte de votre maison, ce n’est pas un terrain d’expérimentation pour une start-up. Si la catégorie de produits était encore nouvelle, je dirais que vous devriez prendre un risque avec des entreprises inconnues, mais non, les serrures intelligentes existent depuis des années et plusieurs marques ont déjà établi une réputation et des antécédents.

Recherchez les histoires précédentes de vulnérabilités sur les marques de serrure qui vous intéressent et lisez ce qui a été spécifiquement piraté, dans quel contexte, puis vérifiez s’il a été corrigé. Parfois, des hacks sont atteints, mais ils sont si élaborés et farfelus que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser: “Brisez simplement le cadre de la porte, c’est plus facile.”

Consultez également la politique de sécurité et de confidentialité de ces marques, puis vérifiez les avis sur Amazon ou par des sites compétents, et ne sous-estimez pas les avis sur le Play Store de l’application. Vous seriez surpris de tout ce que vous pouvez apprendre de la liste de l’application – date de dernière mise à jour, conception de l’application, commentaires d’utilisateurs mécontents confrontés à des bogues similaires par rapport à des critiques généralement positives, tout cela peut vous dire dans quelle mesure l’application est maintenue et combien les développeurs se soucient.

Chez Android Police, nous avons essayé quelques marques et modèles que nous recommandons sans réserve. J’utilise le verrou intelligent de Nuki depuis 2017, puis je suis passé à Nuki 2.0 sans aucun problème. David a appelé le Nest x Yale “le gadget de maison intelligente le plus sensé” qu’il ait jamais utilisé, Stephen est toujours un fan du Schlage Encode, et Artem aime la commodité de ses différentes serrures Yale et Schlage. À côté de ces marques, vous devriez également envisager August (maintenant une marque Assa-Abloy, c’est-à-dire une société sœur de Yale) et éventuellement Kwikset. Ce sont les cinq entreprises dont j’ai le plus entendu parler et qui n’ont rencontré aucun problème de sécurité majeur.

Module de verrouillage intelligent ou remplacement complet

Selon la façon dont vous êtes à portée de main et ce qui est autorisé par votre propriétaire ou votre association de propriétaires, vous pouvez être limité dans la conception de la serrure que vous pouvez installer. August et Nuki se verrouillent juste au-dessus de votre serrure existante, ce qui nécessite un temps d’installation plus court et est probablement plus convivial pour les locataires. Alors que les serrures Schlage et Yale sont généralement un remplacement complet qui nécessite de retirer la totalité de votre serrure et pourrait être interdit sur votre location ou par le HOA.

Visible de l’extérieur vs discret

Les serrures intelligentes se présentent sous différentes formes et formes. Certains offrent un clavier visible à l’extérieur (comme Nest x Yale, Schlage, Nuki avec le clavier supplémentaire), d’autres s’appuient entièrement sur l’application sur votre téléphone (August, Nuki sans le clavier). S’il n’y a rien à l’extérieur, vous pouvez vous sentir un peu plus à l’aise en sachant que personne ne peut dire que vous avez une serrure intelligente. Tout semble normal.

Le clavier est cependant plus pratique, surtout pour partager facilement les codes d’entrée avec des invités temporaires ou d’autres membres du ménage qui n’ont pas de téléphone. Si votre choix atterrit sur un modèle avec un clavier, assurez-vous de le garder propre et d’enlever toute trace de graisse ou d’usure qui pourrait indiquer des chiffres fréquemment appuyés.

Le clavier de Nuki à l’extérieur. Sans elle, la porte n’a pas changé grâce au trou de serrure générique.

Mon conseil supplémentaire est de supposer que la batterie de votre téléphone sera morte au moins quelques fois par an – que feriez-vous dans ce cas? Vous avez besoin d’un clavier ou d’un trou de serrure + touches. N’allez pas pour une serrure intelligente qui n’en a pas non plus. Je n’ai pas rencontré de modèles comme ça, mais une entreprise entreprenante pourrait penser que c’est une idée intelligente à l’avenir. Ça ne l’est pas. Les batteries meurent, les téléphones tombent en panne, les applications se bloquent Ayez toujours un plan de secours.

Trou de serrure à l’extérieur vs pas de trou de serrure

Cela prolonge le point précédent. Aller avec une serrure intelligente qui n’a pas de trou de serrure à l’extérieur (comme le Nest x Yale) signifie que vous êtes moins vulnérable aux effractions et aux tentatives de crochetage. Cependant, vous pouvez prendre un petit risque si le dysfonctionnement de l’électronique et le code de déverrouillage ne fonctionnent pas. Vous n’avez également aucune option de sauvegarde si la batterie du verrou est morte et que vous avez oublié de la changer.

Un trou de serrure est une entité connue: vous entrez la clé, la tournez et la porte s’ouvre. Il est plus facile de choisir, mais c’est également une bonne méthode d’entrée alternative en cas de dysfonctionnement du verrou intelligent ou de sa batterie. Vous seul pouvez choisir si vous préférez faire pencher la balance légèrement en faveur de la sécurité (pas de trou de serrure) ou de la commodité (trou de serrure).

L’encodage de Schlage est un bon exemple d’une serrure américaine qui offre à la fois un clavier et un trou de serrure, pour un maximum de commodité et un peu de compromis de sécurité. Nuki avec le clavier est une alternative pour les utilisateurs de l’UE.

L’encodage de Schlage vous permet de l’obtenir avec un code, vos clés ou votre téléphone.

Si vous optez pour une Nuki, qui s’installe au-dessus d’un double cylindre européen et nécessite que la clé soit insérée à l’intérieur pour la tourner, assurez-vous que la serrure que vous avez a une fonction d’urgence. Cela signifie que même avec la clé à l’intérieur, vous pouvez toujours utiliser une autre clé ordinaire de l’extérieur pour entrer. Sinon, le trou de serrure extérieur exposé est inutile.

Ouverture facile de l’intérieur

Quel que soit le modèle que vous choisissez, l’une des choses les plus importantes à garder à l’esprit est de pouvoir ouvrir mécaniquement la porte de l’intérieur sans avoir besoin de votre téléphone. Sinon, ce serait tout simplement incommode et potentiellement dangereux en cas d’urgence. Sur la plupart des pênes dormants intelligents, un bouton ou une molette vous permet de déverrouiller la porte et de sortir. Pour August et Nuki, vous pouvez faire pivoter l’unité pour le même effet.

Tournez la molette du Nest x Yale pour déverrouiller la porte de l’intérieur et sortir.

Détection de l’état de la porte

Au-delà de savoir si votre porte est verrouillée ou déverrouillée, vous voulez savoir si elle est fermée ou ouverte (même si elle est légèrement entrouverte). De nombreux verrous intelligents (August, Wyze, Nuki 2.0) offrent aujourd’hui cette fonctionnalité, et c’est quelque chose que vous devez mettre en tête de votre liste de fonctionnalités à rechercher. Il offre une certaine tranquillité d’esprit lorsqu’il est absent et il est pratique pour configurer un verrouillage automatique lorsque la porte est fermée.

Le Nuki 2.0 se fixe sur le dessus de votre serrure existante et est livré avec un capteur de porte séparé.

Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, fil

Nous pouvons passer des heures à discuter des avantages de chaque type de connexion qu’un verrou intelligent peut utiliser, mais je vais essayer d’être bref ici.

Les verrous Wi-Fi peuvent consommer plus d’énergie que les autres verrous, sont plus exposés sur votre réseau, peuvent devenir inutiles lorsque votre Internet est en panne, mais ils ne nécessitent aucun concentrateur supplémentaire. Je ne les achèterais que s’ils avaient une autre méthode d’entrée indépendante du Wi-Fi, comme un clavier ou un trou de serrure.

Les verrous Bluetooth consomment généralement moins d’énergie mais peuvent fonctionner sans Internet et sans pont Wi-Fi. Ils sont plus sécurisés étant donné que vous ne les rendez pas accessibles via un hack réseau, mais l’impossibilité d’y accéder à distance est un énorme inconvénient. Si vous optez pour un verrou Bluetooth, vous devriez obtenir le pont correspondant, mais encore une fois, examinez les mesures de sécurité de l’entreprise. Nuki, par exemple, est un verrou Bluetooth, mais il utilise un chiffrement de bout en bout pour toute communication entre le verrou, l’application, le pont et le cloud. Il vous permet également de désactiver le couplage, de sorte que seuls les appareils approuvés ont accès au verrou et que personne d’autre ne peut lancer le couplage à moins que vous ne le leur permettiez.

Tous les autres types de verrous nécessitent un concentrateur Wi-Fi quelconque. Nest x Yale utilise Thread, qui est un réseau distinct et plus sécurisé de votre Wi-Fi, mais il a besoin du Nest Guard ou de Connect pour servir de pont. Les serrures Z-Wave nécessitent également un concentrateur comme SmartThings et si vous y allez, assurez-vous qu’un contrôle local est possible (c’est-à-dire que le concentrateur peut communiquer avec la serrure sans Internet) ou que vous avez une autre méthode d’entrée.

Autonomie et type de batterie

Pour la durabilité, vous voulez une serrure intelligente qui ne nécessite pas de changer les piles toutes les quelques semaines. Habituellement, 3-6 mois est le point faible, et vous devriez préférer les serrures avec des compartiments facilement accessibles qui utilisent un type de batterie disponible en option rechargeable. Gardez des pièces de rechange dans la maison afin de pouvoir les échanger facilement lorsque les piles existantes meurent.

L’encodeur Schlage fonctionne avec 4 piles AA facilement accessibles.

Vous voulez également vous assurer que la serrure vous informe à distance et à l’avance (idéalement une semaine à l’avance) avant que sa batterie ne se vide. De cette façon, vous avez le temps de l’échanger lorsque vous rentrez chez vous si vous étiez en dehors de la ville.

Certains verrous intelligents comme Nuki peuvent également offrir une option de mode nuit, qui économise la batterie en désactivant les fonctionnalités inutiles du verrou lorsque vous n’en avez pas besoin et en augmentant le temps de communication avec le cloud. C’est un petit compromis et une belle fonctionnalité bonus à avoir.

Modules complémentaires potentiels

Une caméra de sonnette connectée est un excellent complément à une serrure intelligente. Il vous permet d’être averti lorsque quelqu’un est à la porte, de le voir et de le déverrouiller, le tout de manière intégrée. La serrure de Nest x Yale s’intègre au Nest Hello, les serrures d’August fonctionnent avec ses cames de sonnette et Nest cam aussi, Schlage est compatible avec les sonnettes Ring uniquement, Kwikset fonctionne avec Ring et Skybell, tandis que Nuki s’intègre avec Ring et Doorbird. Ring est loin d’être une entreprise que je recommanderais ces jours-ci, étant donné tous les problèmes qu’il a rencontrés avec la sécurité, la confidentialité et les établissements de police, mais je l’ai mentionné ici pour le plaisir de terminer.

Un autre excellent ajout est un ouvre-porte. Si vous vivez dans un appartement ou une communauté fermée, vous voulez également un moyen d’ouvrir le point d’entrée principal. Nuki a l’ouvre-porte pour cela, qui avec la serrure intelligente, offre une solution intégrée de la rue à votre salon. Malheureusement, les cinq marques américaines sur lesquelles nous nous concentrons ici n’ont pas une offre similaire.

Nuki’s Opener est un excellent complément pour les appartements pour déclencher l’interphone.

Enfin, vous souhaitez que votre serrure intelligente s’intègre avec d’autres gadgets pour maison intelligente. Qu’il s’agisse de commande vocale, d’automatisation, de compatibilité avec les ouvre-portes de garage intelligents, de convivialité AirBnB, ou plus, vous devriez rechercher ce qui fonctionne le mieux pour votre configuration actuelle.

Vous avez acheté une serrure intelligente, et maintenant?

Parlez à vos colocataires, partenaire, famille

Si vous ne vivez pas seul, la première chose à faire avant et après avoir obtenu une serrure intelligente est de parler à tous ceux qui partagent votre maison. Installez l’application de contrôle sur leurs téléphones, montrez-leur toutes les fonctionnalités et expliquez ce qu’ils font, et montrez toutes les façons dont ils peuvent verrouiller, déverrouiller et ouvrir la porte de l’extérieur ou de l’intérieur.

Mais plus important encore, vous devez discuter avec eux des fonctionnalités que vous êtes tous à l’aise pour activer et lesquelles doivent être désactivées. Par exemple, je ne ferai jamais confiance à la géolocalisation d’Android – il gâche souvent, pense que je suis absent quand je suis déjà à la maison ou se rend compte que je suis à la maison plusieurs heures après mon arrivée. Pour cette raison, mon mari et moi avons désactivé l’option de déverrouillage intelligent de Nuki, qui devrait ouvrir automatiquement la porte à notre retour (géolocalisation du téléphone + Bluetooth). J’ai vu de nombreuses plaintes visant Nuki et August parce que cette fonctionnalité n’est pas cohérente, mais ce n’est ni la faute de ces sociétés. Il suffit de l’éteindre, quelle que soit la marque que vous possédez, ou préparez-vous à ce que votre porte ne se déverrouille pas lorsque vous rentrez chez vous ou se déverrouille lorsque vous y êtes depuis un certain temps. Au lieu de cela, choisissez d’ouvrir manuellement l’application et / ou d’obtenir une notification vous demandant si vous souhaitez déverrouiller lorsque vous êtes à proximité.

La commande vocale est une autre chose à discuter. Plusieurs verrous intelligents sont aujourd’hui intégrés à Amazon Alexa et Google Assistant, mais c’est potentiellement une autre vulnérabilité à ajouter et quelque chose que tout le monde ne sera pas à l’aise. Si vous décidez d’autoriser le contrôle vocal, il vous sera demandé de fournir un code de sécurité à déverrouiller, alors assurez-vous de ne pas le crier devant l’entrée de votre porte pour que quiconque l’entende.

La gauche: Schlage n’autorise pas le déverrouillage avec la voix. Droite: Nuki le fait mais nécessite un code.

Les autres fonctionnalités importantes à discuter sont les gestes, les widgets, les double-clics et autres raccourcis susceptibles de modifier l’état du verrou. Que ce soit sur le téléphone ou sur la serrure elle-même, assurez-vous qu’il n’y a aucun moyen accidentel de déverrouiller votre porte.

Surveillez la serrure

Après avoir obtenu votre verrou, vous devez toujours garder un œil sur la sécurité et mettre à jour les histoires à ce sujet. Abonnez-vous au flux RSS ou à la newsletter de l’entreprise pour être informé des nouvelles fonctionnalités et gardez un œil sur les forums de support et Reddit pour rester au courant de toute vulnérabilité ou problème potentiel.

Si vous aimez l’équipement domestique intelligent, vous devriez obtenir un routeur avec une surveillance réseau par appareil ou un module complémentaire comme Firewalla. Ceux-ci vous permettent de vérifier les activités de vos gadgets intelligents et de vous avertir lorsque quelque chose ne va pas. Assurez-vous également de vérifier manuellement votre verrou intelligent de temps à autre: vous ne voulez pas d’un verrou qui transmette beaucoup de données ou communique avec des serveurs inconnus.

Le pont de Nuki communique uniquement avec les serveurs de Nuki lorsqu’il est appelé.

N’oubliez pas les piles

Quoi que vous fassiez, gardez une batterie de rechange chargée dans la maison et changez-la chaque fois que vous êtes averti qu’elle est presque vide.

Les verrous intelligents ne sont pas pour tout le monde, et comme tout ce que nous achetons, il y a un risque de défaillance qui leur est associé (physique et logiciel dans ce cas). Mais avant d’aller avec notre instinct qui nous dit de ne pas leur faire confiance du tout, nous devons nous arrêter et considérer toutes les différentes façons dont ils pourraient nous aider, soit en étant plus pratique ou en fournissant des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Personne ne peut prendre cette décision pour vous, mais cet article aurait dû, espérons-le, vous fournir une perspective différente et toutes les informations dont vous avez besoin pour faire un choix éclairé.